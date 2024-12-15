旅行心得｜行李箱個轆一拖就爆　網友分享12蚊店好物修好旅行喼

出國旅遊最怕遇到重要物品遺失、行李箱在半路壞掉等突發狀況。



近日一位台灣網友分享自身經驗，他到日本遊玩時，行李箱輪子的橡膠部分脫落，致使箱子難以拖行，他在DAISO急尋補救措施時誤打誤撞找到1款膠紙，將其綑在輪子上就成了替代用的輪胎。不過他也提醒，這個方法只能應急，出國前還是要仔細檢查一遍行李箱較好。

原PO在台灣PTT發文分享，他和另一半到日本遊玩時，對方帶了三年多沒使用的行李箱，因為事前未檢查，在第一天下飛機時又拖行了一段路程至住宿的地點，導致行李箱輪子的橡膠部分脫落，整個箱子變得難以拖行、抖動不穩，只能用力抬著拖。

為了解決這個窘境，原PO到DAISO尋找補救措施，誤打誤撞找到一款實用的膠紙。原PO表示，起初以為這款與台灣的「水電膠紙」一樣是單純的塑膠皮，沒想到卻是可拉扯的橡膠，且經過拉扯後，橡膠與橡膠間會黏得更緊、更紮實。

原PO於日本DAISO找到一款可拉扯的膠紙，緊急為橡膠脫落的輪子進行處理（日本DAISO官網）

原PO表示，他將膠紙捆在失去橡膠的輪子上，就成了行李箱的替代用輪胎，後續也將所有的輪子黏過一遍，

「真的稍微恢復原狀」



原PO也提醒，自己不確定是否每間門市都有這款商品，且這個方法似乎只能應急用，建議大家出國前還是要好好檢查一遍比較實際。

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不少人大讚原PO的應急處理，

「哇生活智慧王」

「還好今年出去行李箱輪子沒事，學到一招了」

「有用資訊，推」

「實用分享好讚，但我之前看很多人都帶舊的去買新的回」



還有人說明輪子橡膠會脫落的原因，

因為都是環保材質會吸水氣，如果沒有常常給他滾滾，就容易吸太多濕氣水解掉，這個是屬於正常損耗。

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也有許多台灣網友也留言分享自己的類似經驗，

「我今年過年去東京就是一天壞一個輪子，外圈的橡膠脆化，真的慘慘」

「我也是去日本輪子爆光，後來回台自己買輪子來修」

「疫情都沒出國，家裡行李箱輪子也是」

「這次出國行李箱輪胎也爆掉，拖動時超吵」



更有過來人提供其他解決方法，

「我記得成田機場有快速修理行李箱的地方」

「我是先包強力スポンジ（強力泡棉膠紙），再包跟你一樣的融着テープ（熱融膠紙）」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】