【韓國深度遊】濟州島直擊海女體驗！中文教練帶你潛水捉鮮甜海螺

2016年11月，聯合國教科文組織正式將南韓濟州海女文化列入「人類非物質文化遺產」，藉此讓更多人可以認識這些「亞洲版亞馬遜女戰士」的獨特人文。我在此次前往濟州島旅行，也粗淺體驗了半日海女日常，穿上潛水衣、戴上護目鏡並套上腳蹼，拿着從當地80歲海女阿嬤的「搵食架餐」－套着綠色網子的橘色浮球，沿岩石慢慢走入海中，嘗試潛入水下徒手捉海螺！

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濟州島海女文化已有2000年歷史，在父權極重的韓國社會中，濟州島海女卻是家庭經濟支柱。海女們集體行動，一起潛入海中徒手捕撈鮑魚、海螺、章魚、海帶等海味，再一起拿去販售；不同村落的海女甚至各自劃有專門捕撈海域，其他村的人不能越界。直到現在，若是沒有參加特別體驗行程，一般民眾禁止擅自下海打撈。

旅客現在可以在濟州島體驗海女的工作日常。（ETtoday授權使用）

在西歸浦市開設潛水店已有20年時間的「SCUBA LIFE」，從今年開始推出海女體驗行程，由2位教練跟隨下，帶着旅客拿着當地海女的工具，實際下海，在淺海區體驗海女工作日常。最後若是有撿到海螺，除了可以上岸後現場生吃，更會立刻煮成海螺拉麵讓旅客品嚐海螺的鮮甜；即使不會韓文也沒關係！潛水店有會中文的教練，可以在預約時另外告知。

西歸浦市潛水店「SCUBA LIFE」推出海女體驗行程。（ETtoday授權使用）

海女工作多艱辛，從服裝就可略知一二。「以前我的奶奶在當海女時，不像現在有潛水衣可以穿，她們都是穿着棉衣、戴上白色棉帽和圓形護目鏡，就下海捕撈了。」體驗製作小型海女捕撈網具時，海女告訴我們，以前穿棉衣下海捕撈時，海女們一天工作約2小時左右，直到現代在政府資助下，海女有潛水衣可以穿，更加防寒，因此工作時間也從原本2小時自動拉長至4小時。

早年濟州島海女下海時穿著的服裝。（ETtoday授權使用）

在靠海的堤防旁有一座小屋，那是西歸浦市中山間東路這一帶海女們放置工作裝備、整理海貨與曬海貨的場所，由於在海上風聲、海浪聲會蓋過彼此聲音，必須靠大聲吶喊才聽得到，因此這些平均年齡已60歲以上的海女阿嬤們嗓門也大，即使在岸上也可以聽到她們中氣十足的對話。

從阿嬤們手中借來套著綠色大網的橘色浮球，那是每一個海女必備的工作用具。「對我們來說，橘色浮球就像一座座海上小島，是我們能在海上生存的重要物品。」當地海女說，明亮的浮球除了可以讓彼此辨別人在何處，也是工作之餘的休息場所，只要潛累了，就會趴在浮球上休息，再繼續潛入海中撈捕海產。

我們一行人沿着岩石慢慢走進海裡，趴在浮球上慢慢游到海中央，此時腳已經碰不到下方的岩石，但距離岸邊大概也只有不到一公里的距離，教練說，從這裡開始就可以撿到海螺了。

濟州島海女的工作用具，包括浮球和漁網，還有綁在身上的石塊。（ETtoday授權使用）

教練表示，若是不知道如何潛水，可藉由海的浮力往上跳三遍，接着深吸一口氣，一股作氣將身體盡量往下潛即可。但我認為最難的並非是往下潛這個動作，而是當你潛到一定深度，得對抗壓力帶給耳朵的疼痛感，必須嘗試多次才能順利往下潛，在石縫間就能撿到海螺。

上岸後，在潛水店內簡單沖洗，若是有順利撿到海螺，SCUBA LIFE教練與鄰近餐廳合作，可以現煮海螺拉麵讓旅客品嚐，讓旅客可以品嚐自己親手辛勞的成果，但若是沒有撿到，就吃不到了。

目前濟州島海女已經越來越少，僅有不到4000名仍繼續這份工作，平均年齡甚至高達60歲，比起辛苦的下海撈捕，年輕一代更傾向岸上餐廳、出租車、飯店等工作，SCUBA LIFE表示，希望藉由這些深度體驗，將海女文化能讓更多人了解。

潛水店SCUBA LIFE 地址：濟州特別自治道西歸浦市中山間東路7939 海女行程體驗價格：每人5萬9000韓元，含潛水裝備與海螺拉麵（抓到才有） 預約方式：LINE ID：jejudiving（中文可） 官網：http://www.ejejuhaenyeo.com

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】