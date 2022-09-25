台灣10大特色吊橋　挑戰膽量欣賞美景兼打卡　這些景點緊記先預約

想知道全台的十大特色吊橋都在哪裡嗎？小編這次將一一介紹給大家。



不管是全台最長、最深的雙龍彩虹吊橋，還是海拔最高的嘉義太平雲梯，或者是各種好拍又充滿特色的在地吊橋，全都是你絕不能錯過的10大吊橋景點！

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白石湖吊橋

隱身在內湖後山的白石湖吊橋，是少數無懸吊纜繩的隱形吊橋，橋長大約116公尺，有別於一般吊橋的高聳橋台，白石湖吊橋所採用的是較平緩的直路設計，走起來也比較不會搖晃。

而吊橋附近有許多餐廳與咖啡廳，沿途還有同心池、古椎埤、春秋步道及櫻花步道等，真的非常適合親子旅遊或是情侶踏青！同時也因為白石湖吊橋步道支線較多，走著走著說不定還能看見可愛的小動物們，如此豐富的生態之旅，誰能不愛！

地址：臺北市內湖區碧山路24號

票價：免費

開放時間：24小時

交通：

【捷運】文湖線內湖站1號出口，步行至內湖路二段452號「梘頭福德祠」前，轉乘小2公車。

【公車】搭乘藍27、247、267、222、521、551、552、256於「貿商三村」站或搭乘21、278、28於「達人女中」站下車，轉乘小2公車。



碧潭吊橋

位在新店的碧潭吊橋，想必是許多人心中經典的約會景點之一吧！整座橋長約186公尺，站在橋上就能一覽療癒的山景與湖景，絕美的山光水色，真的非常適合假日來走走～

除了吊橋，玩樂碧潭絕對不能錯過的還有天鵝湖體驗啦！踩著天鵝船，跟著家人朋友一起欣賞碧綠的山水景色，傍晚時分，還能感受到落日的縷縷餘暉，有時還會有季節限定的燈光秀與水舞秀，不只好玩又好看，肚子餓了還能到旁邊的新店路美食街飽餐一頓，如此愜意的休閒之旅，你還在等什麼！

地址：新北市新店區碧潭吊橋

票價：免費

開放時間：24小時

交通：【捷運】新店捷運站步行約5分鐘。

【客運】搭乘新店客運642、644、647、650、綠1、綠5、綠6、綠13、烏來線、坪林線至捷運新店站。



龍潭大池觀光吊橋

位在桃園的龍潭大池觀光吊橋，是桃園市每年舉辦龍舟賽與煙火秀的所在地，整座橋長約132公尺，是許多人假日放風的好地方～

而龍潭湖周圍不僅有舒適的木棧道生態池，走上吊橋，還能從不同角度欣賞河畔美景，若想更近距離觀賞美麗湖景，大池廣場旁也有天鵝船出租的服務，非常適合親子旅遊或是情侶約會呦！如果累了，也能到大池廣場的二樓龍咖啡喝喝飲料，吃吃蛋糕，欣賞美景之餘還能享受這愜意的下午茶時光～

地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號

票價：免費

開放時間：24小時

交通：【火車】搭乘台鐵至中壢站下車，至中壢火車站對面搭乘新竹客運5620、5634、5653線於龍潭大池站下車，或搭乘5671線至龍潭站。



復興新溪口吊橋

桃園超受歡迎的新溪口吊橋，是全台最長的吊床式吊橋，整座橋長約303公尺。在2020重新開放後，總有不少人會上山欣賞美景吃美食，而上橋要注意的是，新溪口吊橋僅能從角板山入口進入，到了復興溪口部落後，必須搭乘專屬接駁車才能回到山下，不能直接原地折返呦！

而復興溪口部落這裡也有許多在地小吃攤販及文創市集可以逛逛，走累了也能搭乘接駁車直達附近的羅浮溫泉泡腳，不只能欣賞美景還能療癒身心，現在就快帶著你的親朋好友一起前往體驗吧！

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

票價：每人50元

開放時間：週一至週日09:00-16:00（週二休息）

交通：【客運】桃園客運大溪站搭乘公車5104、5105、5106、5109至復興站

【免費接駁車】綠線：從角板山仁愛停車場、羅浮橋坐到羅浮接駁站（羅浮泰雅溫泉公園）。

紅線：從溪口台地、樂信瓦旦紀念公園坐到羅浮接駁站（羅浮泰雅溫泉公園）。



竹山梯子吊橋（天梯）

位在南投竹山的梯子吊橋又名「天梯」，是全台第一座階梯式索橋的吊橋、世界第二座斜張階梯式吊橋，全長136公尺、兩端高度落差為20公尺，橋下就是太極峽谷，行走時非常刺激！從遊客中心到天梯來回約4公里的山路，山路比較崎嶇，建議大家前往前先評估自身的體力！

地址：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路590號

票價：全票200台幣/優待票80台幣

開放時間：7:30~17:00(3月至9月)/8:30~17:00(10月至2月)

交通：國道3號→下竹山交流道→集山路(台3線)→左轉大智路→左轉頂林路(投49線)→右轉投49-1線(紅橋)→投49線→水哮入口右轉抵達遊客中心(大鞍里頂林路590號)從竹山市區至梯子吊橋車程約40分鐘。



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雙龍瀑布彩虹吊橋

南投最美的雙龍瀑布彩虹吊橋，整座橋長約342公尺、最深110公尺，是全台最長、最深的吊橋。吊橋上的每一區段，都有著不同的色彩，從遠方望去就像一條彩虹般，繽紛可愛。

而這條吊橋比較不同的是，這裡沒辦法開車直達，想前往的朋友必須轉乘他們的專屬接駁車，班距大約20分鐘一班。另外，雙龍瀑布彩虹吊橋是全面採用網路購票制，現場是沒有購票口的，如果有買好票，小編建議在山下就先打開票券頁面截圖存好，不然山上收訊不好會等比較久。

地址：南投縣信義鄉光復巷33號

票價：全票100台幣／優待票70台幣／特惠票30台幣

開放時間：夏令（3月至9月）08:00-17:00（最後進入吊橋時間15:30、週三休息）

冬令（10月至2月）08:00-16:30（最後進入吊橋時間15:30、週三休息）

交通：【火車】搭乘台鐵至水里火車站再轉搭豐榮客運6288號至雙龍派出所站下車

【免費接駁車】去程：雙龍橋旁停車接駁處上車–>雙龍派出所前下車。

回程：雙龍景觀營地前上車–>雙龍橋旁停車接駁處下車。



太平雲梯

位在嘉義的太平雲梯，是全台海拔最高的景觀吊橋。因坐落於山群之中，時不時就有層層的雲霧包圍，所以才有了雲梯這個稱號。而整座吊橋全長281公尺，海拔1000公尺，不只能耐7級強震還能抵抗16級強陣風，可以說是高規格的安全把關呢！

從吊橋中央俯瞰，四周的山巒美景更是美的像幅畫，就連嘉義城市之美也將盡收眼底。走過吊橋後，還能到太平老街逛逛市集、吃吃美食，就算在這裡待上一整天也是種幸福的享受呀～

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

票價：每人100台幣

開放時間：週一至週日09:00-18:00（最晚入園時間17:00、週三休息）

交通：【火車】搭乘台鐵至嘉義站轉搭公車至梅山，於梅山公車站再轉搭太平線公車前往太平雲梯。

【高鐵】搭乘高鐵至嘉義站轉搭BRT至嘉義火車站再轉搭公車至梅山，於梅山公車站再轉搭太平線公車前往太平雲梯。

【公車】車次7304、7315、7323皆由嘉義火車站發車，至梅山公車站轉搭太平線公車前往太平雲梯。



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山川琉璃吊橋

屏東最具特色的山川琉璃吊橋，是座垂掛在山谷間的白色吊橋，整座橋長約262公尺，從遠方看就像河谷上的微笑曲線般，站在橋上，還能一覽溪谷的獨特美景。而吊橋內側分散的琉璃裝飾，都有著自己的名字，且所代表的故事與涵義也不同，是不是非常浪漫又特別呢～

另外，吊橋的周邊也有許多小攤販市集，像是手工愛玉、馬告香腸、小米甜甜圈及各式琉璃製品等，走累了也不怕餓肚子，非常推薦給有來屏東旅遊的朋友，一起享受這在地風情與美麗吊橋吧！

地址：屏東縣三地門鄉中正路一段56號

票價：全票50台幣／優待票40台幣／特惠票30台幣

開放時間：夏令（3至9月）08:30-16:30（週一休息）

冬令（10至2月）08:30-15:30（週一休息）

交通：【公車】搭乘8233至內埔農工站轉乘602至園區/搭乘8228、8229至水門站步行約6分鐘前往水門夜市站轉乘602至園區/搭乘8231、8232至內農食品科站步行約2分鐘前往水門夜市站轉乘602至園區。



屏東萬巒吊橋

屏東的萬巒吊橋是全台首座3D彩繪吊橋，整座橋長約168公尺，彩繪主題除了融入屏東在地特色，同時還結合了海洋、動物及異次元空間等，每組彩繪都猶如穿透橋面般，真實逼真，其中小編最喜歡的一副場景就是大白鯊們爭先搶著吃被吊掛的萬巒豬腳，真的超級可愛的～

而橋的另一頭，就是東港溪硫黃步道，沿途也有許多繽紛的彩繪牆，主要描繪著客家文化的歷史小故事。所以來到屏東萬巒除了吃豬腳以外，也別忘了來萬巒吊橋拍拍照再走呦！

地址：屏東縣萬巒鄉硫磺村東港溪

票價：免費

開放時間：24小時

交通：【火車】搭乘台鐵至潮州火車站，出站後轉搭屏東客運(往屏東站)，萬巒站下車後步行即可抵達。



山月吊橋

位在花蓮的山月吊橋，是太魯閣國家公園裡跨距最長、溪谷距離落差最大的一座吊橋。整座吊橋長約196公尺，橋面寬約2.5公尺，距離溪谷約152公尺。站在橋上俯瞰，不僅能一覽蜿蜒曲折的涓涓溪流，還能盡收層層山巒間的峽谷美景，如此壯觀又精緻場景，就連小編也驚嘆不已～

重點是！這裡的門票不收錢，如果有想前往體驗的朋友，小編建議可以先到山月吊橋的官網事先預約想要的時段，這樣才不會等太久～

地址：花蓮縣秀林鄉231-1吊橋

票價：免費

開放時間：上午09:00-09:45、10:00-10:45、11:00-11:45

下午13:30-14:15、14:30-15:15、15:30-16:15

休息日：每月第1個、第3個週一不開放，如遇國定假日順延至隔日。

交通：【客運】搭乘台灣好行太魯閣線310公車(統聯客運310)往天祥，於布洛灣站下車，再步行至伊達斯廳旁的入口。



看完以上10大特色吊橋景點介紹，是不是很心動呀～不管是走訪哪座吊橋，都能欣賞絕美的山水風景，肚子餓了還能品嘗在地的美食料理，只是許多吊橋現在都有人數管制，有些需要購票的景點，小編建議可以事先預約購票，這樣就不用現場排隊人擠人囉～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰全台最高、最深、最長的吊橋在哪裡？10大特色吊橋景點推薦總整理！】