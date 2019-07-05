【大阪美食】松葉蟹放題、A5和牛任食　心齋橋、難波5大放題推介

大阪除了是親子遊熱門勝地，更是香港人的購物天堂，相信大家於心齋橋血拼、跌錢的經驗多不勝數，然而為了讓大家能夠爭取時間，現在為大家精選心齋橋、難波一帶5間超強放題店，食肉獸、海鮮控都食得滿足。

【1】A5黑毛和牛任食 $300有交易

大阪人氣燒肉放題店黒毛和牛善，店家甚得日本食客及遊客歡心，皆因店家會購買整頭A4及A5級別的黒毛和牛，為食客供應牛隻的稀珍部位及新鮮肉質！店家購入的黒毛和牛產地分別來自鹿兒島及熊本，價錢抵食，A5黑毛和牛90分鐘放題連稅為 3,780円(約港幣＄272），皇牌必點包括後腿肉、牛肩肉、牛柳粒及牛舌，此外豚肉、雞肉亦式式俱備，客人更可以涮涮鍋或壽喜燒方式享用。店家將於7月在道頓堀加開分店，shopping後醫肚一流！

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客人可以選擇涮涮鍋或壽喜燒方式享用。（圖片來源：zen___999＠ig）

+ 3 + 2

地址：大阪府大阪市中央区難波3-4-13 味わいばしビル 4階

交通：「難波」車站B15出口，徒步2分鐘即抵

網址：https://www.yakiniku-zen.com/beef.html

【2】松葉蟹抵食放題

在大阪想食蟹，大家第一時間或會想起蟹道樂，不過店家的蟹宴料理份量有限，吃貨往往未能盡興。其實道頓堀一帶亦有蟹放題供應，人氣蟹料理店「かに源」就推出4種價位的放題套餐，分別是￥4,980(約港幣＄360）、￥5,980(約港幣＄432）、￥6,980(約港幣＄504）及￥7,980(約港幣＄577），當中￥6,980就以日本松葉蟹為主，￥7,980則以阿拉斯加蟹為賣點。店家的蟹腳份量十足，蟹腳連身超足磅，套餐會還有魚、扇貝、蜆等海鮮，非常抵食。

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人氣蟹料理店「かに源」就推出4種價位的放題套餐。（圖片來源：tabelog）

地址：大阪市中央區心齋橋筋1丁目4番3号2-3F

交通：地下鐵心齋橋站，徙步1分鐘即抵

網址：http://www.kanigen.osaka/home/chinese

【3】平價勁食壽司、刺食

位於心齋橋一帶的人氣壽司放題すしてつ周防町店，店家提供90分鐘壽司放題及90分鐘豚肉涮涮鍋放題兩種選擇，當中以壽司放題最具人氣，放題包前菜、刺身、雜錦壽司及甜品一份，其餘還有超過50款刺身、壽司任食，三文魚、中拖羅、海膽壽司、鰻魚、甜蝦等全部任食，收價方面，女性食客為3,000円(約港幣＄216）；男性食客為3,500円(約港幣＄253），相當抵食！

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店家提供90分鐘壽司放題極具人氣。（圖片來源：すしてつ 周防町店）

地址：大阪市中央區東心齋橋1-15-15 ファルコン心斎橋ビル １Ｆ

交通：地下鐵心齋橋駅6號出口，徒步約5分鐘

網址：http://www.sushitetsu.info/

【4】蠔＋蟹宴大放送

喜歡食自助餐的朋友，生蠔、蟹腳都是重點之一，如果閣下自問是生蠔及蟹的愛好者，道頓堀的知床漁場絕對能滿足閣下食慾！店家提供多款放題套餐，當中最具人氣的120分鐘海鮮放題，就提供生蠔、蠔鍋以及蟹鍋放題，而且以蠔為主的菜式相當豐富，生蠔、蒸蠔、燒蠔、炸蠔、蠔鍋，自問是生蠔fans一定不能錯過。價錢方面，2小時放題為5,980円(約港幣＄432），喜歡海鮮的朋友值得一試。

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店家提供生蠔、蠔鍋以及蟹鍋放題。（圖片來源：tabelog）

地址：大阪市中央區道頓堀2-4-7 プランドール道頓堀 6F

交通：地下鐵難波站，徒步約2分鐘

網址：http://shiretokogyojo-dotonbori.com/

【5】爐友最愛涮涮鍋放題

一眾爐友到大阪，增磅真的冇難度！涮涮鍋放題真的一地都係，坐落於道頓堀人氣美食大樓的はや・しゃぶ兆，是不少上班族最愛的涮涮鍋放題店，70鐘任食任飲放題只需1,980円(約港幣＄143）！涮涮鍋一共3款湯底，清甜昆布鍋、惹味壽喜鍋及豆乳鍋，食客可以選擇鴛鴦鍋，牛、豬、雞、內臟等食材任吃，再配以柚子醋，令人食不停口。如想對自己好點，更可以update國產牛120分鐘涮涮鍋放題，國產牛肉質細嫩，入口極重牛香，4,780円(約港幣＄345）有交易，相信爐友們不會失望。

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涮涮鍋一共3款湯底，清甜昆布鍋、惹味壽喜鍋及豆乳鍋，食客可以選擇鴛鴦鍋。（圖片來源：tabelog）

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀１－６－１５ ドウトンビル５F

交通：地下鐵難波站14號出口，徒步約3分鐘

網址：https://hayadoutonbori.owst.jp/