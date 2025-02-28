深圳小潮州赤尾　記者實試6大潮汕美食　最平¥3／油粿／彩虹餃

赤尾美食｜潮汕美食｜北上攻略｜被喻為深圳小潮州的赤尾，有不少隱世潮汕美食店！《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Dora今日來到赤尾，距離皇崗口岸站只有1個站，交通非常便利。記者在黃貝嶺地鐵站附近實試6大美食，有民俗食品油粿、啱晒打卡的潮汕五拼彩虹餃、惹味滷水拼盤、鑊氣十足炒粿條等等，最平僅¥3起，想知食評記得睇片！



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赤尾潮汕美食｜距蓮塘口岸站2站民生小區 街坊食店多

到赤尾站有兩個口岸比較近，首先是福田口岸，搭深圳地鐵3個站就到7號線的赤尾站，而皇崗口岸更近，1個站即到！赤尾作為潮汕人聚居點之一，潮汕美食小店林立，不愧是潮汕美食天堂！

記者為大家整理今次赤尾潮汕美食之旅的食店位置。（《香港01》圖片）

赤尾潮汕美食【1】大姐頭油粿店——香糯油粿+豆漿芋圓姜薯湯

油粿是潮汕家家戶戶都會做的拜神食物，平時也會當小食吃。記者實試大姐頭油粿店¥6的芋泥油粿，外皮雖然炸過，但口感軟糯像咸水角，還有甜甜的芋泥饀，十分推薦！另外¥18的豆漿芋圓姜薯湯，用上了潮州盛產的姜薯，刨成片狀加入湯水，值得一試！

大頭姐油粿店

地址：褔田區赤尾一街53號

營業時間：24小時營業

交通：赤尾地鐵站B出口



赤尾潮汕美食【2】潮家人‧老式炒生面‧粿條湯——潮汕五拼彩虹餃

潮家人主售潮汕撈麵及豬雜湯等，不過記者另有介紹，就是手工製、即叫即蒸的潮汕蒸餃。一籠蒸餃有10隻，可選擇兩拼、三拼或五拼，而記者就選擇了五拼蒸餃，五顏六色的造型讓人食慾大增。口味有韭菜豬肉、紅蘿蔔粟米豬肉、瑤柱白菜豬肉、鹿茸菇豬肉及紅蘿蔔木耳，餃上會沾上一層蒜油，令蒸餃口味更惹味。

潮家人‧老式炒生面‧粿條湯（福星店）

地址：褔田區赤尾福勝閣（福祥街）12號

營業時間：10:00-02:30

交通：赤尾地鐵站D出口



赤尾潮汕美食【3】悅賓潮州番薯粥——早餐¥3番薯粥+打冷滷水拼盤

悅賓潮州番薯粥，是區內經營近10年的潮州小菜食店，共有兩層，下層為煮食區，上層則是堂食區。記者就點了番薯粥、滷水拼盤、普寧炸豆腐。¥3一大碗的番薯粥粒粒分明，吃下去帶番薯香甜味，清淡又甜甜的，適合配搭惹味的滷水拼盤。至於普寧炸豆腐也做到外脆內軟的口感。最值得一提，3款食物加起來才¥39，味道絕對對得住售價！

悅賓潮州番薯粥

地址：褔田區赤尾一街53號

營業時間：24小時營業

交通：赤尾地鐵站B出口



赤尾潮汕美食【4】洪陽炒粿——鑊氣十足炒粿條

洪陽炒粿是由一位伯伯在店鋪門口炒粉的小吃店，食客在等待期間，就感受到濃郁的鑊氣。記者點了洪陽乾炒粿條，粿條有點像幼身的河粉，味道與港式乾炒牛河相近。店內的氛圍非常地道，除了炒粉，還能看到店員一邊包餃子，一邊用潮州話聊天。不過，店內位置有限，只有兩個座位，大部分街坊都是選擇外賣，想試的朋友就要留意！

赤尾潮汕美食【5】鯨語茶——人氣潮式雞蛋漢堡

潮汕小朋友放學都會吃的雞蛋漢堡，在赤尾站一樣大受歡迎，放學時段鯨語茶被家長和小朋友，圍得水泄不通。鯨語茶的雞蛋漢堡售價¥4，有4種口味，包括韭菜、薯仔、香芋和玉米，搭配肉碎、紅蘿蔔絲和蛋漿，製作成香口的雞蛋漢堡！

鯨語茶（褔祥店）

地址：褔田區褔祥街14號

營業時間：13:00 - 次日03:30

交通：赤尾地鐵站D出口



赤尾潮汕美食【6】晚耕豆漿——香糯油粿+豆漿芋圓姜薯湯

潮汕美食之旅的最後一站，記者特意來到豆漿店，感受潮汕人的「夜豆漿」飲食文化。廣東人當豆漿是早餐，潮州人卻習慣將豆漿當夜宵，這間晚耕豆漿的營業時間也是從下午3點才開始，一直到凌晨4點才關門。記者不只點了¥4的即磨豆漿，還有豆漿的最佳搭檔——小油條！

晚耕豆漿（褔田牛巷坊店）

地址：褔田區褔田村牛巷坊74-3號

營業時間：15:00 - 次日 04:00

交通：赤尾地鐵站D出口



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