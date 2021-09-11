台版馬丘比丘、京都嵐山？盤點台灣10個充滿異國感的世界級景點

雖然台灣不大，但有山有海的獨特地形優勢，也造就出許多媲美國外的絕美景點，最近更因為台灣人不能出國，再度炒熱這些容易被忽略的異國感十足地標，現在就來看看全台最像國外的景點盤點吧！



1. 台版馬丘比丘－新北瑞芳「水湳洞十三層遺址」

這個遺址是一座廢棄的銅礦冶煉廠，地處著名的陰陽海附近，前年更因為攜手國際級燈光大師推出「照明計畫」讓這裡聲名大噪，除了夜間點燈版的模樣，其實平時白天看來，也讓人可以想像登上印加帝國遺跡－南美洲秘魯馬丘比丘的幻覺。

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2. 台版威尼斯布拉諾島－基隆「正濱漁港」

前陣子在網路上已經紅過一陣子的正濱漁港彩色小屋是基隆市政府積極推動的色彩計畫，把和平島的舊碼頭建築漆成五彩繽紛，搭配港口停靠的船隻，宛如置身意大利的彩色島，平靜的水面倒影著彩色建築更是浪漫童趣無比。

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3. 台版尼亞加拉大瀑布－新北「十分瀑布」

位於人氣台鐵支線平溪線的其中一站，因為地處基隆河上游瀑布群，讓瀑布自然形成落差高約30公尺、寬約40公尺的壯麗瀑布景致，因為岩層傾向和水流方向相反所形成的逆斜層與北美的尼片加拉大瀑布有異曲同工之妙，從對面看著瀑布湍急磅礡的模樣氣勢不失國外，同時者也是台灣最大的簾幕式瀑布。

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4. 台版京都嵐山－苗栗泰安「烏嘎彥竹林」

位於苗栗的秘境，兩旁林立的竹林形成的天然隧道讓人有種來到京都嵐山的錯覺，也因此成為網路上的人氣打卡景點，來到這裡彷彿到涉外桃源，可以盡情享受大自然的洗禮，與世隔絕，晚上還能到泰安著名的溫泉放鬆一番。

5. 台版巴塞隆納奎爾公園－南投「九族文化村」

這個斥資上億、耗時6年落成的新園區「西班牙海岸」於2018年年底開幕後，就成為許多女孩們想要拍出歐風美照的必去景點，加上每年春天的櫻花季更是吸引大量人潮，這座歐式城堡以設計聖家堂的知名建築師「安東尼高第」獨特的馬賽克拼貼妝點建築，呼應高第的作品之一「奎爾公園」，充滿強烈的個人色彩，就算短期內去不了西班牙，來到這裡也能有相同氛圍。

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

時間：平日 09:30–17:00；假日 09:30–17:30



6. 台版撒哈拉沙漠－台南「頂頭額沙洲」

沙漠相信是許多旅人的人生清單之一，其中世界最大的沙漠「撒哈拉沙漠」更是聞名世界，但想挑戰這片荒漠之前，不如先到台南七股的沙洲感受一下，這篇沙洲是因為季風與地形所形成的沙丘，一眼望去可以看到因為風向而改變的不規則曲線，表面還可看到一條條細緻的紋理，光著腳丫漫步於此，灼熱感受可以幻想猶如置身撒哈拉沙漠，若是在下午或黃昏前往，還能拍出壯闊孤寂的感受。

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7. 台版亞馬遜河－台南「四草綠色隧道」

位於台南古城安平的台江國家公園內，因為宛如來到神秘的熱帶雨林河流探險讓人爭相前往，搭上竹筏可以穿越層層交疊的綠色隧道，欣賞眼前翠綠的樹木倒影在河面上的景緻，非常悠閒愜意。

地址：台南市安南區大眾路360號

時間：平日 08:30–16:00；假日 08:30–15:00



8. 台版凡爾賽宮－台南「奇美博物館」

於2015年啟用至今仍是台南的人氣地標，最吸引人的一點絕對是宛如置身歐洲的絕美建築，占地9.5公頃的寬敞園區，有草原、河流、橋梁以及博物館主建築，主要以希臘神話故事為主題設計而成，其中最著名的有「阿波羅噴泉廣場」、「小天使許願池」與「奧林帕斯橋」等，隨處都能拍出歐洲古典風情，若是好天氣前往，畫面更是美不勝收。

至於博物館館藏，則是目前台灣館藏最豐富的私人博物館，主要收藏西洋藝術品，館內共分成藝術、樂器、兵器與自然史4大領域，若是喜歡鑑賞藝術品的人不方便出國，直接來這裡也是一種好選擇。

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地址：台南市仁德區文華路二段66號

時間：09:30–17:30、週三公休



9. 台版奈良公園－屏東墾丁「鹿境梅花鹿生態園區」

日本奈良是大家想要冒著被鹿群搶食也要親自餵鹿的人氣地點，但最近去不了也沒關係，因為台灣最南端的墾丁其實一直以來就有台灣特有的梅花鹿生態園區，這裡是由3位七年級生秉持愛台灣的心打造的園地，共有約40隻梅花鹿輪流出場，旅人來到這裡可在不同時段獲得牧草、胡蘿蔔、地瓜或是鹿米餵食牠們，還能趁機與他們來張自然的合影，有種一秒到奈良的錯覺。

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

電話：08-888-1940

時間：09:00–18:00



10. 台版加州優勝美地國家公園－花蓮「太魯閣國家公園」

之所以敢這樣說，是因為曾有洛杉磯時報記者走訪，大讚這裡就像是熱帶版的優勝美地。但就算沒有這個稱號，相信有去過太魯閣的人也都無不備他鬼斧神工的大自然傑作為之震懾，花崗岩形成的高聳峭壁峽谷與清澈溪流的一動一靜的呼應讓視覺處處都是享受，不僅台灣人，這裡也是各國遊客來到台灣必去的人氣景點。

地址：花蓮縣秀林鄉富世291號



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：在台灣也能美的像在國外！全台10個擁有異國風情特色景點】