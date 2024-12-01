旅行注意｜8盒甜品竟被機場安檢攔阻?「這類手信」不可手提上飛機

出國旅遊，遇到美味的食物難免會想囤點貨回家，以免日後難再品嚐，不過同時也需要注意保存與攜帶上的規定。

近日有台灣網民想從日本帶人氣甜點回台，卻在登機時遭安檢人員攔阻丟棄，旅日達人林氏璧也揭露過去曾一口氣吃掉6個布甸的經驗，提醒眾人一定要記得「隨身行李不能帶超過100毫升的液體類產品」。



早前有台灣網友在Facebook社團「日本便利商店及超市購物情報討論區」發文淚訴，指出自己想帶「OHAYO Crème Brûlée雪糕」回台灣，特地買了保溫袋、裝了滿滿8盒甜點，準備手提登機時卻在安檢處被攔下，最後只能眼睜睜地看著它們被丟進垃圾桶，非常心痛。

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內行網友立刻解答，指出

登機行李有「液體容器不能超過100毫升、總量不能超過1000毫升」的限制，而布甸、啫喱、乳酪等都被歸類為液體物品中。

細觀該甜點產品說明，也有標注「淨重／容量：97公克／104毫升」，剛好超過登機行李限制。

對此，林氏璧也分享過去經驗，表示曾想帶北海道北菓樓的布甸回台給家人享用，沒想到安檢時才發現每個布甸都超過100毫升，當下大行李已托運，丟掉又太可惜，他估算一下發現時間還夠用，便退到一旁把6個違規布甸都吃掉。

他透露，在吃前2個布甸的時候還覺得非常美味，「第3個的時候開始覺得不妙」，等到6個布甸下肚後，「我半年沒有再吃過類似布丁的東西」，且從此之後，都很注意隨身行李不能帶超過100毫升的液體類的東西。

不少網友也留言表示，

「林大讓我想起我當初在KIX（關西國際機場）狂嗑魔法壺布丁的樣子」

「我還記得出關前狂吞3個布丁的往事」

「福岡的明太子美乃滋也超過100ml，當場被丟」

「『泡菜』也是液體喔」

「前年在店員熱心的提醒下，避免了嗑羊羹嗑到厭世的悲劇發生」

「雪花球也不能隨身攜帶喔！某年偶像週邊，迷妹擔心破所以放隨身行李，想不到更慘，有的還被要求直接處分」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】