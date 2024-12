旅行心得｜飛機座位好多唔對齊窗口？原來係「1原因」附3方法解決

出國旅行搭飛機時,有人偏好出入方便的走道座位,也有不少人喜歡能眺望高空風景的靠窗座位。



但其實並不是選擇靠窗座位,就一定能看到窗外,當你走到位子上時,可能會發現你的座位幾乎或完全沒有窗戶。根據《Travel + leisure》報導,民眾一般會認為,飛機窗戶和座位應該是每排對齊的,但其實航空公司會依據不同需求更改最安排或座位排數,導致窗戶和座位並不完全對齊。

飛機座椅為何大多沒對齊窗戶?竟然是因為1原因

航空歷史學家Shea Oakley表示,現代飛機的客艙設計能讓航空公司根據不同需求改變座位密度,這就是為什麼座位和窗戶不一定會對齊的原因。例如增加額外的座位以提高載客數,或增加更多的商務艙座位,改變經濟艙的對齊方式。

但航空公司通常不會特別標註座位和窗戶是否對齊,如果想要選擇擁有完整窗戶的座位,可以試試以下方法:

1. 搜尋第三方網站

例如Aerolopa,這個網站提供了各家航空公司、各種機型的詳細座位圖,包括窗戶、緊急出口、洗手間的確切位置,可以根據自己的需求參考選位。

2. 觀看飛機客艙開箱影片

可以在YouTube上搜尋預計要搭乘的航空公司和飛機型號,找找看是否有上傳時間較新的客艙開箱影片,看那些座位有窗戶不對齊的情況。

3. 查詢論壇和社群媒體

在論壇和社群媒體搜尋,是否有人發過關於靠窗座位卻沒有窗戶的貼文或討論串,因為這通常會是熱門討論話題。

但無論是使用哪種方法,都要記住一個重點:

每家航空公司的設計都有差別,並不單只根據飛機型號而不同,所以必須確保搜尋特定航空公司的特定飛機型號,才能找到較準確的座位圖。



不過,實際上航公司可能會因為一些原因,臨時遇不同的機型取代原本的機型,導致蒐集資料功虧一簣。因此,上機後才發現靠窗位置沒有靠窗,也可以和空姐說,如果能夠換位子,空姐也可以協助。千萬不要自行換位子,因為有的乘客有特殊餐的需求,這些餐點都會和座位註記在一起,會造成空服員和其他乘客的困擾。

資料來源:《Travel + leisure》(原標題:Why Some Airplane Seats Don't Align With Windows — and How to Avoid Them)



【本文經《風傳媒》授權轉載,原文:飛機座椅為何大多沒對齊窗戶?背後竟然是1原因!搭機前沒注意這件事,選靠窗也是白選】