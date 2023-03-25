宜蘭住宿｜6間特色青年旅舍有溫泉位置佳房型多元　文青窮遊首選

想要花少少的旅費，又能夠有超高的旅遊品質嗎？來來來，小編今天就要來為各位推薦超優質的台灣宜蘭青年旅館啦！宜蘭不只有眾多平價美食，連許多優質住宿都非常平價，以下小編整理了幾間平價又優質的宜蘭青年旅館，趕緊來看看吧！



1. 頭城鎮：宜蘭頭城WAVE青年旅館

#近烏石港 #環境靜謐 #有雙人房可選

宜蘭頭城WAVE青年旅館開車到蘭陽博物館只要兩分鐘，鄰近烏石港轉運站，位置就位在烏石港旁，因為烏石港是滑浪勝地，宜蘭頭城WAVE青年旅館就成了許多衝浪客們來到宜蘭最喜歡的宜蘭青年旅館！

除了地理位置絕佳以外，客房內的清潔維持著高水準、床也是相當舒適，住過的旅客都說好超好睡！加上民宿接待人員總是熱情的招呼每位住客，這裡時常一房難求，建議大家提早預訂喔！

+ 7

地址：宜蘭縣頭城鎮環鎮東路二段600巷33號



2. 礁溪鄉：宜蘭番茄溫泉旅店

#火車站旁 #附近有溫泉 #設計感一流

宜蘭番茄溫泉旅店是礁溪知名的宜蘭青年旅館，因為位在礁溪火車站旁，步行至湯圍溝公園及商圈約5至10分鐘，地理位置相當優越。而且在宜蘭番茄溫泉旅店頂樓就能泡到礁溪大名鼎鼎的碳酸氫鈉溫泉，邊泡湯邊賞美景真的是一大享受呢！

除了有非常棒的公共空間外，番茄溫泉旅店的客房也都非常簡潔明亮，走進房間內還會有淡淡的薰香，很難想像這是一個青年旅館會有的住宿品質，另外也有提供雙人房～房間內就有溫泉浴池喔！

+ 6

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路10號



3. 礁溪鄉：宜蘭東旅背包客

#轉運站一分鐘 #感應門鎖 #女性獨立衛浴

入住青年旅館最擔心的就是隱私跟安全性，小編嚴選這間宜蘭東旅背包客就是相當重視安全的宜蘭青年旅館喔！宜蘭東旅背包客不僅擁有漂亮的裝潢設計，這裡的安全性也較同級旅店高出許多，提供四人、六人及八人的背包客房，不僅有感應式全空門鎖，還為女性打造了專屬獨立衛浴、專屬房型，讓旅客們可以玩得開心住的放心。

宜蘭東旅背包客步行到礁溪溫泉公園約2分鐘、從礁溪轉運站走過來更是只要3分鐘，交通相當便利，是小資族的宜蘭住宿首選！

+ 3

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路5號



4. 宜蘭市：宜蘭行口文旅

#有電梯 #廚具完備 #能曬衣服

出宜蘭火車站2分鐘即可抵達宜蘭行口文旅，距離幾米公園5分鐘、晚上想逛東門夜市走過去也只要5分鐘，交通相當方便。

宜蘭行口文旅原先是一棟建於日治時期的老建築，經民宿老闆整頓一番後，保留建築物原始的風貌，同時為老建築注入了新的靈魂。行口文旅不僅僅是一間青年旅館，民宿老闆也將一樓規劃為咖啡店與書店區，讓單純住宿的空間，提升至文創層次，相當文青又舒適，給旅人們不同以往的住宿體驗。宜蘭行口文旅房型很多元，提供雙人、四人及六人房，以及專屬背包客、女性背包客房喔！

+ 2

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路14號



5. 宜蘭市：宜蘭神農青舍

#近宜蘭火車站 #生活機能優 #男女分宿

宜蘭神農青舍距離幾米車站、甲子蘭酒文物館走路約10分鐘，附近也有宜蘭著名的小吃以及宜蘭最大的百貨公司——新月廣場喔！

宜蘭神農青舍提供男女分開的背包客房、雙人房獨立空間，是一間老屋重建的特色宜蘭青年旅館，這裡原先為糧食局公有神農宿舍，94年正式登錄歷史建物，神農青社不僅完全保留了建築物的外觀，內裝也以老花磚、木屋頂、古家具讓整體住宿氛圍更符合建築本身的故事，旅店樓下也結合了餐酒館、旅宿、選店、市集，完全是極富人文特色的歷史旅店啊！

+ 4

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號



6. 羅東鎮：宜蘭靈感青年旅舍

#位於住宅區 #交誼廳可看Netflix #桌遊免費玩

宜蘭靈感青年旅舍是一間非常有特色的宜蘭青年旅館，位於河邊住宅區內，晚上很安靜，很適合需要良好睡眠品質的旅人，距離羅東夜市開車約7分鐘。

而小編最喜歡的是它的交誼廳，除了有大螢幕可以拿來看Netflix，還提供桌遊讓旅客晚上也不無聊！宜蘭靈感青年旅舍最具特色的就是他的床位，各種超有特色的床鋪，除了一般的背包客房外，也有打造成夢幻露營風的帳篷房，整個少女心大噴發，實在太可愛了，是小編非常推薦的宜蘭青年旅店。

+ 7

地址：宜蘭縣羅東鎮羅莊北街29號



看完那麼多優質的宜蘭青年旅店，是不是覺得非常心動呢？去過不下十次宜蘭的小編我，真心覺得宜蘭是個很美的地方，這裡有說不完的人文故事，更有看不完的自然景致，不妨在這即將到來的假期，規劃一趟宜蘭之旅吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【宜蘭住宿推薦】小資族首選！宜蘭青年旅館怎麼選】