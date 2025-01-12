旅行心得｜有啲人搭飛機易被升頭等艙？空少揭唔會升「4種乘客」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
為何有些人搭飛機會被免費升等？
外國一名空服員透露搭機免費升等的小祕訣，並指出有4種旅客100%不會被升等。
相關文章：搭飛機慳錢加升級攻略｜前空姐分享8個貼士 帶枕頭套都有妙用？（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+20
根據《每日快報》（Daily Express）報導，飛行經歷超過十多年的空服員Miguel Muñoz）表示，衣服髒亂者、穿夾腳拖或短褲的休閒服裝者，身上有味道或酒醉者，還有給人感覺就會闖禍的麻煩人物，以上這些旅客都是他認為「絕對不會升上頭等艙」的人。
旅遊資訊網站「Flight Hacks」的旅遊專家Immanuel Debeer表示，
「獲得升等的最佳方法之一是穿著適合的衣物」
他認為，
「航空公司提供免費升等並不是出於善意，而是為了贏得顧客忠誠度。穿著得體並看起來像一名飛行常客，是最大限度提高升等機會的絕佳策略。」
相關文章：搭飛機不要穿短褲？空少分享航機上5大注意位 呢度其實好污糟？（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+6
Immanuel Debeer也建議，穿著商務正裝可以增加被升等的機會，
「因為空服員可能會認為你是一位炙手可熱的企業主。」
相關文章：旅遊注意｜飛機廁所紙巾有水漬？可能係尿！空姐：上機注意3件事（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+17
旅行心得｜搭飛機想免費升商務艙？空姐分享有「這2點」易被選中空姐分享旅行心得：航班訂第一班 機票買這2個月 隨身帶5樣物品旅行注意｜手信放飛機行李架會被偷？網友教「3招」防貴重品丟失旅行心得｜飛機餐唔夠飽可以要第2份 空姐：要多吃請「這樣問」旅行心得｜冬天行李易超重被罰錢？前空姐妙招：外套要「這樣放」酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜旅行注意｜酒店前員工爆房間4種物品不要用！網友認同：從來不洗
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】