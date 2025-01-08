新年旅遊優惠15大｜深圳新酒店63折包自助下午茶　廣州滑雪買1送1

新年旅遊優惠｜趁著農曆新年幾日公眾假期，最適合來一趟快閃之旅！Klook更有農曆新年內地短線遊優惠！《香港01》頻道「好食玩飛」整合15大新年旅遊優惠推介，多家深圳及珠海酒店餐飲連住宿63折起，玩樂門票如廣州熱雪奇蹟更有買1送1，更有人均只需$108的全身按摩！即看內文！



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Klook趁新年前推出多項旅遊優惠。（Klook網頁截圖）

新年旅遊優惠— 深圳酒店

Klook新年旅遊優惠推介【1】深圳大浪時尚小鎮美憬閣精選酒店

深圳大浪時尚小鎮美憬閣精選酒店於2024年12月28日全新開幕，是深圳首家美憬閣酒店。酒店以坐落於大浪時尚⼩鎮，周邊有時尚品牌總部和設計師工作室，藝術氣息滿滿！酒店提供262間客房、自然採光的室內恆温游泳池及24小時開放健身房。現在於Klook預訂酒店更可享有獨家7折優惠，豪華城景房只需$1,264一晚，而且週末不加價！

深圳大浪時尚小鎮美憬閣精選酒店

房價：$1,264（原價：$1,797）

套餐內容：豪華城景房1晚；包雙人自助早餐及晚餐；免費升級至園景客房

優惠開售日子：即日起至2025年3月31日

適用日期：即日起至2025年3月31日

查詢房價👉🏻 Klook

深圳大浪時尚小鎮美憬閣精選酒店

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站，再直接打車到酒店



Klook新年旅遊優惠推介【2】深圳柏悦酒店

深圳柏悦酒店於2019年開業，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便！酒店位於36至44層，部份客房能遠眺深圳灣﹒酒店亦配備恆溫游泳池、健身室、SPA、2間餐廳等。現在經Klook預訂住宿連餐飲套餐只需$3,180起，包免費早餐及晚餐之餘更有額外SPA代金券！

深圳柏悦酒店

房價：$3,180起（原價：$3,806）

套餐內容：柏悦客房1晚；包雙人早餐及晚餐；悦廳內全天享用精選進口咖啡及茶；住店客人尊享餐飲消費85折；300元SPA代金券

優惠開售日子：即日起至2025年3月31日

適用日期：即日起至2025年4月27日

查詢房價👉🏻 Klook

深圳柏悦酒店

地址：福田區益田路5023號深圳

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉地鐵搭至「購物公園站」，再步行數分鐘 / 直接打車到酒店



Klook新年旅遊優惠推介【3】深圳威尼斯英迪格酒店

深圳威尼斯英迪格酒店位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗多個旅遊熱點，酒店提供現代化客房，且擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。現在於Klook官網預訂酒店住宿套餐，更可享有低至64折優惠，房價只需$1,296起更可體驗餐廳披薩製作、專屬鄰間穿梭巴士及自助早餐！

深圳威尼斯英迪格酒店

房價：$1,296起（原價：$2,021）

套餐內容：精品房1晚；雙人自助早餐；餐廳披薩製作體驗；專屬鄰間穿梭巴士；免費停車；免費使用泳池及健身房

優惠開售日子：即日起至2025年2月16日

適用日期：即日起至2025年2月16日

查詢房價👉🏻 Klook

深圳威尼斯英迪格酒店

地址：華僑城深南大道9026號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站/ 直通巴士或地鐵到羅湖口岸，換轉地鐵到世界之窗站A 出口，行三分鐘就到達酒店



Klook新年旅遊優惠推介【4】Amigo米閣睡眠酒店

Amigo米閣睡眠酒店位於龍華新區民治中心區，飯店交通十分便利。酒店配置全智能設備的豪華客房，二十四小時櫃檯服務等等。此外，酒店亦鄰近長湖地鐵口、觀瀾湖新城、觀瀾湖旅遊度假區、觀瀾古墟、龍華壹方天地等旅遊熱點，吃喝玩樂十分便利。現時Klook有獨家優惠買一送一，包住宿、兩大兩小早餐！

Amigo米閣睡眠酒店

房價：HK$653起（平均一晚：$327；原價：$1,394）

套餐內容：清眠房住宿；兩大兩小早餐；限時贈送：手工DIY（可選手工彩繪/盲盒積木/鑽石繪畫）活動

優惠開售日子：即日起至2025年3月31日

適用日期：即日起至2025年3月31日

查詢房價👉🏻 Klook

Amigo米閣睡眠酒店

地址：觀瀾街道新瀾觀光路1319-10號101

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站 ，換轉地鐵5號線直達酒店



Klook新年旅遊優惠推介【5】深圳憬居酒店

深圳憬居酒店於2023年6月開業，位於商業中心區，交通便利，毗鄰地鐵站。酒店擁有多種房型，其中有9間充滿童趣的兒童主題房，配色非常繽紛，非常適合家庭入住！酒店亦配備4,000平方米大的兒童探索館，全館上下兩層有五大展區等你探索！現在預訂更可以享有獨家63折優惠，只需$1,288起！

深圳憬居酒店

房價：$1,288起（原價：$2,023）

套餐內容： 親子主題1晚；2/4人自助早餐；首日迷你吧1份；自助下午茶2份；2人自助宵夜；兒童探索館門票1大1小；兒童圖畫書館入場券2份；視酒店房態可延遲退房

優惠開售日子：即日起至2025年1月23日

適用日期：即日起至2025年1月23日

查詢房價👉🏻 Klook

深圳憬居酒店

地址：深圳福田區蓮花街道景華社區景田路78號婦兒大廈28樓

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉地鐵4號線到市民中心站，然後轉2號線（8號線）到景田站，於景田站B 出口步行143米就到達酒店



農曆新年旅遊優惠 — 珠海酒店

Klook新年旅遊優惠推介【6】珠海橫琴悦椿酒店

珠海橫琴悦椿酒店在珠海全新的休閒金融區，酒店內綠葉繁茂，鳥語花香，賓客可以更接近大自然。您可沉浸在濃鬱的嶺南濱海文化中，並可在附近的景點享受各種趣味活動。現時Klook有獨家64折優惠，兼周末不加價！

珠海橫琴悦椿酒店

房價：$1,157起（原價：$1,797）

套餐內容：綠藴大牀房/雙牀房1晚；每日2大1小自助早餐；橫琴國家地理探險家中心2大1小套票；水果1份；雙人悦趣活動體驗；長隆海洋王國往返穿梭巴士

優惠開售日子：即日起至2025年3月31日

適用日期：即日起至2025年3月31日

查詢房價👉🏻 Klook

珠海橫琴悦椿酒店

地址：廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：由香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海橫琴口岸，打車約18分鐘車程



Klook新年旅遊優惠推介【7】珠海華髮·會展行政公寓

珠海華髮·會展行政公寓位於珠海十字門中央商務區，鄰近珠海長龍海洋王國及珠海長隆飛船樂園。客房景色怡人，擁有超大户外陽台，也有步入式衣帽間；而且廚房設施齊備。酒店亦附設餐廳、健身房、空中花園等配套設施。現在預訂除了可以享有獨家97折優惠外，更送你長隆海洋王國單日2大2小門票！

珠海華髮·會展行政公寓

房價：$1,144起（原價：$1,184）

套餐內容：城景雙牀房1晚；長隆海洋王國單日2大2小門票；長隆穿梭巴士；歡迎水果

優惠開售日子：即日起至2025年1月27日

適用日期：即日起至2025年1月27日

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珠海華髮·會展行政公寓

地址：珠海香洲區灣仔銀灣路1663號B區

交通：香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海橫琴口岸後，叫車到酒店約10分鐘車程



農曆新年旅遊優惠 — 玩樂門票

Klook新年旅遊優惠推介【8】廣州熱雪奇蹟

其實想體驗滑雪不一定要去外國！廣州熱雪奇蹟從2019年開業至今大受歡迎，是全球第2大的室內滑雪場，佔地面積達7.5萬平方米，比香港大球場還要大！滑雪場內提供5個不同難度的賽道，新手及老手都可找到適合自己的滑雪道。園內更有多種娛樂活動，包括冰雕、冰上碰碰車和雪上飛碟等多種活動。現在經Klook買飛更有獨家限量買一送一！

廣州熱雪奇蹟

票價：HK$317起（原價：HK$634）

套餐內容：景點入場；3小時初級道滑雪票；滑雪裝備

優惠開售日子：即日起至售完即止

適用日期：即日起至2025年2月28日

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廣州熱雪奇蹟

地址：廣東省廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1

交通：由香港坐直通巴士，一程車直接到廣州花都融創茂商場；香港西九龍站至深圳北站，再轉高鐵至廣州北站然後坐的士去融創



Klook新年旅遊優惠推介【9】MELAND（深圳福田中心城店）

MELAND（深圳福田中心城店）是國內數一數二的頂級兒童遊樂園，遊樂園空間面積非常大，裡面更有多達100種玩樂項目，絕對是親子旅行的最佳好去處！現在透過Klook官網預訂可享有獨家優惠5折！1大1小票價只需179起！

MELAND（深圳福田中心城店）

票價：$179起（原價：$358）

套餐內容：景點入場；親子1大1小通用門票

優惠開售日子：即日起發售

適用日期：由預訂確認日期起計有效30日

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MELAND（深圳福田中心城店）

地址：廣東省深圳市福田區福田街道福安社區福華一路3號領展中心城L1

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，乘搭地鐵到4號線會展中心站，再步行200



Klook新年旅遊優惠推介【10】珠海長隆海洋王國

珠海長隆海洋王國是中國首個獲得「奧斯卡」級殊榮的海洋主題公園，設有8大主題區。館內展示了許多海洋和極地稀有動物！海洋王國內更有世界最大3D立體投影、花車巡遊和表演等休閒類活動，以及許多刺激的遊樂設施，其中鸚鵡過山車更是全球最長飛行過山車，驚險又刺激！Klook現在更提供獨家優惠低至6折，買2大送2小門票人均HK$218！

珠海長隆海洋王國

票價：$870（人均：$218；原價：$1,474）

套餐內容：2張標準票和2張兒童票

優惠開售日子：即日至2025年1月26日

適用日期：即日至2025年1月27日

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珠海長隆海洋王國

地址：珠海市橫琴灣新區富祥灣珠海長隆海洋王國

交通：從近港澳碼頭或中港城碼頭 乘搭船到達珠海九洲港，再打車前往；香港口岸乘車到港珠澳大橋的另一端珠海口岸，再打車前往



Klook新年旅遊優惠推介【11】廣州長隆野生動物世界

廣州長隆野生動物世界分為8大區域，在這裡可以看到不同的野生動物和受保護的瀕危動物，包括大熊猫三胞胎、樹熊，以及超過200隻的白老虎，還可以近距離與動物互動。除了觀賞動物外，也可乘坐纜車欣賞長隆的夕陽！現在Klook提供獨家低至6折優惠，2大2小門票只需HK$218！

廣州長隆野生動物世界

票價：$870（人均：$218；原價：$1,474）

套餐內容：2張標準票和2張兒童票

優惠開售日子：即日至2025年1月26日

適用日期：即日至2025年1月27日

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廣州長隆野生動物世界

地址：廣州市番禺區大石鎮105國道大石段593號

交通：香港西九龍站搭乘高鐵到廣州南高鐵站，再轉廣州南地鐵站，搭乘7號線就可以直達漢溪長隆地鐵站，最後以官方接駁巴士前往長隆野生動物世界；或乘搭環島中港通巴士由香港出發，並直接於長隆酒店站下車，再轉乘官方營運的接駁巴士前往長隆野生動物世界



農曆新年旅遊優惠 — 按摩

Klook新年旅遊優惠推介【12】森·自然療愈空間SPA（東山口店）

平常上班非常勞累或者睡眠不足的話，就一定要試試北上做SPA！森·自然療愈空間SPA（東山口店）嚴選芳療師，提供五星級品質服務，70分鐘悠然全身安穩助眠SPA進行肩頸、背部、腿部及頭部按摩；頌缽音療；香薰吸嗅；芳香冥想；風鈴喚醒，更有養生茶、零食、糖水，絕對能夠令你放鬆身心！現在只需$108起！

森·自然療愈空間SPA（東山口店）

票價：$108起（原價：$362）

套餐內容：70分鐘悠然全身安穩助眠SPA（全身）

優惠開售日子：即日起至2025年1月25日發售

適用日期：由預訂確認日期起計有效90日

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森·自然療愈空間SPA（東山口店）

地址：廣州市越秀區大東街啟明社區

交通：香港西九龍站至深圳北站，再轉高鐵至廣州北站，再搭乘地鐵，步行約855米



Klook新年旅遊優惠推介【13】慢慢生活館（福田金中環大廈店）

如果喜歡熱石按摩，就一定要體驗慢慢生活館的熱石全身SPA！70分鐘熱石·全身精油舒壓SPA使用火山熱石的温熱放鬆肌肉、促進血液循環。精油加速代謝和淋巴排毒，幫助身體恢復活力，消除疲勞！現在經Klook買飛更有獨家優惠83折，只需HK$266！

慢慢生活館（福田金中環大廈店）

票價：$266起（原價：$320）

套餐內容：70分鐘熱石·全身精油舒壓SPA

優惠開售日子：即日起至2025年1月31日

適用日期：由預訂確認日期起計有效90日

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慢慢生活館（福田金中環大廈店）

地址：廣東省深圳市福田區金田路3037號金中環商務大廈A座20樓2003號

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，換轉地鐵1號線到會展中心站，步行數分鐘即可抵達福田金中環大廈店



Klook新年旅遊優惠推介【14】水立方（福田新洲店）

水立方（福田新洲店）是深圳最大型的按摩品牌之一，可以享用按摩、水療等服務，設有火山石桑拿房、按摩大廳、按摩房、休閒區、餐廳等任意使用。套票除了包含24小時浴票，更可以免費使用健身房、暢吃自助水果及飲品、在休息廳免費留宿、暢玩街機及棋類等。Klook獨家優惠47折，人均只需HK$126起！

水立方（福田新洲店）

票價：$126起（原價：$266）

套餐內容：24小時浴票；免費健身房；休息廳免費留宿；店內菜牌碟頭飯或湯粉面20選1；休閒街機、棋類；免費自助水果暢吃，自助飲品暢飲；免費WIFI

優惠開售日子：即日起至2025年2月27日

適用日期：由預訂確認日期起計有效30日

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水立方（福田新洲店）

地址：新洲路3099號綠景酒店5-6

交通：由香港乘搭直通巴士或地鐵到福田口岸，直接打車約15分鐘



Klook新年旅遊優惠推介【15】靜漫Spa·精油·身體護理（壹方城店）

靜漫Spa·精油·身體護理（壹方城店）提供60分鐘腰背四肢椰子精油SPA，包括10分鐘身體放鬆；各10分鐘的肩、頸、背SPA；以及20分鐘的腰部SPA。60分鐘腰背四肢精油SPA原價$307，現在平日只需$147起，而且無須支付額外小費！

靜漫Spa·精油·身體護理（壹方城店）

票價：$147起（原價：$307）

套餐內容：椰子精油SPA | 60分鐘腰背四肢精油SPA

優惠開售日子：即日起2025年1月31日發售

適用日期：由預訂確認日期起計有效90日

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靜漫Spa·精油·身體護理（壹方城店）

地址：宏發中心大廈21樓2115

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站 / 直通巴士或地鐵到深圳灣口岸，然後換轉地鐵到寶安中心站



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