日本「裸祭」要除剩底褲搶嘢？3大奇祭內容介紹　自由行必去體驗

你聽說過日本三大奇祭嗎？



這些祭典以其獨特的內容聞名，每年都吸引眾多熱愛文化與冒險的觀光客。它們的舉辦時間和地點各有不同，但共同點是都能帶來一次超乎想像的文化體驗。今天，就讓我們一起揭開這三大奇祭的神秘面紗吧！

深入日本祭典中的三大奇祭，有延續900多年的非物質文化遺產，絕對是自由行不容錯過的文化體驗（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本旅遊三大奇祭介紹 生剝鬼柴燈祭900多年歷史 但外表睇落勁恐怖（01製圖）

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生剝鬼柴燈祭（なまはげ柴灯まつり）

「生剝鬼柴燈祭」是秋田縣男鹿市北普的真山神社每年舉辦的傳統祭典，時間為2月的第二個周六及前後兩天，共計三天。這項祭典結合了真山神社延續900多年的「柴燈祭」與民間流傳的「生剝鬼」活動，自1964年起正式成為當地的年度盛會。2018年，「男鹿的生剝鬼」更被列入聯合國教科文組織的「非物質文化遺產」，吸引了大量國內外遊客。

「生剝鬼」被視為神明或神使，象徵驅除惡靈、教訓壞孩子、祈求風調雨順和豐收的存在。雖然外表看似可怕，但實際上卻是「面惡心善」的好神明，為祭典增添了一份神秘與趣味。

祭典資訊

祭典名稱：なまはげ柴灯まつり／生剝鬼柴燈祭

祭典時間：2025年2月7日～2025年2月9日，晚間18：00～20：30（已結束）

祭典地點：〒010-0685 秋田県男鹿市北浦真山水喰沢97生剝鬼柴燈祭



吉田火祭（吉田の火祭り）

「吉田火祭」是日本三大奇祭之一，也是「日本十大火祭」之一，每年於8月26日和27日在山梨縣的「北口本宮富士淺間神社」及「諏訪神社」舉行。這項祭典據說始於400年前，目的是鎮壓富士山的火山活動。

祭典主要祭祀富士山的化身「木花開耶姬命」。傳說中，她在熊熊烈火中平安產子，成為火祭的起源之一。活動期間，兩座神轎從神社出發，繞行城鎮，象徵富士山登山季的結束，也為當地帶來濃厚的歷史與文化氛圍。

祭典資訊

祭典名稱：吉田の火祭り／吉田火祭

祭典時間：2025年8月26日 14：30～22：00、2025年8月27日 13：15～19：00

祭典地點：〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5558番地



黒石寺蘇民祭

「黑石寺蘇民祭」是日本歷史悠久的傳統祭典之一，已有超過1000年的歷史。這場祭典每年冬天在岩手縣奧州市的黑石寺舉行，因為參與者僅穿兜襠布搶奪「蘇民袋」而被稱為「裸祭」。傳說「蘇民袋」內裝有護身符，能為獲得者帶來一整年的神靈庇護。然而，隨著當地人口減少和老齡化，這項祭典已於2024年迎來最後一屆，非常可惜。

不過除了「黑石寺蘇民祭」之外，另一個同樣被稱為是三大奇祭之一的岡山縣西大寺的「裸祭」依然在每年二月的第三個星期六舉行，想要體驗裸祭壯觀的人，可以追蹤一下西大寺的網站喔！

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把握機會，親身感受日本奇祭的文化魅力

在今天介紹的三大奇祭中，你最想親身參與哪一個呢？是帶有濃厚表演性質的「生剝鬼柴燈祭」、象徵祭祀文化的「吉田火祭」，還是已成歷史卻熱鬧非凡的「黑石寺蘇民祭」？無論大家中意選擇哪一項祭典，都請千萬記得要好好把握機會，避免像「黑石寺蘇民祭」一樣，最終只能透過紀錄片或照片了解而無法親身感受。

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