旅遊心得｜10大值得升等航空公司　「第一名」商務艙可躺平搭飛機

撰文：TVBS新聞網
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Google Trends數據顯示，今年「如何升等航班」和「航班升等」的搜尋量分別增加207%和146%，創過去20年來新高。

對此，生活雜誌《Dailybase》分析49家提供商務艙的國際航空公司，為旅客整理出「全球最值得升等的10家航空公司。」

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根據《紐約郵報》，《Dailybase》比較了各家航空公司的經濟艙與商務艙體驗，評估指標包含座位大小差異、機上娛樂和餐飲、Wi-Fi可用性以及Tripadvisor等旅遊網站的整體評分等。結論認為，新加坡航空（Singapore Airlines）最值得升等，在滿分100%中獲得87.46%。

報導指出，新加坡航空的商務艙座位可轉換為平躺式床鋪，平均提供額外9.5英吋（約24公分）寬度，名列所有納入評分的航空公司之最。此外，根據SKYTRAX和Tripadvisor，該航空公司的機上娛樂、餐飲和整體客戶體驗都獲得正面評價。

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排名第2的是西班牙伊比利亞航空（Iberia），總分達82.59%，該公司的商務艙提供寬敞腿部空間，比經濟艙多出40英吋（約101.6公分）。

排名第3的是達美航空（Delta Air Lines），總分達81.64%，是唯一進入前10名的北美航空公司。與新加坡航空相同，達美航空在Tripadvisor的整體評分中也獲得五星中的四星；該公司曾多次贏得該網站的旅行者之選獎，並獲得超過25,000條「極好」顧客評價。

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值得升等的10大航空公司：

1. 新加坡航空（Singapore Airlines）：87.46%
2. 西班牙國家航空（Iberia）：82.59%
3. 達美航空（Delta Air Lines）：81.64%
4. 卡塔爾航空（Qatar Airways）：81%
5. 紐西蘭航空（Air New Zealand）：80.87%
6. 維珍航空（Virgin Atlantic）：78.72%
7. 日本航空（Japan Airlines）：78.18%
8. 大韓航空（Korean Air）：78.18%
9. 北歐航空（SAS Airlines）：77.61%
10. 香港航空（Hong Kong Airlines）：77.42%

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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