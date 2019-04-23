【大阪景點】垃圾處理廠變宮崎駿式童話城堡　獨特造型成打卡聖地

這座看起來像宮崎駿童話裡的房子，居然是一座垃圾處理廠，不僅沒臭味，還成了「網紅」景點。 許多人的環保更多停留在把垃圾丟進垃圾桶裡就結束了。垃圾之後的處理許多人並不了解，經過臭氣熏天的垃圾處理廠更是唯恐避之不及。

然而日本大阪舞洲的人工島上，有一座看起來像宮崎駿動畫電影裡的建築。多彩的色調，獨特的造型，讓你絕對想不到這是一座垃圾處理廠。走近沒有任何異味，建成10多年還吸引了不少觀光者，成了舞洲的著名景點。這座神奇的垃圾處理廠到底有什麼故事？

宮崎駿崇拜的藝術大師 把垃圾島變成一座城堡

這座看起來酷似宮崎駿世界裡的童話小屋，確實和宮崎駿有些關係。設計它的人是宮崎駿非常欣賞的奧地利畫家、雕塑家 Friedensreich Hundertwasse ，他是奧地利最為古怪的藝術家之一，人稱百水先生，被譽為建築鬼才。宮崎駿曾明確地說過三鷹的吉卜力美術館，正是致敬了百水先生的設計概念。

百水先生小時候在巴黎學習畫畫，深受德國表現主義的影響，他十分排斥直線和刻板，因而他設計的作品總是充滿了溫和的螺旋，幾乎看不到一條直線。「直線是通往人性墮落的形式。我相信万物的創造都是在螺旋中完成的。」曲線和綠植相互映襯，減少了鋼筋水泥的冰冷感，體現了建築與自然環境的融合。

所以他設計的這座垃圾處理廠也是線條曲折，非常自由。百水先生非常鍾愛運用鮮豔的色塊，紅色與黃色的條紋象徵著處理廠的火焰。在上世紀70年代的時候，百水先生曾經提出「Window Right」的理念，他覺得「窗戶」應該有自己的個性，他在奧地利設計的百水溫泉酒店，就設置了許多形態​​各異的窗戶。這次在日本的處理廠，他設計了五百多個形狀各異的窗戶，其中超過80%是裝飾品。煙囪則是百水先生的特色，遠看像是一根長長的「蘑菇」，頂著一個金色的「傘蓋」。但據說，這個地標煙囪花費了30億日元。

▼▼按圖放大，看看百水先生設計的這座垃圾處理廠為可能成為打卡熱點▼▼

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申奧失敗留下的最好禮物

大阪為何會出現這個藝術品般的工廠呢？在2008年時，大阪市正在和北京等城市一起申辦2008年夏季奧運會。由於舞洲地區原本建有很多體育設施，他們希望建造藝術品般的垃圾焚燒廠為城市添加魅力。雖然最終日本申辦08奧運失敗，這座藝術垃圾處理廠卻成了留下了的寶貝。

它擁有兩座超強垃圾處理能力的焚燒爐，每座焚燒爐的垃圾日處理能力為450噸。兩座焚燒爐24小時不間斷工作，一天的垃圾處理能力最大為900噸。每天從大阪市內不同地方往舞洲工廠運送垃圾的垃圾車約有600輛次。而垃圾焚燒給舞洲帶來了巨大電能，目前，該廠發出的電除了供自己使用外，還有富餘的電能賣給電力公司，每年僅這項收入就約有10億日元。

工廠內乾淨、整潔，聞不到臭味，聽不到機器的噪音。所有工作人員都穿著普通的藍色工作服，每個入場參觀者也都身著便裝，完全不需要任何防護。這是因為所有的設備都被密封在特定的空間，為了不讓這些臭氣洩露到室外，在這個巨型儲池的頂部安裝了強力抽風機，把臭氣收集起來後。經過專門的處理，這些燃燒的空氣可以再利用。依靠於每道程序的細緻設計，這裡的煙囪沒有往空中排出任何的廢氣。

總不能把焚燒廠建在富士山上

雖然舞洲是一個垃圾填埋出來的人工島，島上沒有住宅區，距離市中心30分鐘車程，最早提出修建垃圾處理廠時，遭到了居民的強烈反對。日本本身就土地稀少，無論垃圾處理廠選在哪裡，大家都有意見。甚至還有人開玩笑說：「日本地方就這麼大，總不可能把焚燒廠建在富士山上吧。」

因而舞州的垃圾處理廠在修建時更加註意環保。廢水廢氣排放問題，他們請專業的環評機構評估，每年進行一到兩次檢測，全部的結果都對外公開。只要登錄大阪市環境局的網站，相關檢測數據任何人都可以查到。有了實時的監控，加上無異味噪音和美觀的造型，大家對垃圾處理廠逐漸接受了。這可能也是在面積僅221平方公里的大阪市，能有7座在用垃圾焚燒廠最直接的原因。

除了強大的垃圾處理能力，舞洲垃圾處理廠吸引了眾多國內外的參觀者，為普及垃圾處理知識，幫助人們樹立環保意識發揮了很大作用。在大阪，所有的小學都開設一門環境保護課程，讓小學生學會垃圾分類和垃圾處理，小學四年級時，學生們則要到垃圾焚燒廠進行課外學習實踐。

在介紹的展廳裡，童話書風格的介紹板上，清楚的寫明了處理廠的運作方式。在這個工廠參觀裡看到的很多屏幕的高度還是為兒童方便來設計。這裡有很多小孩子會很好奇地提問題，工廠專門由形象代表「森林精靈」來為小孩子們作一一的介紹。為了引起孩子們對環保知識的興趣，舞洲工廠還專門設置了介紹環保知識的大屏幕、科普遊戲機等。

▼▼按圖放大，看看展廳裡各種介紹如何引起小朋友們的好奇▼▼

大阪舞洲童話垃圾廠的存在，也許可能給各國的垃圾處理提供一些參考。垃圾可以變廢為寶，處理廠也可以成為一處城市地標。

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