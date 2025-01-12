旅行心得｜有啲人搭飛機易被升頭等艙？空少揭唔會升「4種乘客」

為何有些人搭飛機會被免費升等？



外國一名空服員透露搭機免費升等的小祕訣，並指出有4種旅客100%不會被升等。

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根據《每日快報》（Daily Express）報導，飛行經歷超過十多年的空服員Miguel Muñoz）表示，衣服髒亂者、穿夾腳拖或短褲的休閒服裝者，身上有味道或酒醉者，還有給人感覺就會闖禍的麻煩人物，以上這些旅客都是他認為「絕對不會升上頭等艙」的人。

旅遊資訊網站「Flight Hacks」的旅遊專家Immanuel Debeer表示，

「獲得升等的最佳方法之一是穿著適合的衣物」



他認為，

「航空公司提供免費升等並不是出於善意，而是為了贏得顧客忠誠度。穿著得體並看起來像一名飛行常客，是最大限度提高升等機會的絕佳策略。」



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Immanuel Debeer也建議，穿著商務正裝可以增加被升等的機會，

「因為空服員可能會認為你是一位炙手可熱的企業主。」



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