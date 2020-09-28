超級單車徑要落成了！土木工程拓展署今日（28日）表示，連接元朗至上水的11公里長單車徑明日（29日）將開放予公眾使用，即代表由屯門接通馬鞍山全長60公里的「超級單車徑」已完成，將途經元朗錦田河、上水塱原濕地、文天祥公園等，沿途有單車匯合中心、單車租賃站、小食亭和洗手間等設施。

除了港鐵屯馬綫，單車現在都有屯馬綫！全長60公里的單車徑，連接屯門及馬鞍山，途徑元朗、上水等地，要由屯門踩單車到馬鞍山，大約需要6小時。不過這麽長的路，途中想去洗手間可以怎麽辦？又有哪些地方可以稍作休息？《香港01》旅遊記者整理了最新重點資訊！

新建的單車徑連接元朗及上水，令屯門及馬鞍山終於成功連接！

政府指，新開放的元朗至上水單車徑，將途經風景優美的景點，例如元朗錦田河和上水塱原濕地，亦會途經新田一帶，區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。另外，單車徑沿途有配套設施，如休息處，及設有單車租賃站、小食亭和洗手間等設施的單車匯合中心。

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至於全長22公里的荃灣至屯門的主幹線，政府指荃灣青荃橋至灣景花園的一段的新單車徑現正興建中，全長2公里，預計明年年初開放；餘下路段的工程亦會繼續推展。

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