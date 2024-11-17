日本假期2025｜自由行切記避開「這3連假」 黃金周休11日要注意
撰文：TVBS新聞網
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香港人熱愛出外旅遊，其中大家最愛去的國家非日本莫屬，接近年底，許多人也開始規劃明年的假期，旅遊部落客就分享明年日本假期的連假資訊，呼籲大家去日本玩，可避開日本4月底黃金周、8月的盂蘭盆節等連假。
台灣知名旅遊部落客「最懶少年」，早前就在Facebook專頁分享2025年台灣、日本的「連假對照表」，提到最近很多人開始看明年的機票，他提醒大家，搶便宜機票的同時別忘了注意日本當地的連休，不然會是趟痛苦的旅程。
若是2025年想規劃日本旅行行程，以下列出3個日本假期時間點需要特別注意
1. 元旦5連休
首先就是「元旦5連休」，將從今年底12/28（六）至明年1/1（三），連休5天，屆時不只日本當地景點人潮爆多，也可能遇到許多店家沒開的情況。
2. 4至5月黃金周
第二個日本連假則是「4月底5月初黃金周」，日本人請個幾天假，就可以從4/26（六）至5/6（二）直接休上11天，「最懶少年」直言，沒事真的不要去擠，人多又熱。
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3. 山之日跟盂蘭盆節
最後則是「8月的山之日跟盂蘭盆節」，也能直接合體連休9天，從8/9（六）休至8/17（日），因為盂蘭盆節對日本人來說很重要，通常都會回趟老家，因此也不建議前往旅遊。
許多台灣網友紛紛留言，
「也要注意中國連休」
「除了日本假期外，也要注意中國大陸的長假，這時間點去日本會很多人」
「台灣的假真的好少」
「以前聽說日本也過勞，結果人家連假還是硬生生比台灣多好多」
「我只發現日本的假期怎麼那麼多啊」
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