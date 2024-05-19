旅行心得｜酒店雙人床為何有4個枕頭？內行曝細節　專家教3大用法

平時睡覺的時候，多數人通常都只會用到一顆枕頭，不過，近日卻有網友訂酒店時注意到，雙人床的房型床上擺著「四個枕頭」，並認為如果酒店是給不同大小枕頭，還能以不同用途來解釋，但偏偏四個都一樣大，讓他不禁好奇枕頭的真正用途是什麼，貼文一出，引發網友熱烈討論，並分享自己的用途，其實，《健康時報》曾分享酒店枕頭的3個正確用法，原來這4顆枕頭是有妙用的！



為何酒店的雙人床要給4顆枕頭？3大正確用法曝光

一名網友在PTT發文表示，自己訂房時訂了一張雙人床，注意到酒店床上有四顆枕頭，但卻不知道實際用途是什麼，並好奇指出，「酒店這樣整理不就花兩倍力氣？多給的枕頭是幹嘛用的？」

醫生分享酒店枕頭的3個神奇妙用👇👇👇

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貼文曝光後，網友們紛紛回應：

「認真回，墊腳的，墊在小腿膝蓋會讓腰部放鬆」

「酒店枕頭常太軟Q，我真的需要兩個墊高」

「臨時加人不用擔心沒枕頭」

「躺在床上滑手機時，背後墊兩個枕頭比較好滑」



此外，有不少內行人指出，專業的酒店業者會提供一軟一硬的枕頭：

「有的酒店會給兩顆軟硬不同的枕頭」

「我睡覺側躺都會腳夾一顆，如果還有另一顆就會抱著『饋』臉」

「要是有意義的話 一個硬一個軟」



而酒店方則考慮到每位旅客的睡眠習慣，所以才會提供多顆枕頭。

其實，《健康時報》曾訪問醫生，並列出酒店枕頭的3個神奇妙用：

1. 仰睡

仰睡的時候，可以將比較舒服的枕頭放在頭和脖子下面，當作睡覺專用；另一顆則可以放在兩膝之下，讓膝關節處於放鬆狀態。

2. 側睡

由於我們側睡時，容易讓頸部懸空，隔天起床常常落枕（瞓捩頸），因此，可以將兩顆枕頭疊在一起，也可以再拿一顆枕頭夾在兩膝之間，或放在上面一隻腿的下方，再選一顆抱著。特別要注意的是，側睡時最好面向右邊，如此一來便可以減少對心肺的壓迫。

3. 墊背

剛洗好澡時，我們常會先坐在床上看電視或滑手機後才入睡，這時候就可以拿2～3顆枕頭靠在後方，避免背部懸空造成脊椎壓力。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何酒店的雙人床要給4顆枕頭？他不解「每顆大小都一樣」，專家曝3大正確用法超實用】