【韓國三清洞】5間特色韓屋Cafe！鬼怪拍攝地打卡、傳統茶食體驗

保留著韓國傳統氣息的三清洞地區以風格簡潔的咖啡廳和小店繁多而聞名。如果到訪三清洞的話，一定要去體驗一下的就是可以感受到韓國特有的韻味的傳統韓屋咖啡廳。不知道要去哪一家而迷茫的朋友們，快來了解一下最受當地人歡迎的BEST 5韓屋咖啡廳吧！

1. 喝茶的院子——三清洞韓屋咖啡廳的代表！

就像「喝茶的院子」的名字，店裏的座位環繞庭院四周設置，既可以觀賞庭院內的景致，也可以欣賞外面的風景，在這裏慢慢品嘗一杯傳統茶，感受時光的緩慢流淌，氛圍很棒。這家店還多次被外國旅遊雜誌介紹，很受遊客歡迎。

喝茶的院子——三清洞攻略裏常出現的人氣韓屋咖啡廳，一品韓國傳統茶！ 美食【傳統茶・韓果】 主要菜單：傳統茶、年糕等 休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市鐘路區北村路11Na街26／서울특별시 종로구 북촌로11나길 26 交通：3號線安國站2號出口，步行12分鐘

2. 佳畫堂——「佳畫堂傳統茶」的情調

建於1920~30年間的傳統韓屋改造而成的「佳畫堂」擁有80年以上的歷史，隱身於幽靜的小胡同裏，富有情調。經過主人反復的調製試飲製作而成的原汁原味韓國傳統茶非常值得嘗試！

佳畫堂——位於三清洞，80年歷史的韓屋改造而成的傳統茶屋美食店 美食【咖啡・甜點、傳統茶・韓果、酒吧・酒館】 主要菜單：傳統茶、咖啡、香草茶、馬格利米酒等 休息日：周一、元旦、春節連休（3天）、中秋節連休（3天） ※有可能臨時休息 地址：首爾特別市鐘路區三清路4街16-1／서울특별시 종로구 삼청로4길 16-1 交通：3號線安國站1號出口，步行12分鐘

3. BOOKS COOKS——在傳統餘香悠長的建築空間裏品嘗各國料理！

「BOOKS COOKS」是一家出售世界各國料理的韓屋咖啡廳，主人在環遊世界的過程中，向各國的專業廚師學習了當地的料理。這家店還被英國有名的旅遊手冊選入了「TOP10首爾」的咖啡店部分裏進行介紹。東方神起的鄭允浩主演的電視劇《為你點餐》就是在這裏拍攝的。

BooksCooks——東方神起允浩主演電視劇的拍攝地，人氣北村韓屋咖啡廳 美食【咖啡・甜點、其他料理】 主要菜單：下午茶套餐、蛋糕、三明治等 休息日：春節連休（3天）、中秋節連休（3天） ※因年而異 地址：首爾特別市鐘路區北村路8街5／서울특별시 종로구 북촌로8길 5 交通：3號線安國站2號出口，步行7分鐘

4. 咖啡磨坊——特別的禮物？！有名的復古風咖啡店

周末會排起長龍的人氣咖啡廳「咖啡磨坊」，店主人會在1分鐘之內為客人畫出一幅「1分鐘肖像畫」特別項目火爆網絡。在該店所在的小胡同裏曾攝了2017年第一部大熱韓劇《鬼怪》裏李東旭和劉仁娜的吻戲！因此受到年輕人的追捧。

咖啡磨坊——三清洞韓屋咖啡廳，韓流明星曾多次拜訪！ 美食【咖啡・甜點】 主要菜單：咖啡、窩夫等 休息日：春節連休（3天）、中秋節連休（3天） 地址：首爾特別市鐘路區北村路5Ga街8-11／서울특별시 종로구 북촌로5가길 8-11 交通：3號線安國站1號出口，步行10分鐘

5. 沙龍麻姑咖啡——穿韓服去的話有折扣哦！有名詩人開的店

作為韓國著名詩人金芝河開的現代化韓屋咖啡廳「沙龍麻姑咖啡」位於世界文化遺產「昌德宮」的附近，順便來訪的遊客絡繹不絕。透過咖啡廳的窗子可以盡情欣賞到美麗的韓屋和「隱德文化院」。如果穿著韓國傳統服飾韓服到訪的話還可以享受特別優惠哦！

沙龍麻姑咖啡——昌德宮附近，著名詩人金芝河曾去過的現代韓屋咖啡館 美食【咖啡・甜點、傳統茶・韓果】 主要菜單：傳統茶、咖啡、傳統年糕 休息日：周一、春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市鐘路區昌德宮街49／서울특별시 종로구 창덕궁길 49 交通：3號線安國站3號出口，步行8分鐘

延伸閱讀：

仁寺洞──兼備傳統和文化的步行街

10大韓國仁寺洞美食店大搜羅

【本文由「韓巢網」授權轉載。】