【越南旅遊】峴港5大必去景點　登黃金橋看雲海　大教堂打卡一流

峴港除了坐擁法式山城、世界上單線最長的纜車與網紅景點黃金橋外，還有列入世界遺產的會安古鎮，以及世界最美六大海灘之一的美溪海灘，可說是匯集了娛樂、古蹟與秀美風光於一身的渡假勝地，也難怪峴港的旅遊熱度始終不減。



我們整理出5個不可錯過的峴港景點，趕快列入你的旅遊清單中！

越南是近年冒起的旅遊熱點，而擁有「東方夏威夷」美名的峴港更吸引不少港人到訪！按圖睇睇巴拿山等5個不可錯過的景點▼▼▼

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巴拿山Ba Na Hills

世界上最長的單線纜車+法國小鎮

巴拿山在法國殖民時期就已是著名的避暑勝地，由於越南的氣候炎熱，海拔約1500公尺的巴拿山不僅空氣清新且涼爽宜人，因此法國人於20世紀初開始建設此地，如今更聚集了飯店、餐廳、主題樂園、酒窖與花園等。由於巴拿山地處高原之上，需乘坐纜車才能到達，而體驗長達5800公尺的纜車更需花上半小時，為目前世界上單線最長、落差最大的纜車系統，而從纜車上即可將層疊起伏的山巒之美盡收眼底。

巴拿山上有如童話仙境，充滿法式風情的建築點綴山野林間，洋溢的異國情調對比山腳下的峴港街區，簡直就像另一個世界。可以在酒窖品嚐葡萄美酒、到遊樂場中放肆瘋玩，或是穿梭在歐式城堡與教堂中浪漫拍照，如詩如畫的風光更是令人流連忘返。

黃金橋、巨人之手

巴拿山上不僅有優雅的法式建築與遊樂場，近來十分火紅的IG打卡熱點—黃金橋（Golden Bridge）與巨人之手，也豎立在巴拿山的花園內，據說整體建築計畫斥資20億美金並以一年時間打造，堪稱是峴港近年最令人驚艷的網紅景點。

總長約150公尺的黃金橋以花卉妝點，由一雙巨大的手托起了這座黃金橋，彷彿漂浮在空中的獨特設計吸引眾多遊客。巴拿山上易起霧，穿梭其中常有縹緲雲霧相伴，周邊盡是碧綠蒼翠的森林美景，遼闊的視野更像是從雲端俯瞰大地。有時間的話不妨入住一晚，漫步在人潮散去後的巴拿山更顯得迷人夢幻。

美溪海灘My Khe Beach

擁有「世界最美六大海灘之一」美譽，是旅遊峴港時不可錯過的景點之一，由於距離市區不遠，加上約900公尺的沙灘整理得相當舒爽乾淨，不少人都會選擇入住在美溪海灘周邊的海景飯店，享受海天一色的蔚藍景致。

沙質潔白柔細，清澈海水與椰林搖曳的南國風光令人沉醉，可以坐在沙灘的躺椅上啜飲越南咖啡，一邊曬曬太陽消磨時光，或選擇傍晚時分來這裡游泳、賞日落，在涼爽海風的吹拂下散步於椰林大道。

峴港大教堂

建於1923年法國統治時期，是目前越南中部最大的西方教堂，除了是當地天主教的信仰中心之外，哥德式的建築風格再加上粉紅色的外觀，讓向來莊嚴的教堂多了一點浪漫氛圍，也是相當受歡迎的拍照、打卡景點。

峴港大教堂的塔尖上豎立著十字架，正中間塔尖頂端因有風信雞標誌，因此峴港大教堂也被暱稱為公雞教堂。教堂內部只有在做禮拜時才會對信徒開放，也謝絕遊客參觀。峴港大教堂距離漢市場（Han Market）只需幾分鐘路程，在教堂拍完照後可以前往漢市場吃小吃，並順道採買伴手禮。

會安古鎮Hoi An

會安原為港口城市，成為貿易中心後吸引大批商人來此經商，因此在會安能見到不同時期、風格各異的華人寺廟、日本橋，以及充滿法式風情的黃色老屋等，更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。白天不妨到福建會館、廣肇會館、瓊府會館等地逛上一輪，更別忘了到日本橋參觀。

喜歡拍照的女生們可以租套奧黛，身穿越南傳統服飾在會安古鎮遊逛會更有氣氛。傍晚時分前往秋盆河泛泛小舟、沿著河流施放水燈並許願，萬紫千紅的各式燈籠和倒映在水面的朦朧彩光，將會安古鎮妝點得既魔幻又浪漫。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Chill哪玩／「越南峴港」必訪五大景點！從浪漫法式山城到絕美海灘，每個場景都有奇幻魅力】