台灣悠遊卡原來會過期？自由行前教你查有效期兼1招延長使用期限

悠遊卡是去台北旅遊必備的東西之一，除了能用於支付交通工具的費用外，也越來越多商家支持悠遊卡付款的服務，可以說是人手一張。



近日，有台灣網友在PTT發文分享，自己找到一張16年前的悠遊卡，本來以為報銷了，沒想到還能使用，讓他好奇提問「正常的悠遊卡片的壽命有多長？」

原來悠遊卡會過期？！上悠遊卡官網可以查詢卡片有效期👇👇👇

悠遊卡放16年竟然還能用！官方教1招延長使用期限

一名網友在PTT以發文表示，自己意外翻出一張16年前的悠遊卡，原本以為會無法使用，結果嘗試使用後發現竟然功能正常，讓他驚訝一般正常的悠遊卡的到底能使用多久？

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論：

「除了不見跟折斷，悠遊卡從來沒壞掉過」

「我沒有壞掉過，從來都是不見而已」

「學生證悠遊卡用近十年，還在用」

「卡片用越久，感應的靈敏度會下降」



不過，也有人指出，「卡片好像超過20年需要展期（延期）」。

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而根據悠遊卡官網資料，由於其物理特性、天線老化等因素，一般悠遊卡的有效期限是20年，如果刷卡片的時候顯示到期，就表示這張卡片已經有20年的歷史，為了避免感應不良的狀況發生，建議可以更換新卡使用。如果卡片沒有毀損，到期後可至四大超商門市結帳櫃台（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商）、台北捷運各站點（含加值機台及旅客詢問處）或是悠遊卡公司客服中心辦理展延，展期後即可再延展5年效期。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：悠遊卡放16年竟然還能用！超狂壽命讓網友嚇傻，官方教1招延長使用期限】