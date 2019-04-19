【東京近郊】日本新潟懶人包！6大景點、4大美食、精彩活動全收錄

日本新潟在長野的上方，從東京搭乘新幹線只需約一個多小時的時間，冬天被大雪覆蓋，因而有着雪國的浪漫美名。其中的「越後湯澤」還是許多日本人冬季滑雪的首選之一！日本最具代表性的「越光米」這裡產量也是第一！擁有許多天然絕美景色，以及豐富的歷史人文，和各式美食可以品嘗，神祕夢幻的新潟就等你來探索！

「新潟」擁有豐富的大自然美景，由於位處日本豪雪地帶，這裡的水質極佳，所以新潟出產的米，以及新潟出產的酒，都是相當美味的代表！可以來品嘗「南魚沼」出產的本氣丼，用最好吃的越光米做成的丼飯，絕對能顛覆你對米飯的印象！也可以到「越後湯澤車站」裡，用500円品嘗5種日本酒，喜歡了再買一瓶回去！新潟西部臨「日本海」，不用說，這裡的海鮮也是尚青的！可以來「寺泊漁市」購買漁產以及品嘗新鮮的海味！在新潟能盡享袐境美景，不同季節參加各種活動，同時又能吃上頂級食材料理，按照不同喜好類型介紹給你，來計劃一趟量身打造的新潟之旅吧！

新潟景點

1）彌彥公園

「彌彥公園」距離「彌彥車站」非常近，占地寬廣，公園內綠地、溪流、瀑布形成一幅美麗的風景，在秋季時，也是知名新潟人氣賞紅葉景點，在紅葉谷裡搭配再現昔日風采的「觀月橋」這座木橋，丹楓迎秋，秋意撩人。不同季節裡也有杜鵑花與花菖蒲等美麗的植披可以欣賞。在公園裡有一座「湯神社」，相傳在以前曾在這裡發現溫泉，是一能量景點喔！

地址：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦667-1 營業時間：全年開放 交通方式：JR彌彥線「彌彥」站步行1分鐘

2）高田公園夜櫻

「高田公園夜櫻」是日本三大夜櫻之一，與東京的「上野恩賜公園」、青森的「弘前公園」齊名，是有名的賞櫻勝地，公園裡的「高田城」曾被燒毀，現今的樣貌是在1993年時重建，為新潟指定史蹟。在4月中旬到下旬之間，這裡會有超過4000棵染井吉野櫻盛開，還有一處沿著道路兩旁種滿了櫻花樹，猶如櫻花大道的地方，在夜晚公園裡會打上燈光，讓此處更顯浪漫！

（Instagram@alphard_70）

地址：新潟縣上越市本城町44-1 交通方式：JR高田站步行約15分鐘

3）清津峽

「清津峽」是日本三大峽谷之一，與富山的「黑部峽谷」、三重的「大杉峽谷」齊名，雄偉的岩礁和清澈的溪流形成日本有名的名勝風景，石英閃長玢岩和其柱狀節理的美麗之處形成一種莊嚴神聖的氛圍，呈現V型的峽谷，在秋季時，可以來這裡欣賞轉紅的楓葉，這裡壯觀的景象，在四季都會呈現它不一樣的魅力，不妨來這裡蒐集日本三大吧！

▼▼▼清津峽是日本三大峽谷之一，有壯觀的景象，按下圖看看周邊環境▼▼▼

地址：新潟県十日町市小出癸2126 營業時間：9:00～16：00（因季節不同會有所變動） 公休日：約1月中旬至3月冬季休期（每年日期會有所不同） 交通方式：在越後湯澤站（東口）搭乘開往森宮野原站的急行巴士，在「清津峽入口」站下車步行約30分鐘

4）美人林

「美人林」是在「松口」的丘陵上，有著整面樹齡百餘年的山毛櫸茂密的生長著，其佇立之姿的美麗樣貌，讓它有著美人林的稱號。在昭和初期，曾經為了取得木炭，將整片樹林砍伐，讓這裡成為裸山，不知何時開始，這裡的山毛胚芽一齊生長，又再次成為了野鳥的棲息地，為後人保護著。現在這裡成為人氣的觀光景點，聚集了日本全國的攝影愛好者，你不妨也來這裡拍張美照吧！

▼▼▼美人林成為人氣的觀光景點，打卡一流▼▼▼

地址：十日町市松之山松口1712-2附近 交通方式：在北越急行北北線「松代站」乘坐巴士約15分鐘

5）佐渡島

「佐渡島」擁有豐富的觀光資源與人文歷史，其中史蹟．「佐渡金山」有400多年的歷史，在江戶時代開始就有人開採，這裡保留了明治以來，日本的近代化產業遺產群，是相當重要的歷史遺跡，來到佐渡島不妨花一點時間來了解這裡吧！在佐渡島，你還可以體驗不一樣的文化活動，那就是乘坐用手工做的「盆舟/木桶舟」沿著海岸，欣賞奇岩怪石。

地址：新潟県佐渡市 交通方式：乘船從新潟港到（佐渡）兩津港約 1小時

6）龍之窪

「龍之窪」是日本名水百選之一，在1974年時，被指定為新潟縣的自然環境保全地域，直到現在被當地居民做為重要生活用水而保護著。龍之窪是由大量地下水形成的沼澤，沼澤周邊的林相會隨著四季變化，充滿豐富的面貌，是當地人的口袋秘境名單之一，而這裡也曾有過龍神的傳說，其由來已不可考，讓這裡覆蓋一層神秘的面紗，等你來揭開它喔！

地址：新潟県中魚沼郡津南町大字谷内 交通方式：由津南町役場開車10分鐘

新潟活動體驗

1）長岡花火大會

「長岡花火大會」是日本三大煙火大會，在夏天的時候，總是擠滿想要欣賞煙火的民眾，今年2019年的開催日期已經訂出來了，就在2019年8月2 ‧ 3日這兩天，如果行程有安排到新潟的人剛好來體驗一下常在日劇動漫裡出現的浪漫花火吧！屆時會看到許多年輕男女，穿著浴衣，有豔麗，有典雅，為美麗的花火來點日式風情的開場白！

（長岡花火官網）

地點：長岡市長生橋下流信濃川河川敷 時間：2019年8月2 ‧ 3日 交通方式：JR長岡站步行20分鐘

2）越後妻有 大地藝術祭

「越後妻有 大地藝術祭」是日本一大國際戶外藝術祭。越後妻有的名子由來是日本古地名「越後國、妻有庄」簡稱而來的，從2000年開始，每3年舉辦一次，以「人類就在自然中」這個理念，用農地這個舞台，連結人與自然，讓藝術成為橋梁，探討其中的文化傳承，下一次舉辦就是2021年，快將本文筆記起來，好好準備這一大藝術盛事吧！

地址：新潟県十日町市 時間：每3年舉辦一次（下一回為2021年） 交通方式：搭乘JR至十日町站

3）越後湯澤地區滑雪

「越後湯澤地區滑雪」是冬天不可錯過的活動之一！「穿過縣界長長的隧道，便是雪國。」還記得得過諾貝爾文學獎的「川端康成」所寫的這部文學大作「雪國」嗎？是的，越後湯澤就是人稱的雪國，也是川端康成在這裡寫下雪國的地方。可以來這裡的「苗場滑雪場」滑雪，是日本國內最大規模的滑雪場，變化多端的滑道絕對可以滿足你的需求！

（Instagram@spideraab）

地址：新瀉縣南魚沼郡湯澤町 交通方式：東京搭乘上越新幹線至越後湯澤站

4）現美新幹線

「現美新幹線」是世界最速藝術鑑賞，在這輛列車上，每節車廂都為了不同的備受注目藝術家而設計的展示區，展示了當代藝術，在坐車的同時，也能享受到彷彿在美術館裡欣賞藝術的感受，相當適合親子，小孩們一定會為這個新奇的感受而留下深刻的印象的！運行區間是新潟車站〜越後湯澤車站間，利用這班列車移動的同時，也能感受到藝術的薰陶。

運行區間：新潟站〜越後湯澤站間

新潟美食

1）南魚沼本氣丼

「南魚沼本氣丼」在日本，大家都知道南魚沼產的米是最好吃的，也是大家所熟悉的「越光米」！好想要用南魚沼產的米吃一碗豐盛的丼飯阿！相信這絕不只是你一個人的心聲，所以在南魚沼這個地方推出了本氣丼，用在地生產的好米，配上當地當季的新鮮食材，所完成的本氣丼，一定能滿足你的味蕾！在南魚沼有許多店家都有推出本氣丼，可以依照喜好選擇你想要的店家！

（Instagram@rinrin_0831）

地區：新潟県南魚沼市

2）本酒館 越後湯澤店

「本酒館 越後湯澤店」是可以在這裡品嘗新潟的日本酒、清酒的好地方，首先先到櫃台付500円，你就會得到5個代幣和一個小酒杯，這時候就可以走向整面酒牆，依照你的喜好選擇想要試喝的日本酒，然後投入代幣，就可以得到一小杯日本酒了，這時後在走到鹽區，選擇你喜歡的鹽，抹在杯口，再慢慢品嘗酒的變化，品嘗完你所選的5種酒類後，就可以挑一隻你最喜歡的日本酒買回家囉～

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2427-3（JR越後湯沢駅構内） 營業時間：9:00〜19:00（冬季週末及假日延長1小時） 公休日：年中無休 交通方式：東京搭乘上越新幹線至越後湯澤站，在越後湯澤站建築內

3）寺泊漁市

「寺泊漁市」位於新潟縣的中央位置，「長岡市寺泊市」面向日本海的國道402號線沿線，通稱「魚的阿美横」，海産物商家櫛比鱗次。鮮魚店和土産物店等11店舗相連、在地寺泊港和出雲崎港捕抓到的生鮮漁產不說，也包含了冷凍和加工品在內，是一座新鮮又便宜的漁產寶庫。從各類生魚片、干貝、到鰤魚這裡都有，還可以到二樓的市場食堂品嘗尚青的海味喔！

地址：新潟県長岡市寺泊下荒町 營業時間：8時30分～17時 公休日：全年無休 交通方式：JR信越本線「長岡駅」轉搭越後交通巴士約60分鐘

4）片木蕎麥麵

「片木蕎麥麵」顧名思義就是將蕎麥麵放在片木盒裡，而且是以一口的份量，一小束一小束的整齊排放，因為添加了海藻，所以吃起來相當的滑順，從創業以來，就採用雪融水來製作蕎麥麵，嚼勁也是恰到好處，配上當地野菜炸成的天婦羅，豐富的滋味絕對能滿足你的味蕾！這家店就在「越後湯澤車站」附近，一下新幹線後，就能先來這裡飽餐一頓喔！

越後湯澤站周邊店家 中野屋 湯澤本店 地址：湯澤町湯澤2-1-5 營業時間：11:00～20:00 公休日：每週四 交通方式：上越新幹線「越後湯澤」站東口出發，徒步1分鐘

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【新潟景點】日本私房旅行，精選新潟絕美景點與美食！