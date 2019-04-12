【深圳親子遊】復活節親子快閃2日1夜　逛公園、Playgroup勁放電

四月復活節，想趁幾日紅假與家人來個小旅行，深圳是個好選擇！近年來深圳開了不少適合小朋友的室內Playhouse、親子餐廳、賞花公園及科學展館， 最啱家長們帶小朋友玩個夠本！今次安排的快閃懶人包，由羅湖入境，再在深圳灣口岸返港，節目超豐富！

Day 1：早上 － 粉紅波波池 網紅親子餐廳

帶寶貝北上親子遊，不少人選擇一早坐火車、沿羅湖口岸出發！到酒店check in前，落地最好先醫肚，這間深圳網紅「Bossbabe」親子餐廳就位於羅湖區， 過了關只要搭一個地鐵站到國貿站，餐廳就在金光華廣場，十分方便。

餐廳最搶眼一定是夢幻粉紅波波池，小朋友落池玩、爸媽在旁邊拍照，是必影打卡位。由於餐廳走高檔路線，實際上人均消費並不算便宜，3人小家庭大約¥400埋單，不過看到這裡的夢幻裝飾，就會覺得十分值得。

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這個座落餐廳中間的粉色系波波池及攀爬繩網，完全是打卡場景，小朋友亦可以盡情放電。 （圖片來源：小紅書）

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Bossbabe親子餐廳 地址： 深圳人民南路2028号金光華廣場五樓03-07鋪 營業時間：10am-10:30pm 電話：+86-0755-25127907 收費： 周一至周五（180分鐘） 成人¥68、小童（身高0.7米-1.5米）¥138、嬰兒免費 周末及紅日（120分鐘） 成人¥68、小童¥168、嬰兒免費

Day 1：中午 － Check-in 地利優越 $500住闊落家庭房

吃過午餐，便要到酒店放低行李！不少家長會選擇入住親子酒店，提供一連串兒童遊樂設施，令小朋友玩得盡興！最為人熟悉的有觀瀾湖、東邊大鵬灣區的親子酒店，不過距離深圳市中心路程相當遙遠！如果想快閃深圳，鄰近市中心的「深圳鳳凰印象公寓One39旗艦店」酒店， CP值極高，房間相當闊落，一家4口入住都不會擠迫。

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以藍及白色為設計主調的海洋風的房間，充滿夏日氣息。 （圖片來源：agoda）

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深圳鳳凰印象公寓One39旗艦店 地址：深圳市蔡屋圍桂園街道寶安南路與解放交界處龍園創展大廈9樓939室 電話： +86 755 2298 1818

Day1 下午 -- 深圳版「流浪地球」 兒童太空科技展

講到深圳近日最人氣的親子展覽，必數兒童太空科技展《一家人的CEEC》！展覽剛於上月舉行，總面積達4萬平方米，現場有30場科普解謎、16項超頂尖科技體驗，家長需要陪同小朋友進行闖關體驗，鬥智鬥力！展覽在福田科技大樓舉辦，位置就在深業上城 Loft-D 的 4-10樓，睇完展覽再逛街，大人小朋友都不會悶場。

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在「教育體驗展」中利用鏡子反射造出空間錯覺，小朋友小心走錯路撞到鏡哦！ （圖片來源：小紅書）

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《一家人的CEEC》 地點：深圳市福田區深業上城 Loft-D 4-10 層中國國際消費電子展示交易中心（10 樓入口） 開放時間： 週一至四 入場時間：10am-6pm（遊玩時間：10am-8pm） 週五至日、法定假日 入場時間：10am-7pm（遊玩時間：10am-9:30pm） 票價： A票【一位小朋友，家長不限】 ¥198 B票【兩位小朋友，家長不限】 ¥298 （注：週末開放全部體驗及工作坊環節）

Day 1 傍晚－ 50樓高空 旋轉睇住靚景嘆自助餐！

帶小朋友出行，晚上一家人當然要食頓豐富自助餐！羅湖區「彭年酒店的旋轉自助餐廳」，處於交通極方便的金光華廣場，餐廳主打美景，長期高踞深圳人氣自助餐的前5名。餐廳位於50樓，視野廣闊，可眺望深圳市景，旋轉速度很慢，不怕頭暈。食物種類選擇多，中西日式料理齊備，招牌菜則有海參、牛排、大閘蟹等等，大人小朋友都會啱食！

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海鮮種類多，蟹腳、龍蝦、生蠔一應俱全。（圖片來源︰大眾點評）

彭年酒店雲景軒旋轉自助餐廳 地址︰深圳羅湖區嘉賓路2002號彭年酒店50樓（近金光華廣場） 電話︰+86-0755-25185386 營業時間︰週一至週日 11:30-14:30、17:30-21:30 收費︰ 午市：星期一至五 ¥199 （約港幣$225）/ 星期六日 ¥230（約港幣$260） 晚市：星期日至四 ¥310（約港幣$350）/ 星期五六 ¥340（約港幣$385） 備注：身高1.2米以下小童在父母陪同下入場免費、1.2-1.4高米小童享半價、1.4米高或以上小童需付正價。建議下載「大眾點評」app享團購價及預早訂位。

Day 1 早上 城市中的後花園 蓮花山公園賞花兼野餐

深圳都有野餐好去處，位於福田區北面的「蓮花山公園」，公園內有廣闊草地，假日很多人都去放飛風箏及到草地上野餐，超悠閒。另外公園四季也有不同類別的花卉盛放，例如秋冬季會舉辦每年一度的市花勒杜鵑花展，非常壯觀。

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蓮花山公園 地址：深圳市福田區福田紅荔路6030號 交通：地鐵4號線少年宮站下車；3號線蓮花村站下車

Day 2 中午 Lego主題餐廳 大小朋友都鍾意

賞完花，大家可以坐車向蛇口進發，到訪大受小朋友歡迎的Lego親子餐廳「方塊王國親子餐廳」！這間以Lego為主題的餐廳，光看Lego裝修已好可愛，餐廳內有很多模型展示區，而且用餐區的人形 Lego座位極具特色，而每張檯旁的抽屜都放滿Lego，爸媽與小朋友都可以一起砌Lego，小朋友肯定好開心。食物種類以西餐為主，意粉、雞翼炸魚拼盤、Lego果凍等等，對小朋友來說十分吸引。

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爸媽與小朋友可以在餐廳內盡情砌Lego。（圖片來源：小紅書）

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方塊王國親子餐廳 地址：深圳市南山區蛇口工業四路2號深圳母嬰城10號 電話：+86-15728357803 營業時間：週一至日 11am-9pm

Day 2 下午至傍晚 - 台灣過江龍 Wooderful life 木育森林Playhouse超放電

經常在log-on見到台灣知名木製品牌 Wooderful life，其實這品牌亦有在深圳開設「木育森林」playhouse，以木材打造成兒童樂園，園內分上、下兩層樓，掛滿綠葉活像一個森林，場內設有很多木製的機關遊戲等著小朋友挑戰。加上海上世界這家分店暫時是旗下最大的旗艦店，店內亦有Cafe區可以讓一家大小吃埋晚餐，再循深圳灣關口返港，結束完滿的一天。在playhouse旁邊，就是Wooderful Life專門店，爸媽更可以買木製精品做手信呢！

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木造刻巧板可以讓小朋友發揮創意。（圖片來源：小紅書）

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木育森林 地址：深圳南山區蛇口街道海上世界環船廣場BC區第1層C106-109商舖 營業時間：周日至周四 10am-10pm、周五至周六 10am-10:30pm 電話：+86 - 0755-21611053

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



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