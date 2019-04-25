新加坡旅遊必試8大體驗　影野生水獺、到Singapore Flyer歎美酒？

新加坡土地相當小，差不多只有2.64個台北大，但麻雀雖小五臟俱全，不但是現今繁榮的商業重地，旅遊觀光業也很發達，除了能體驗夜景配美酒、享受無邊際泳池、精彩的水舞表演，還有小孩最喜歡的動物園探險。接下來就讓我們告訴你有什麼是新加坡絕對不能錯過的體驗吧！

1. 新加坡之眼品美酒

共有42層樓高的Singapore Flyer，可以360度飽覽新加坡全島甚至鄰近的印尼與馬來西亞美景，搭著摩天輪一邊欣賞新加坡美景一邊喝著經典調酒－新加坡司令（Singapore Sling），真的非常享受！來到這裡各種時段都有不同的美，下午搭乘摩天輪一覽新加坡濱海天際線、傍晚時分看日落、夜晚之時欣賞繁華夜景！

小編說：也有提供不含酒精的飲品，大人小孩都能去！

共有42層樓高的Singapore Flyer，可以360度飽覽新加坡全島甚至鄰近的印尼與馬來西亞美景（Instagram@singaporeflyer）

2. 拍一張野生水獺

在新加坡這樣高度發展的國家，曾經因為過去環境破壞嚴重導致水獺棲息地減少，因此很少有水獺蹤影，近年來新加坡政府努力設立公園、清理水道等等改善後，現在有不少地點會有水獺的出現，像是最廣為人知的地方有碧山和濱海灣。喜歡動物的朋友可以去尋找呆萌呆萌的水獺喔！

（Instagram@eskibrn）

3. 刺激的空中吊椅以及斜坡滑車

位於聖淘沙的斜坡滑車體驗也是來到新加坡不能錯過的一項活動～是一項非常適合親子同樂的體驗！首先會搭乘天空吊椅到上端，在搭乘過程中可以看到美麗的新加坡海灣天際線。斜坡滑車可以快速滑下650米長的叢林跑道或688米長的巨龍跑道，當然也可以慢慢悠閒的滑下享受滑車的樂趣，夜晚搭乘也有不一樣的感受喔！

小編告訴你：未滿6歲或身高低於110公分者可以攜帶成人票券到現場加價3新幣共乘喔！

年齡與身高限制： 空中吊椅：身高85公分以下兒童不得乘坐；身高85公分至134公分兒童，可與成人共乘空中吊椅；身高高於135公分兒童，可獨自乘坐。 斜坡滑車：年滿6歲且身高達110公分兒童，可單獨乘坐；身高85公分至109公分兒童，需與成人共乘。

斜坡滑車（官網圖片）

4. 金沙酒店57樓無邊際泳池

內文想必講到新加坡大家一定會想到濱海灣金沙酒店，由三座巨型建築頂著船型戶外空中花園而成，裡頭包含酒店、購物中心、賭場、劇院、博物館和空中花園，酒店上還有最具知名的無邊際游泳池！光是在濱海灣金沙酒店就能花上一天的時間。許多人為了一睹世界最大的戶外無邊際游泳池而前來金沙酒店住，雖然入住一晚不便宜，不過想必是許多人一生必住的酒店口袋清單吧！如果有預算的話，來到新加坡入住金沙酒店在酒店好好享受也是不錯的選擇喔～

小編提醒你：無邊際泳池要入住旅客才能去喔！一般觀光客只能購買空中花園票面一覽新加坡美景～

點擊圖片看其餘4大體驗！

+ 5 + 4 + 3

香港、台灣飛往新加坡只需要差不多4小時飛行時間，常常作為短假期的旅遊地點，不管是4天3夜還是5天4夜都能在新加坡玩得盡興，在新加坡除了吃美食以外還有許多刺激又有趣的體驗，既然都到了新加坡，那更是不能錯過！提早在網上預定更划算，趕緊執拾行李來去新加坡！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【新加坡自由行】8大當地特色體驗絕不能錯過！】

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