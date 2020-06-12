杜拜旅遊7大行程建議　附實用網址！15分鐘即Call直升機覽全景

「There is always something new in Dubai.」從抵達杜拜的第一天到最後一天，負責接待我們一行人的當地導遊，最常說的就是這句話。關於杜拜，最先在腦中浮現的不外乎是—帆船酒店、哈里發塔、Dubai Mall，更多點研究的人，會想到排列成棕櫚樹形狀的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah），還有企圖以200個人工島嶼組合成世界地圖的世界群島。 當你真的來到杜拜，所有那些傳中說的紙醉金迷、異想天開，都是真的！這個面積只有台灣九分之一的國家，就像個巨大的工地，擁有全世界密度最高的起重機，日夜不停地將所有的不可能化為現實。

位於阿拉伯半島中部、波斯灣東南岸的杜拜，所隸屬的「阿拉伯聯合酋長國」由七個酋長國組成，包括阿布扎比、夏爾迦、杜拜、阿治曼、富吉拉、歐姆古溫、哈伊馬角，同樣為國人熟悉的卡塔爾、阿曼、沙地阿拉伯則不在此列。阿拉伯聯合酋長國採絕對君主政體，首都設在阿布達比，總統也由阿布扎比酋長擔任；杜拜酋長官拜總理，採君主立憲的政體相對來說較為開明。

現今的杜拜，免稅與相對良好的治安，也吸引自由行的旅人（unsplash@david rodrigo）

早年以海上貿易為主的杜拜，於1966年開採出石油後，迎接了翻天覆地的轉變，立基在活躍的石油貿易上，杜拜的城市基礎建設得以發展，人民的生活水準、收入有了顯著提升，也因為早早意識到杜拜本身的油田產量有限（阿布扎比的石油資源最豐富），積極發展觀光、房地產、金融及航空業。現今的杜拜，因大量的工程需求吸引相當高比例的外籍人士前來就業，免稅與相對良好的治安，也吸引十幾萬西歐人士前來定居。因此在杜拜，可說是用英語也能通，對於偏好自由行的旅人來說，是一大利好。

前往杜拜旅遊，最便利的方式便是搭乘杜拜國有的「阿聯酋航空Emirates」。阿聯酋航空於2016年5月起以兩艙等Airbus A380客機每日直飛杜拜，並於2017年10月正式推出頭等、商務、經濟三艙等服務，經濟艙乘客可享有兩小時20MB的免費WIFI流量，頭等艙或商務艙的Skywards會員（不限等級）享全程免費Wi-Fi吃到飽。

前往杜拜旅遊，最便利的方式便是搭乘杜拜國有的「阿聯酋航空Emirates」（Emirates）

想要入境杜拜，必須持有阿拉伯聯合酋長國的簽證，適用於台灣旅客的簽證為90天單次入境、90天多次入境、30天單次入境、30天多次入境，與96小時過境簽證共五種，只要購買阿聯酋的機票，便能使用阿聯酋官網的線上申請服務。（不過就像申請美簽一樣，阿聯酋的簽證也並非百分百可以成功取得的，這點必須要有心理準備。）

機票、簽證、住宿都搞定後，不妨參考以下七個行程建議，保證讓你第一次玩杜拜就上手！

1. 帆船酒店就在你眼前，杜拜最浪漫的海鮮餐廳

香港直飛杜拜航班飛行時數約13小時，建議攜帶美金在杜拜國際機場兌換當地貨幣迪拉姆AED，用不完的迪拉姆可在離境時在機場換回美金，匯率約為迪拉姆1:港幣2.11。

杜拜當地油價便宜，私家車持有比例高，但不代表公共交通建設不受重視，反而為了便利觀光客，於2009年啟用杜拜地鐵，自由行的旅客可以搭乘地鐵進市區；計程車、Uber也是十分便利又實惠的選項。

五星級度假村JUMEIRAH AL QASR是一棟將伊斯蘭美學發揮到極致的華麗宮殿。（instagram@jumeirahgroup）

旅館early check-in簡單梳洗後，不妨以絕美的水上餐廳開啟接下來的精彩行程。被《Time Out Dubai》選為杜拜最佳海鮮餐廳、最浪漫餐廳的「Pierchic餐廳」隸屬於五星級度假村JUMEIRAH AL QASR—擁有兩公里的私人海灘，園區囊括3間精品旅館、29間度假小屋、40間餐廳和酒吧，被一條翠綠的護城河圍繞著的園區，就如其名「AL QASR」（意即Palace）一樣，是一棟將伊斯蘭美學發揮到極致的華麗宮殿。要抵達矗立在離沙灘數百公尺的海灣中的Pierchic餐廳，可搭乘度假園區內的接駁車，約5分鐘的行駛時間，足夠讓你好好讚嘆園區之遼闊與奢華。

2014整修重開的Pierchic餐廳，空間設計結合海洋元素與Laid-back的慵懶情調，三面落地大窗慷慨地引入波斯灣的壯麗景色，但「杜拜最浪漫餐廳的頭銜」當然不只如此，只要抵達岸邊答案便已揭曉—鼎鼎大名、20年如一日領銜杜拜地標的帆船飯店（Burj Al Arab Jumeirah），就座落在不到一公里的右側，可說是無敵海景吃到飽了！

網址：http://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/madinat-jumeirah/restaurants--bars/pierchic/

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Pierchic餐廳使用時令食材和當日現流海鮮入菜，以地中海料理為主的午間套餐，包括前菜主菜甜點，港幣400元有找；傍晚六點開席，邊用餐邊欣賞日落的Sunset Dinner，三道菜外加一杯 Aperol Spritz，港幣800元有找，是不是挺划算呢？

2. 極限飆沙、騎駱駝、賞夕陽、觀星，感受沙漠的多變姿態

屬於亞熱帶氣候的杜拜，4-10月的夏季氣溫高達45℃，商家甚至中午不做生意，因為根本沒人有能耐在烈日下趴趴走。最適宜旅遊的氣候為 11月至隔年的3月，白天氣溫約20幾度，晚上則可低到十幾度，最適合體驗精彩刺激的沙漠活動。由阿聯酋集團作為主要贊助單位的「杜拜沙漠保護區Dubai Desert Conservation Reservoir」，成立於2003年，占地225平方公里，佔杜拜總面積的4.7%，除了資源保育、物種研究等學術性環保性的目的，更透過專業規劃，在不破壞環境的前提下，讓全球旅客到此體驗獨樹一格的沙漠之旅。

「杜拜沙漠保護區Dubai Desert Conservation Reservoir」讓全球旅客到此體驗獨樹一格的沙漠之旅。（instagram@designwanted）

阿聯酋旗下的Arabian Adventures旅遊公司所提供的「全包式」服務，最受遊客青睞。從旅館搭乘專車抵達沙漠保護區，觀賞獵鷹後換乘四輪傳動車，體驗在沙丘上瘋狂飆沙的極致快感（想像一下360度旋轉的的雲霄飛車），在沙漠中迎接夕陽西下，一行人轉往沙漠中的貝督因式營地，露天營地中也規劃了各種活動，包括騎駱駝體驗、品嚐阿拉伯咖啡、指甲花手部彩繪，當然也可以席地而坐抽個水煙放鬆一下。

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沒過多久，天色漸暗，開放式的廚房傳出陣陣燒烤香氣，阿拉伯式自助餐包括沙律、多種口味的咖哩、米飯，烤雞、牛、羊肉，滋味相當不錯。中央舞台上肚皮舞女郎的妖嬈身姿，還有5分鐘全營地熄燈後，漫天的繁星，交織出難忘的沙漠幻境。

網址：http://www.arabian-adventures.com

3. 直升機漫遊，新舊杜拜地標一次看

在杜拜就是要將你的想像力極大化，沙漠飆車、登高望遠還不夠，搭上直升機來場高空City Tour，才是全方位綜覽Old Dubai和New Dubai的最佳方式。杜拜當地的HeliDubai飛行旅遊公司提供的直升機行程，依飛行路徑分為12分鐘、22分鐘和40分鐘三種時長，沿著杜拜的海岸線一路行經建築奇觀朱美拉棕櫚島、亞特蘭大酒店、世界島，不只是帆船酒店，連哈里發塔都在你的腳下；2018年1月1日正式開放啟用的Dubai Frame，你可以奢侈地從空中欣賞它的全景，連接兩棟高樓的透明玻璃橋，用肉眼便能瞧見。越過了杜拜河，傳統的舊杜拜城區映入眼簾，清一色的沙色在陽光下反射出金色光芒。

除了直升機遊覽公司，Uber自2015年便推出UberCHOPPER服務，只要你手機有Download Uber app，在杜拜就能預約15分鐘的直升機空中漫遊服務，有趣又方便。

網址：http://www.helidubai.com/Scenic-Tours/

4. 杜拜河的日與夜

人類文明多孕育自大河流域，每個偉大的城市，也都有一條貫穿古今、滋養生命的長河。起源自波斯灣， 綿延14公里延伸至內陸的拉斯艾豪爾野生動物保護區的杜拜河（Dubai Creek），將杜拜分為舊城區Deira 和新城區Bur Dubai兩個區域，至今仍兼負著商業運作和觀光運輸兩大重任。銜接河岸東西兩邊的交通，除了透過4條橋、一條海底隧道，木造船身的Abra﹙水上計程車﹚則是便宜（單程AED4，約港幣8元）又極富當地特色的交通工具，還能一次串連起杜拜當地的三大傳統市集—老市集（Old Souk）、香料市集（Spices Souk）和黃金市集（Glod Souk）。

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到了夜晚，裝飾矜貴優雅的觀光遊船取代了傳統Abra，成為杜拜河上的嬌點。擁有近14年營運經驗的Betaux Dabai郵輪，由法國建築師事務所Seine Design設計，JA Resorts & Hotels負責管理營運，全船提供230個座位，360度環繞的玻璃船身讓你無論坐在哪裡都能飽覽杜拜河夜景，還有兩個戶外甲板供人吹吹風談談心。遊船餐點以摩登法式料理為主，4道菜的套餐因為酒水的不同組合而有AED415（約港幣870元）和AED520（約港幣1110元）兩種價位。除了依節日有其間有期間限定的特殊裝飾，Betaux Dabai郵輪也提供客製化服務。

網址：http://www.jaresortshotels.com/en/bateaux-dubai/the-boat/the-restaurant

5. 舌尖上的杜拜，在地小吃巡禮

要了解一個國家或城市的文化，最簡單而快速的方式就是從「食物」下手，作為國際性觀光之都的杜拜，蒐羅全球代表性美食當然不在話下，反而是在地街頭小吃，總有種無從入手的茫然。阿聯酋航空旗下的Arabian Adventures旅遊公司，2017年底推出杜拜美食漫步之旅（Walking Food Tour of Dubai），由知識豐富的導遊帶領，漫步在當地最繁華的街道之一—12月2日大道（2nd December Street），體驗最道地的小吃，包括在冰果室品嚐阿拉伯風格水果調酒、調味香醇不辛辣的咖哩餃、甜蜜的手作糖糕，還有當地人最愛的連鎖餐廳，沿途的阿拉伯傳統服飾店、香水店、地毯店，邊走邊逛也是饒富趣味。

網址：http://www.arabian-adventures.com

6. On the top of Dubai，登高哈里發塔

來到杜拜，當然一定要來哈里發塔（Burj Khalifa）朝聖，這個名震全球的哈里發塔，原名杜拜塔，因為2009年金融危機，阿布扎比酋長（同時也是阿拉伯聯合大公國的總統），慷慨解囊助其度過停工危機，因此以他的名字「哈里發」命名此塔以茲紀念。熱愛挑戰不可能的杜拜人，已在興建高達1,110-1,120公尺的杜拜河港塔，不過至少在2020年前，828公尺高的哈里發塔，仍能維持它世界第一高的頭銜。

總樓層達169層的哈里發塔為一棟複合式摩天大樓，包括Dubai Mall、Armani Hotel、Armani酒店式住宅、米其林星級餐廳和辦公樓層等。遊客可以選擇兩種登高行程，一是可登上148、125和124樓的「At the top, Burj Khalifa SKY」，一是只能在124、125樓行動的「At the Top」，前者票價約是後者的三倍，尖峰和離峰時間的票價也不同。

參加At the top sky行程的遊客，在Dubai Mall的地面入口處可先進入貴賓室稍作休息，服務人員還會第一時間送上阿拉伯咖啡和點心，登塔時搭乘專屬電梯直達148樓的Sky Lounge，除了有舒適的沙發區，360環繞透明玻璃帷幕讓你把壯觀景致盡收眼底，你也可走到戶外感受全球最高戶外觀景台的威力。在此可停留30分鐘觀景拍照，或是享用飲品茶點，再搭乘電梯至124、125樓繼續行程。

網址：http://www.burjkhalifa.ae/en/observation/

7. Dubai Mall，吃喝玩樂一次搞定

和哈里發塔隸屬同一座建築群的Dubai Mall，是你無論如何都要擠出時間來好好吃喝玩樂的銷金窟。2008年底開幕至今的Dubai Mall，擁有超過1,200間獨立店面、200間餐廳、咖啡店，還有美國、歐洲最知名的百貨公司Bloomingdale’s和Galeries Lafayette進駐，以年均近億的造訪人次穩坐全球最受歡迎的shopping mall寶座。一線品牌時尚大店均配備中文也通的店員，超大坪數的美鞋區簡直是鞋控的天堂，逛累了直接到康泰納仕集團開設的Vogue Café喝時尚下午茶。

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分布在各個樓層的美食店家也超精彩，除了料理種類繁多、價位帶也廣，你可以在2017年被票選為全美國最受歡迎漢堡店的Five Guys用餐，戶外座位區直面杜拜噴泉Dubai Fountain，一邊品嚐肉香四溢的美式漢堡一面欣賞水舞表演，非常過癮。

11公尺高、飼養三萬多隻水中生物（其中包括300條鯊魚和魟魚）的杜拜水族館，囊括三種生態區的水底動物園，和奧運比賽用場地一樣大的杜拜溜冰場，佔地 76,000 平方呎、擁有九大展區150多種遊戲的SEGA Republic主題樂園……，光是一個Dubai Mall就值得你花兩天時間好好玩耍了！

網址：http://thedubaimall.com

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：浪漫海景餐廳、沙漠飆沙、直升機高空漫遊，七大行程讓你第一次玩杜拜就上手！】