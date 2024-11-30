深圳最新隱世紅葉林　打卡寶安落羽杉棧道　順道去鯤鵬徑行山

正在試運營的深圳寶安區九圍濕地公園，目前只開放了兩公里左右。但是，這段杉林棧道已經火了！



九圍濕地公園是深圳新開發的公園，位於寶安鐵崗水庫的北側，公園90%的面積都是水域。

深圳寶安區九圍濕地公園杉林棧道火了！（ShenzhenWeekly提供）

公園立於湖上，目前只開放了一側的杉林棧道，兩旁全是落羽杉，基本都變黃了，秋日濃度拉滿；尚未完全完工，湖對岸部分沒有開放。

杉林棧道還是深圳鯤鵬徑（二段）的一部分，喜歡行山遠足的朋友，推薦路線也準備好了——鯤鵬徑（二段）的路線為：

九圍／洲石彩繪路口→萬鳥園→九圍濕地公園→鶴洲出入口→桃花源智創小鎮→西鄉河碧道→鐵崗水庫西門→鐵崗水庫主壩→鐵崗水庫→寶石路路口



Tips：

入園口很隱秘，別懷疑！看到路口可以問詢保安確定路線

入口至杉林棧道，必經一段碎石路，不好走！不建議帶露營車、推車；不允許帶寵物入園嗷

公園沒有小賣部和走動售賣機，衞生間



九圍濕地公園

地址：深圳寶安區西鄉街道洲彩繪路

交通：深圳地鐵12號鍾屋南站E1出口，出站後打車到彩繪路（大概3公里）；自駕導航搜索彩繪路，公園入口處有一片荒地可停車

門票：免費免預約



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