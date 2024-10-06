日本自駕遊租車攻略　3小眾品牌旺季亦有車　甲地乙還服務超方便

近年來，日本東北、九州、四國有越來越多海外遊客前往觀光。



相對於大眾運輸工具方便的關東、關西，這些地方租車自駕可能更方便，但是像北海道的夏季、東北的賞楓季，大品牌的租車常常一車難求。

日本自駕旅遊3個小眾品牌租車攻略，自由行旺季也能成功租借，不會日文也OK！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本自駕遊 3小眾品牌租車教學 輕鬆開車出遊（01製圖）

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日本租車自駕推薦

說到日本租車自駕，比較有名的租車品牌有TOYOTA、ORIX、NISSAN、NIPPON，基本上都可以在機場、車站附近或是合作旅宿找到，不過也因為知名度的關係，讓這些租車品牌在旺季很早就被預約一空，這時候就推薦大家可以找找看以下品牌。

1. Times CAR RENTAL

「Times CAR RENTAL」是在日本營業超過50年的在地品牌，不只提供多種車型租借，更有繁體中文網站，只要輸入租車時間、車種，就會跳出適合的車輛，還會詳細標示可以坐多少人、載多少行李，對於家庭出遊的旅客來說非常方便！

另外，「Times CAR RENTAL」受好評的理由還有一個，就是只要還車點在20km以內的話，基本上都享有「甲地乙還」的免費服務，若是在北海道這種地幅遼闊的地方，也有寫清楚每個點要多加的錢，讓旅客在選擇時就可以清楚計算來做考量。

■ 基本價格：輕型車6,600日圓起（12小時）

■ 保險：免責補償險1,100日圓／全險2,200日圓（24小時）



2. カースタ レンタカー

這家「カースタ」則是比較少人知道的連鎖租車品牌，相對於TOYOTA、NISSAN這些大品牌，位置通常稍微偏一些些，有時候是在車站附近，有時候則是在合作酒店櫃台，好處是最晚可以在「租車當日2天前」線上預約後直接到預約店鋪取車，而且「カースタ」很多店鋪都是在加油站旁，所以還車時就能順便加油，超方便的！

在找尋車輛時選擇租車時間、車種，就會跳出適合的車輛，甚至可以知道車輛的顏色，下方欄位還會顯示前後時段的空車情報，也可以線上試算不同租車時間、保險費用，如果加入會員的話還可以享有會員優惠，真的非常方便！

■ 基本價格：輕型車3,000日圓起（12小時）

■ 保險：免責補償險1,100日圓／全險1,760日圓（24小時）



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3. Niconico

最後則是充滿朝氣又可愛招牌的「Niconico」（ニコニコレンタカー），這家也是日本觀光區常見的租車品牌，早期「Niconico」比較麻煩的是雖然也開放海外遊客租車，但是線上預約需要選擇「國際駕照」的頁面才能進行預約，而且也不是每一家店鋪都開放海外遊客租車，所以比較建議會日文、行程確定性較高的旅客使用。

不過現在Niconico也推出了多國語言的線上預約網站，有6家機場店鋪可以直接進行線上預約，中文版的加購選項也非常詳細，像是多語言GPS導航、ETC、兒童座椅等等。

另外，還有一個非常方便的「滿油方案」，只要多付10,000日圓（一日），還車前就可以不用到加油站加油，直接還車就行了，對於不會講日文的人就很方便！

■ 基本價格：3,300日圓起（日文版官網12小時）

■ 保險：免責補償險1,650日／免責補償險PLUS版1,650日圓／全險2,200日圓（日文版官網24小時）



日本租車自駕注意事項

日本租車一般借出時都是滿油的，所以還車前需要到加油站加滿油，通常都是「レギュラー」（regular），租車前記得先確認加油的種類以及油門開關，到加油站時只要說「満タン」（man-tan），工作人員就會幫你加滿了，到時候再拿收據給租車櫃台看就可以，看到這邊是不是發現其實在日本租車，並沒有想像中難呢？

※以上價格均為參考，實際以各租車官網為主



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