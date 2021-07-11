台灣人熱議的20大地道「B級美食」　第一名竟是賭注祭品神物？

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台灣被譽為是美食王國，許多外國媒體都會到台灣來報導、評選台灣美食，特別是小吃，小吃類的食物不論海內外，讓所有人都為之瘋狂。在日本，他們把價格親民、不用高級食材的美食稱作為「B級美食」（B級グルメ），價格相對日本便宜的台灣小吃，更是他們的B級美食天堂，台灣交通部觀光局更以此為賣點，在日本的觀光行銷網站列出所謂的台灣B級美食清單。

每個人心中都會有一道「頭號B級美食」，台灣人心目中的頭號B級美食會是哪一道菜呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在觀光局的「B級美食」清單中，台灣網友討論最多的會是哪一項B級美食吧！

台灣最受歡迎的「B級美食」中有你喜歡的小吃嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為019年10月25日至2020年10月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『B級美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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