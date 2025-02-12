聖淘沙酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／海景露台／人均$408起

聖淘沙酒店推介2025！新加坡聖淘沙除了有環球影城，更有天際線斜坡滑車＆空中吊椅、S.E.A.海洋館、聖淘沙水上探險樂園等特色景點！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間聖淘沙酒店，大部分酒店設有戶外泳池及海景房，而且鄰近沙灘及環球影城，人均只需$408起！



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聖淘沙酒店推介【1】新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括海景無邊際泳池。酒店逢周末晚上都會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷，喜歡看電影的人絕對不能錯過！酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達，最適合想到處遊玩的旅客！

新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$539起（豪華房）

地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘

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聖淘沙酒店推介【2】聖淘沙豪亞度假酒店 - 遠東集團（Oasia Resort Sentosa by Far East Hospitality）

聖淘沙豪亞度假酒店 - 遠東集團（Oasia Resort Sentosa by Far East Hospitality）於2021年翻新，來往熱門景點及車站都十分方便。酒店共有191間客房，房間均配備半開放式浴室及浴缸，可以看著美景泡澡！酒店亦附設室外游泳池、健身室、桑拿、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務及免費停車場。

聖淘沙豪亞度假酒店 - 遠東集團（Oasia Resort Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$593起（尊貴房）

地址：23 Beach View, Palawan Ridge, #01-01, Sentosa Island, Singapor

交通：英比奧站步行2分鐘

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聖淘沙酒店推介【3】遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年開幕，共有193間房，客房設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以欣賞到醉人的日落景色。酒店亦鄰近地鐵站，出入均非常方便！

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$638起（豪華房）

地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘

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聖淘沙酒店推介【4】百瑞營聖淘沙酒店 - 遠東集團（The Barracks Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

百瑞營聖淘沙酒店 - 遠東集團（The Barracks Hotel Sentosa by Far East Hospitality）坐落在聖淘沙海灘旁，鄰近新加坡環球影城及萬象館。酒店於2019年開業，前身是1904的英國炮兵前哨。酒店房間擁有陽台、豪華大理石浴室和大型獨立浴缸，並提供免費迷你吧、咖啡機、音響等奢華設備。酒店亦附設室外游泳池、健身室、餐廳等休閒娛樂設施。

百瑞營聖淘沙酒店 - 遠東集團（The Barracks Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$1,471起（尊貴特大床房）

地址：2 Gunner Lane, Sentosa Island, Sentosa, Singapore, Singapore, Singapore

交通：英比奧站步行6分鐘

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聖淘沙酒店推介【5】新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）

新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）以1880年殖民建築改建而成，利用U型建築跟古樓相連，構成一座蝴蝶型的建築，無論內外都超級打卡able！酒店地理位置優越，環球影城、海灘及水世界都在15分鐘步程內。酒店房間均配備浴缸、特大睡床、咖啡機等奢華設備。酒店更附設雙層無邊際游泳池、網球場、高爾夫球場、健身室等設施！

新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）

房價：人均HK$3,448起（園景至尊特大床房）

地址：1 The Knolls Sentosa Island, Singapore City, Singapore

交通：英比奧站步行11分鐘

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聖淘沙酒店推介【6】聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）

聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）於2023年開業，擁有389間客房，房間配備露台、免費迷你吧、特大睡床、智能電視等設施，酒店亦配備室外游泳池、水上樂園、健身室、娛樂場等休閒娛樂體驗，房價更包含水上探險樂園門票！

聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）

房價：人均HK$788起（豪華房）

地址：8 Sentosa Gateway, Singapore

交通：名勝世界站步行7分鐘

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聖淘沙酒店推介【7】新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）

新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）位於聖淘沙最東南角落，雖然沒有地鐵直達，不過勝在有免費巴士往來，酒店亦有提供免費私人停車場。酒店擁有超大型室內游泳池，擁有水底音響設備、純白滑水道，帶來與眾不同的水上體驗。每間客房都有紫色氣氛燈、音響等設施，在客房內也能非常CHILL！

新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）

房價：人均HK$1088起（奇妙特大床房）

地址：21 Ocean Way, 098374

交通：名勝世界站車程9分鐘

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聖淘沙酒店推介【8】新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）在2024年曾經翻新距離英比奧站僅6分鐘路程，到環球影城及水上樂園亦十分方便！酒店提供140間度假風情客房，配備浴缸，部分房型亦設有露台、按摩浴缸、戶外平台及私人泳池，十分愜意。酒店亦提供室外泳池、健身室、桑拿、SPA、日光浴室、高爾夫球場等設施。

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）

房價：人均HK$772起（豪華房）

地址：Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, 099394

交通：英比奧地鐵站步行6分鐘

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聖淘沙酒店推介【9】新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）

新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）於2014年開幕，位於巴拉灣海灘及丹戎海灘的中間。酒店提供免費停車場及車站接送服務，出入都很方便！酒店共有215間客房，房間帶有奢華深泡式浴缸、咖啡機、遊戲機等設備。酒店亦設有戶外泳池、健身室、高爾夫球場、4間餐廳，並有親近動物、生態旅遊等特色體驗。

新加坡聖淘沙索菲特度假村（Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa）

房價：人均HK$745起（奢華特大床房；包早餐）

地址：2 Bukit Manis Road, Sentosa, Sentosa Island, Singapore

交通：英比奧站車程5分鐘

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聖淘沙酒店推介【10】新加坡喜樂聖淘沙度假酒店（Siloso Beach Resort - Sentosa）

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店（Siloso Beach Resort - Sentosa）座落於山丘之中，可以俯瞰西樂索海灘，環境清幽。酒店於2021年翻新，共有183間客房，房間空間寬敞，設備齊全，最大的房型可容納4人入住。酒店亦附設高爾夫球場、室外游泳池、水上滑梯、健身室、日光浴場等設施，並提供生態旅遊體驗。

新加坡喜樂聖淘沙度假酒店（Siloso Beach Resort - Sentosa）

房價：人均HK$408起（高級房）

地址：51 Imbiah Walk 099538 Sentosa Singapore

交通：英比奧站步行17分鐘

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