旅行心得｜旅遊旺季訂酒店住宿又難又貴？專家建議3招慳錢又易訂

現在正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格。旅遊專家建議「3妙招」有助成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。



根據《太陽報》（The Sun）報導，近期正值旅遊旺季，許多人訂房時搜尋熱門日期，「額滿」的結果舉目皆是，美國知名旅遊訊息平台The Points Guy建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，其中還有機會能省下住宿費用！

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1. 直接與入住的酒店聯繫

The Points Guy指出，受到搜尋引擎運作模式的影響，部分住宿業者的房況不一定會出現在搜尋結果之列，因此專家建議，直接聯繫酒店洽詢房況有兩好處，一是可得知更完整的空房訊息，二是房價可能比網路上查到的更便宜。

The Point Guy酒店內容總編輯愛麗（Ellie Nan Storck）表示：

搜尋引擎可能不會總是100%準確，可以協商自己想要的房價區間，而這取決於你想投入多少時間做旅遊的事前討論。

對於旅行中尋求刺激的人來說，另一個大膽的決擇是走進酒店並在前台詢問是否有空房。

2. 多搜尋第三方訂房網站

The Points Guy提醒，Expedia、Booking.com或Agoda等訂房網都很受歡迎，這些網站資訊更新速度往往比酒店官網更頻繁，昨天還顯示滿房，明天可能又有空房釋出。不過專家也警告，務必詳細閱讀訂房網站的條款，以免遇到難以解決的狀況。在缺少口語溝通的情況下，如果遇到難以解決的狀況，處理過程可能比較棘手。

旅遊市場研究機構Atmosphere Research Group創辦人哈特維爾德特（Henry Harteveldt）更指出，許多航空公司與這類訂房網站合作提供住宿選項，有時會出現折扣價，值得探索。

3. 小幅變動住宿地點

比起連續多日住同一家酒店，中間更換酒店更有可能找到單一夜晚有空房的業者。The Points Guy認為，這辦法尤其適合人潮擁擠的大城市，倘若能接受搭乘大眾運輸工具在酒店之間移動，是一招有效的解法。

The Points Guy主跑酒店的資深記者桑德斯（Tanner Saunders）指出，大城市的市郊或周邊城鎮，很可能可以找到更棒的住宿地點；此外，由於受到噪音、交通等因素影響，機場附近的住宿也更便宜。

移動時間可能需要多花30分鐘，但可以省下不少房錢。

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