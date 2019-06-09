【大阪景點】親子遊4大放電好去處　探小動物、機動遊戲　

每逢暑假，家長們都會帶小朋友去旅行增廣見聞。難得放假去日本，當然希望小朋友在旅途不要扭計！其實想玩得開心盡興，家長們事前就要做足功課，現在為大家精選4個親子遊好去處，小朋友放完電、無力扭計，家長們自然可以過個開心假期啦！

【1】枚方公園

佔地面積16萬平方公尺的枚方公園，相信經過Jarvis周奕瑋介紹後，大家都不會陌生！園內多達43種遊樂設施，由刺激機動遊戲、動物園、甚至摩天輪都應有盡有，真正動靜皆宜！機動遊戲包括時速70km「紅色獵鷹」過山車、急轉過山車「瘋狂老鼠」、跳樓機等等；其他如賽車、鞦韆、麵包超人幸福天空等則適合細膽的小朋友。園內設施豐富，小朋友玩完，晚上一定大覺瞓！

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每逢櫻花季，枚方公園亦是熱門賞櫻地點，大家仲可以玩著過山車賞櫻。（圖片來源：ひらかたパーク）

地址：大阪府枚方市枚方公園町1-1

票價：成人4,400円、小學生3,800円

網址：http://www.hirakatapark.co.jp/tw/

【2】EXPOCITY 睇動物

於15年開幕的大型商場主題場館EXPOCITY，是個雲集展覽館、動植物園、美術館、遊樂園的購物商場，當中最適合一家大細到訪的景點，必定是「NIFREL」海遊館，大家除了可以認識不同海洋生物，更可以看到多隻動物如白老虎、河馬、水瀨、水豚、企鵝等約150個品種的動物，此外水族館亦結合了美術元素，故場館又帶點藝術氣息！大家逛畢「NIFREL」後，還可以到寵物小精靈館、小朋友遊戲樂園「AANIPO」、日本最高摩天輪「REDHORSE MARUMIE PLAZA」及到Lala Port醫肚，景點之多，玩一日都唔悶。

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地址：大阪府吹田市千里万博公園2-1

票價：成人2,000円、小童1,000円

網址：https://www.expocity-mf.com/expo/tw/

【3】萬博紀念公園

在EXPOCITY旁邊、佔地260公頃的萬博紀念公園，乃於1970年、為紀念大阪舉辦的「萬國博覽會」而成立，公園設有日式庭園，一年四季更可欣賞到不同花卉，櫻花、向日葵、波斯菊、紅葉等，都吸引大量人潮。此外還有自然文化園區及多個特色遊樂場，包括以海盜船為主題的遊樂園、單車廣場、大型滑梯等，小朋友放電絕對不成問題！

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地址：吹田市千里萬博公園 票價：成人250円、學生70円 網址：https://www.expo70-park.jp/languages/chinese/

【4】大阪兒童樂園Kids Plaza Osaka

深受當地大人小朋友歡迎的大阪兒童樂園，每年有近40萬入場訪客，園方主張以遊戲及互動體驗以培養小孩的創造力。園區的遊樂設施適合家長小朋友一齊玩，3樓是「製作區」，「創作工房」、「電腦工房」和「數碼體驗廣場」等，小朋友可以了解由發明到製作的過程；4樓則是由奧地利建築師Hundertwasser設計而成的城堡，小朋友可以在迷宮似的城堡玩樂；此外，5樓則以自然科學區為主，可以認識到如電力、風力等常識，有趣又有益！

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地址：大阪府大阪市北区扇町2-1-7

票價：成人1,400円、中小學生800円

網頁：https://www.kidsplaza.or.jp/