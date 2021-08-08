盤點北台灣10大人氣瀑布　新北市包辦頭三　磅礡壯闊透心涼

台灣自然景觀豐富，許多深山小徑內往往有著令人驚豔的秘境，其中更有著不少令人驚嘆的瀑布景點，看著水流從高處宣洩而下，不僅磅礡壯闊的畫面震撼人心，往往心中的煩惱也隨著眼前奔騰的流水，一起被帶走，大自然就是也如此神奇的療癒能力！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣網友最熱議的北台灣十大瀑布景點，既然現在不能到台灣玩，不如趁此時好好把這些台灣美景都給走訪一次吧！



No.10 三貂嶺瀑布

位於新北市瑞芳區三貂嶺瀑布步道的三貂嶺瀑布，其實是由合谷瀑布、摩天瀑布、枇杷洞瀑布組成的瀑布群，滿足遊客一個景點三重享受的願望！這裡步道長度適中，難度也不高，沿途生態豐富景色多變，位於最上層的枇杷洞瀑布可以近距離觀賞，感受水流奔騰而下的凜冽之風。

No.10 三貂嶺瀑布（Ig@norachao21）

No.9 絹絲瀑布

絹絲瀑布正如其名，一年下來的平均水量並不特別突出，遠遠欣賞有如絲綢一般的纖細柔和，對比瀑布一般來說壯闊雄偉的印象截然不同。不過因為就在陽明山擎天崗附近，瀑布距離步道入口也不遠，假日來此踏青的遊客幾乎都會順道經過，就算沒有一瀉千里的宏偉感，仍然有著不小的人氣！

No.9 絹絲瀑布（Ig@3.17____）

No.8 猴洞坑瀑布

不喜歡跋涉千里，但又想要稍微走點路，感受付出辛勞後達到目的地的滿足感，猴洞坑瀑布就屬花一點時間即可抵達的秘境。不僅可以由下欣賞瀑布傾瀉而下的景致，爬到瀑布上頭，還能遠眺一望無際的蘭陽美景，襯著湖光倒影中的白天藍雲，成為近年來網美熱愛打卡拍照的新秘境。

No.8 猴洞坑瀑布（Ig@huangqirong6）

更多北台灣大瀑布靚景（點圖瀏覽）↓↓↓

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月24日至2020年06月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『北台灣瀑布景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



（Dailyview授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】