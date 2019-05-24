【周遊關西】第8、9集京阪景點　成本價食靚吞拿魚　日本第一豬扒

到大阪、京都旅行，美食是重要一環，好睇好食是基本，滿足大家旅行打卡呃like的慾望！周奕瑋Jarvis在TVB新旅遊節目《周遊關西》第8、9集，就為大家推介IG大熱甜品店，及日本食評網最高人氣食店，大家記得要加入口袋清單！

01. IG大熱七彩甜品店＠第8集

Jarvis劈頭便推介這間IG大熱甜品店，修讀藝術大學的店長將每道甜品都變成藝術品，店家大熱的藝術品沙冰，表面是拉花彩繪，極富心思，最令Jarvis驚喜的沙冰好睇又好食，香蕉味濃，加上奇異果香及粒粒明列子，感覺就像將果園飲落肚！除了甜品，店家亦有提供鹹點，賣相是蛋糕的卡邦尼蛋糕同樣令人驚喜十足。此外，京都另一不能錯過的有抹茶甜品，即睇更多京都美食推介 京都老店歎隱世宇治刨冰！

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Jarvis劈頭便推介這間IG大熱甜品店，認為賣相被IG相片更靚。

JTRRD CAFE 地址：大阪府大阪市北区天満3-4-5 タツタビル 1F 時間：12：00nn~5：00pm 網址：jtrrd.com 交通：乘東西線大阪天滿客站下車，於出口2徙步約5分鐘即抵

02. 超靚和風朱古力店＠第8集

日本的和式跟西式結合又叫和洋折衷，店家這間京都和風朱古力店，是買手信的好選擇。店家的朱古力猶如一幅畫作，Jarivs點了白朱古力加臭橙朱古力、甜酒草莓朱古力及超濃薑味朱古力，店家還有七味粉銀閣寺朱古力，靚到令人唔捨得食！京都要shopping的話，四条河原町一定走唔甩，即睇 四条河原町逛街購物懶人包！

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店家這間京都和風朱古力店，是買手信的好選擇。

CHOCOLAT BEL AMER 京都別邸 三条店 地址：京都市中京区三条通堺町東入ル北側 桝屋町66 時間：10：00am～8：00pm 網址：www.belamer-kyoto.jp 交通：乘地下鐵烏丸線「烏丸御池」站下車，徙步約5分鐘即抵

03. 電車改裝Cafe打卡＠第8集

食飽飽，Jarvis隨即到訪京都另一打卡cafe參觀，這間Cafe是由一架已停駛40的電車改裝而成，電車迷在這邊更可以邊食邊影相！最特別是電車的吊環，店家將吊環部份變成Donut，超搞笑！

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Cafe是由一架已停駛40的電車改裝而成。

市電CAFE 地址：京都府京都市下京区観喜寺町56-3 505号車 梅小路公園 時間：10：00am～6：00pm 交通：乘JR「京都」站，徙步約15分鐘即抵

04. 創意實用家電＠第8集

到日本買家電都是不少人的指定動作，今次Jarvis推介的樓上家電店，就從世界各地搜羅近60款的創意家電，最令Jarvis心動的家電包括保障小孩安全的傳話機械人、自動保暖的無線充電電熱杯、哄BB入睡的浮浮椅、放大400倍的手機顯微鏡及wi-fi連線遠距離戀愛燈，在這裡試到啱心水先買，正。到大阪市行街shopping，梅田也是購物重地，即睇大阪梅田Shopping地圖 必逛梅田7間購物商場！

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店家從世界各地搜羅近60款的創意家電。

AREA VENTURE’Z 本店 地址：⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2丁⽬11番9 RE-011 【2階】201 時間：11：00am～8：00pm（星期二休息） 網址：cho-sen-jo.co.jp/area_venturez 交通：乘地下鐵「心齋橋」站下車，徙步約5分鐘即抵

05. 京都手作市集＠第8集

文青到訪京都，一定會逛市集！今次Jarvis亦不例外，適逢撞啱每年一度的京都大型手作市集；場內林林眾眾的工作品如漢字襟針、大笑蛙蛙等，都足以令Jarvis大出血！下次去京都，記得留意不同地區的周末市集！

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雖然京都大型手作市集一年只會舉辦一次，喜歡手作仔的朋友，下年一定要看看。

地址：大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪6号館C

06. 吞拿魚主題樂園＠第9集

黑門市場是港人最愛的大阪景點之一，可以掃生果及不同水產！在第9集Jarvis劈頭推介這間開業不到一年的吞拿魚主題樂園，新鮮即劏刺身是賣點，最重要是價錢划算，十件中腹也只售1,500円，超抵。此外，他亦點了海鮮丼，有三文魚籽、海蝦及吞拿魚，份量十足也不過980円，菜單更標明「採算度外視」，即以成本價發售，超抵。

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吞拿魚主題樂園開業不到一年。

街の港 MAGURO PARK 地址：堺市北区中村町607-1 堺中央綜合卸売市場内 營業時間：9：00am～9：00pm 交通：乘南海電鐵南海高野線「白鷺」站，徒步15分鐘即抵

07. 古著百貨店掃貨＠第9集

專誠到堺市，除了食，Jarvis亦在這邊搵節目，他先到「古著百貨店」掃貨，店家有二手時裝、家品、香水，這裡更設古物鑑定師，確保二手名牌非假貨！Jarvis試穿價值28,000円的Hermes70年代刺繡外套、價值15,800円的Gucci80年代手挽袋，全部狀況良好，相信是古物控的尋寶聖地！

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日本女生由去年開始流行穿著爸爸的舊衣服。

USED MARKET NEXT51三国ヶ丘 地址：大阪府堺市堺区向陵中町4丁4-4 時間：11：00am～10：00pm 交通：乘南海電鐵南海高野線「三国ヶ丘 」站下車，徒步5分鐘即抵 網址：https://next-51.com/mikunigaoka/

08. 自製Jar刀＠第9集

家庭主婦都喜歡到日本買刀及磨刀石，Jarvis今次介紹的刀具店，除了有不同類型的刀具發售，更設自製廚刀體驗，客人揀好心水廚刀，便可以跟職人磨刀、裝刀柄及刻上自己的名字，都是不錯體驗。

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店家設有多款廚刀。

道具屋 和田商店 地址：大阪府堺市堺区神明町東1丁1番1号 時間：10:00 - 18:00（逢星期六、日、公眾假期休息） 網址：https://www.sakaiwada.com/ 交通： 乘阪堺電鐵阪堺線「神明町」站下車，徒步１分即抵

09. 日本第一炸豬扒＠第9集

大阪又是肉食天堂，Jarvis到訪日本炸豬扒人龍店TONKATSU MANGER，這間吸引日本、以至各世界旅客排隊，皆因店家多次在日本最大美食網站食べログ的全國炸豬扒排行榜奪冠！Jarvis點了鴨肝炸豬扒及黑豚極上炸豬扒，前者的鴨肝油滲進豬扒，肉汁豐富；後者豬味極濃，令人回味無窮。大阪美食何其多，梅田一帶亦有不少新食場，即睇梅田最新食街嚐7大人氣美食！

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鴨肝油滲進豬扒，肉汁豐富。

Tonkatsu Manger マンジェ 地址：大阪府八尾市陽光園2-3-22 時間：11：30am～2：00pm；5：00pm～9：00pm（星期一、二休息） 網址：http://www.manger.co.jp/ 交通： 乘JR大和路線「八尾」站下車，徒步4分鐘即抵

10. 茶碗蒸拉麵＠第9集

又香又滑的茶碗蒸是不少人的comfort food，有冇諗到茶碗蒸與拉麵更完美組合？店家推出的茶碗蒸拉麵，麵條煙韌搭配香滑茶碗蒸，都令人耳目一新，此外，店家還大搞新意思，推出茶碗蒸火焰芝士拉麵，三種食材同吃，感覺猶如芝士焗意粉加茶碗蒸，非常特別。

按圖看茶碗蒸拉麵詳情

茶碗蒸拉麵，一次過滿足2個願望。

丹頂 地址：大阪府大阪市北区天神橋4-6-17 營業時間：11：30am～3：00pm、5：00pm～10：00pm（星期一至五）；11：30am～10：00pm（星期六、日及公眾假期） 網址：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270402/27043541/ 交通：乘大阪地下鐵中央線「大阪港」站下車，2號出口徒步３分鐘即抵

11. 共享咖啡店 ＠第9集

這間共享咖啡店將一星期7日，分成不同時段，每個時段有不同菜式的廚師製作食物。Jarvis到訪當日，正由和菓子師傅主持，她不同的時令食材製成和菓子，創意十足，每次到鋪頭都會充滿驚喜。

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每個時段有不同菜式的廚師製作食物。