新加坡景點11大推介｜魚尾獅公園/室內瀑布/環球影城/夜間動物園

新加坡是不少港人出遊的熱門國家之一。雖然新加坡面積不大，但這裡有著中華、印度、英國及馬來文化，多元民族在此碰撞且並存，令新加坡形成了獨特的風格，吸引不少人前往旅行。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了11個在新加坡必去的景點，例如可以感受不同文化的小印度、阿拉伯區，以及與自然接觸的動植物園等。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新加坡有「獅城」的稱號，不少人以為此稱號是來自於新加坡擁有著廣為人知的魚尾獅雕像作為地標，但其實之所以被稱為「獅城」，是因為新加坡的馬來語原名是Singapura，出自梵文的Siṃhapura，「Siṃha」代表「獅」，「Pura」代表「城」的意思，因此從此新加坡就有了「獅城」這一個稱號。

新加坡必去景點【1】星耀樟宜

星耀樟宜是新加坡樟宜機場新開的設施，把整座植物園「森林谷」搬進室內，將景觀、休閒、用餐、購物和住宿融為一體。（圖片來源：官網@星耀樟宜）

星耀樟宜是新加坡樟宜機場新開的設施，把整座植物園「森林谷」搬進室內，將景觀、休閒、用餐、購物和住宿融為一體，延伸了新加坡花園城市意象。星耀樟宜是一座7層樓高的綜合性大型購物商場，進駐的商店和餐廳約有300家，匯集了各大國際品牌與知名餐廳，十分適合逛街和打發時間。

星耀樟宜最廣為人知的是全球最大的室內瀑布「雨漩渦（the Rain Vortex）」，瀑布從7層樓高傾瀉而下，晚上還有燈光水舞秀。這裡還有超過100種植物種類，壯觀的畫面成為去到新加坡的熱門打卡景點。

雨漩渦配上燈光水舞秀，場面壯觀。（圖片來源：官網@星耀樟宜）

另外，位於頂樓的星空花園，不僅可以俯瞰水漩渦，還設有眾多遊樂設施，如天空之網、鏡子迷宮和樹籬迷宮等，非常適合親子旅遊時帶孩子來玩！

星耀樟宜

地址：78 Airport Blvd., Singapore 819666

森林谷植物園開放時間：24小時開放

雨漩渦開放時間：星期一至四11:00-22:00；星期五至日及公共假期10:00-23:00

燈光水舞秀開放時間：星期一至四 20:00、21:00；星期五至日及公共假期20:00、21:00、22:00



✨新加坡星耀樟宜景點門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【2】濱海灣花園

濱海灣花園一個色彩繽紛又充滿未來感的公園。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

濱海灣花園於2012年落成，是一個色彩繽紛又充滿未來感的公園，其中擎天樹、花穹冷室和雲霧林都是必去的景點，巨大的貝殼狀溫室模擬高冷山區氣候，內有數百棵樹木和植物可以探索。

擎天樹是新加坡代表性景點之一，其外觀奇異獨特，令人有感走進阿凡達世界，最高的樹叢達16層樓高，樹叢間設有天空步道和展望台讓大家可以在欣賞花園風光以及俯瞰濱海灣景色。另外，擎天樹晚上還會有長達15分鐘的音樂燈光秀表演，高聳的擎天樹在燈光映襯下尤其壯觀。

花穹冷室模擬了地中海和亞熱帶的氣候，展示了世界各地的稀有植物、各式仙人掌已經鮮艷繽紛的花卉；雲霧林則打造了如同亞馬遜的叢林氣候，感受巨大山體和茂密植被的壯麗景觀。沿著空中走道漫步，還能近距離接觸各種奇特的植物。

濱海灣花園

地址：18 Marina Gardens Dr, Singapore 018953

花穹冷室和雲霧林開放時間：09:00-21:00

擎天樹開放時間：星期一至五14:00-21:00、星期六至日12:00-21:00

擎天樹燈光秀開放時間：19:45、20:45



✨新加坡濱海灣花園門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【3】魚尾獅公園

新加坡共有7座魚尾獅的雕塑，當中最為有名的就在魚尾獅公園。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

魚尾獅是新加坡的象徵，在馬來語中「新加坡」一詞有獅子的含義，因此新加坡又被稱為「獅城」；而魚尾則是因為新加坡是海島國，過去又是漁村，因此以魚的形象去刻畫。

新加坡共有7座魚尾獅的雕塑，當中最為有名的就在魚尾獅公園。魚尾獅以水為主題，夜晚透過燈光效果，呈現出如浮立在碧波之上的景象。另外公園還設有觀景台讓遊客可以與魚尾獅合照。

魚尾獅公園

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

觀景台開放時間：11:00-21:00

水舞秀開放時間：星期日至四20:00、21:00；星期五至六20:00、21:00、22:00



✨新加坡河觀光遊船門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【4】新加坡環球影城

新加坡環球影城是亞洲第二座環球影城。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

新加坡環球影城是亞洲第二座環球影城，雖然面積不大，但玩樂設施應有盡有，一直是聖淘沙名勝世界的熱門景點。園區共有7個不同電影主題區，包括好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、失落的世界、遙遠王國和馬達加斯加。當中科幻城市中更有全世界唯一的變形金剛遊樂設施。

新加坡環球影城

地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

開放時間：10:00-20:00



✨新加坡環球影城門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【5】水上探險樂園

水上探險樂園是東南亞地區唯一融入了海洋生物元素的水上樂園。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

水上探險樂園是東南亞地區唯一融入了海洋生物元素的水上樂園，可以體驗14個主題景點，包括6條花式滑水道、大型人造衝浪池「衝浪灣」、還有刺激的「噴射滑道」。此外，還有多種親近海洋生物的活動，如「彩虹礁遊」提供浮潛樂趣與熱帶魚近距離互動、「海底行」體驗海底漫步和與魟魚互動。

水上探險樂園

地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

開放時間：10:00-17:00



✨新加坡聖淘沙水上探險樂園門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【6】S.E.A.海洋館

S.E.A.海洋館是世界上最大的水族館之一。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

S.E.A.海洋館是世界上最大的水族館之一，擁有超過1,000種、10萬多隻海洋生物，分為10個區域、約50處不同棲息地，擁有許多值得探索的地方，幾乎可以看遍所有海洋生物：多達12種的鯊魚、五彩繽紛的熱帶魚、美麗的前口蝠鲼等。不能錯過的還有色彩繽紛的珊瑚礁、沉船餵食秀，還可以近距離接觸海洋生物！

S.E.A.海洋館

地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

開放時間：10:00-17:00（星期二、三休息）



✨新加坡聖淘沙 S.E.A. 海洋館門票搶先預訂✨

新加坡必去景點【7】新加坡動物園

新加坡動物園是一個位於熱帶雨林中的動物園，可以近距離接觸動物。（圖片來源：官網@mandai）

新加坡動物園是一個位於熱帶雨林中的動物園，飼養了超過300種動物，總數約2,800隻哺乳類、飛禽和爬行動物。這裡還擁有全世界第一座紅毛猩猩自由活動區，可以近距離觀察牠們的自然棲息地和日常生活。

這裡還擁有全世界第一座紅毛猩猩自由活動區。（圖片來源：官網@mandai）

大家還可以在園內跟隨飼養員體驗餵食長頸鹿、大象、白犀牛、山羊等多種野生動物的樂趣，還可以欣賞動物的精彩表演。

新加坡動物園

地址：80 Mandai Lake Rd, Singapore 729826

開放時間：08:30-18:00



✨新加坡動物園門票（含遊園車）門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【8】新加坡夜間野生動物園

新加坡夜間野生動物園毗鄰新加坡動物園，是世界上首座夜間野生動物園。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

新加坡夜間野生動物園毗鄰新加坡動物園，是世界上首座夜間野生動物園。大家在這裡可以了解到動物們夜晚的生活，輕輕鬆鬆乘坐遊園車探訪沼鹿、亞洲獅、印度犀牛、河馬及亞洲象等體型較大的動物。

大家還可以透過4條主題徒步小徑深入遊覽，更近距離觀察動物，例如「花豹小徑」會看到花豹、獅子、靈貓和豪豬的夜間生活習性，以及喜歡高居空中的狐蝠和鼯鼠等。

新加坡夜間野生動物園

地址：80 Mandai Lake Rd, Singapore 729826

開放時間：19:15-00:00



✨新加坡夜間野生動物園門票（含遊園車之旅）搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【9】新加坡飛禽公園

新加坡飛禽公園是在2023年新開幕的動物園，是亞洲最大的飛禽樂園之一。（圖片來源：官網@mandai）

新加坡飛禽公園是在2023年新開幕的動物園，是亞洲最大的飛禽樂園之一，擁有10個主題區，其中包括8個大型戶外鳥舍。園內共有400多個品種，3,500多隻飛禽。

園內展示的鳥類種類繁多，其中包括美洲紅鸛、緋紅金剛鸚鵡、紅尾黑鳳頭鸚鵡、大藍蕉鵑等。自由飛翔展示區的鳥兒，甚至會主動停在遊客肩上，讓大家可以和各式鳥類近距離接觸。

新加坡飛禽公園

地址：2 Jurong Hill, Singapore 628925

開放時間：09:00-18:00



✨新加坡飛禽公園門票搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【10】小印度

小印度是新加坡文化之旅重要歷史景點之一，亦是新加坡印度族群的聚集地。（圖片來源：Klook）

小印度是新加坡文化之旅重要歷史景點之一，這裡有眾多彩色建築和寺廟，其中必去的包括「維拉馬卡里拉曼廟」和「陳東寧故居」這些擁有百年歷史的印度寺廟鑲嵌了數以百計的神像，宏偉華麗。

在主幹道的實龍崗路 (Serangoon Road) 上有許多傳統的印度商店，可以購買到印度傳統服飾、繽紛絲綢、鮮花花環、珠寶和手工藝品；以及品嘗到正宗的印度美食，例如咖喱魚頭、炸餅和香濃的拉茶。

小印度

地址：實龍崗路Serangoon Rd和甘貝爾巷Campbell Lane為主要街道



✨新加坡小印度徒步導覽遊搶先預訂優惠✨

新加坡必去景點【11】阿拉伯區

位於阿拉伯區的蘇丹回教堂是新加坡最大的清真寺。（圖片來源：官網@新加坡旅遊局）

阿拉伯區就在小印度旁邊，最熱鬧的地段圍繞著新加坡最大的清真寺——蘇丹回教堂，其中包括阿拉伯街（Arab St.）和哈芝巷（Haji Ln.）。在這裡除了可以看到清真寺外，還可以尋找到中東料理餐廳、土耳其風格擺飾、穆斯林服飾等伊斯蘭文化的蹤跡。

哈芝巷保留了殖民時期的建築和多元文化小店，小巷兩旁的店舖牆身上都有色彩繽紛的彩塗鴉，因此哈芝巷被譽為新加坡「彩虹巷」。這裡有許多原創設計的小店，從古著家飾，到咖啡館和酒吧，都值得讓人細細品味。

阿拉伯區

地址：672 North Bridge Rd, Singapore 188803



✨新加坡市區遊覽 + 濱海灣花園 / 新加坡摩天觀景輪門票搶先預訂優惠✨

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略