旅行心得｜機場安檢想帶樽水？旅遊達人教1招　美國TSA認可冇問題

去機場搭飛機時，隨身攜帶液體受到嚴格限制，讓許多旅客感到不便。



為此，一名美國旅行達人分享了一個簡單技巧，將水凍成冰塊即可通過機場安檢，解決在候機和飛行時想喝水的煩惱。而且還獲得美國運輸安全管理局（TSA）認可。

相關文章：旅行心得｜搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

根據《CNN》報導，旅行達人作家John E. DiScala分享的這項技巧，獲得TSA認可符合規定，只要液體完全凍結，即可攜帶通過安檢。若液體部分融化或容器內仍有流動液體，則需符合他們的3-1-1液體規則，限制每位旅客攜帶少於100毫升的液體、凝膠或噴霧。但若冰塊開始融化，只需在安檢前將液體喝掉即可。

TSA認可將水凍成冰塊通過機場安檢做法符合規定（Threads@tsa）

《CNN》指出，雖然許多人質疑在機場內有免費飲水機的情況下，為何還要凍水過安檢，但旅行博客作者DiScala認為，這項技巧在某些情況下非常實用。例如在極端高溫天氣下，攜帶冰凍水能幫助旅客保持水分，特別是延誤或在停機坪上等待時。

然而，並非所有國家都允許此操作。加拿大航空運輸安全管理局（CATSA）指出，凝膠或冰塊需符合100毫升以下的液體限制，超過此容量的冷凍食品也不得通過安檢。

相關文章：旅行注意｜機場過關安檢人員吐辛酸 最怕遇上「這6種」旅客（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

另外，例如在台灣，根據台灣交通部民用航空局的相關規定，冷凍液體目前未被明確限制，但若在安檢時已部分融化，一樣可能被視為液體。就需符合隨身攜帶的液體不得超過100毫升，且必須裝在透明塑膠袋內接受檢查。

相關文章：廉航Delay、調亂行李、親友托買手信……盤點旅行最掃興的9件事（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

公司飲水機免錢不喝！同事「天天買瓶裝水」 過來人猜噁心真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】