日本旅行｜四季當造生果一次整理　水果月曆一張圖教你買時令特產

日本四季分明，每個季節產出的水果也大不相同，大家最熟悉的應該就是秋天的麝香葡萄、冬天的士多啤梨。



這篇將依照「水果月曆」更直覺、完整的介紹日本每個季節有哪些水果，依照前往日本旅遊的季節購買當季的水果，就是最划算好吃的啦！

日本旅行四季當造水果必讀指南，春夏秋冬各種生果購買季節一次學會！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

日本旅行當造水果指南 教你買最好食時令特產（01製圖）

+ 21

日本水果月曆

大家比較熟悉的應該就是這幾種季節水果，因為氣候、地區、地形關係，品種也有些不同，像光是日本北海道的哈密瓜、青森的蘋果、愛媛縣的柑橘就有非常多種，更不用說各縣市產的品種有多少！

冬：士多啤梨、蘋果、蜜柑

日本的冬天最值得吃的就是士多啤梨，日本的士多啤梨非常多種，像是大家常聽見的鹿兒島的淡雪 （あわゆき）、靜岡的紅臉頰（紅ほっぺ） 、栃木的栃木少女（とちおとめ） 、佐賀的莓小姐（いちごさん） 等等，都是根據士多啤梨的形狀大小、顏色、糖度來分等級，然後在士多啤梨的外紙盒上蓋章，由低至高分別為良、優、秀、特秀。

12月：洋梨、蘋果、蜜柑、紅麥當娜蜜柑、士多啤梨

1月：士多啤梨、蘋果、蜜柑、紅麥當娜蜜柑、國產奇異果

2月：士多啤梨、柑橘（不知火、瀨戶香、甘平）、國產奇異果



春：士多啤梨、蜜柑

日本的春天大約落在2月底～4月初，基本上是延續冬季盛產，像是士多啤梨和柑橘等等，因為地形、溫度的關係，會有更多品種出現，像是柑橘類就有非常多種，先前愛媛縣推出的柑橘之歌也有非常高的討論度！

2月：士多啤梨、柑橘（不知火、瀨戶香、甘平）、國產奇異果

3月：士多啤梨、柑橘（不知火、伊予柑）、國產奇異果

4月：枇杷、小玉西瓜、國產奇異果



夏：水蜜桃、哈密瓜

說到夏天的水果當然就是西瓜，日本在地小玉西瓜、西瓜產季落在5～7月，而北海道最有名的夕張哈密瓜也是在這個季節盛產。

5月：枇杷、小玉西瓜、車厘子、哈密瓜、溫州蜜柑

6月：枇杷、車厘子、哈密瓜、國產芒果、西瓜

7月：哈密瓜、國產芒果、西瓜、無花果、桃

8月：哈密瓜、西瓜、無花果、桃、梨、葡萄



相關文章：日本自由行必備6款超實用APP 交通Wifi購物翻譯行程規劃不再煩惱（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 35

秋：蘋果、柿子、梨、麝香葡萄

提子的話，還有細分8月上旬適合釀葡萄的德拉瓦 (デラウェア)、 8月上旬~9月下旬的巨峰葡萄、8月下旬~9月下旬的麝香葡萄、 8月下旬~10月中旬的紅色葡萄甲斐路、9月中旬~10月下旬的紅色葡萄甲州。

其中比較特別的應該是來自日本東北的木通（アケビ），這是一種產自日本山形的紫色水果，產季通常在初秋前兩週，並不常見，因此價格也比較高，等到外皮變軟後就可以食用，吃的時候吃半透明的果肉，不吃黑色籽，非常特別。

9月：無花果、柿、二十世紀梨、葡萄、栗子、木通（アケビ）

10月：柿、洋梨、木瓜（カリン）、栗子、石榴、蘋果（紅玉、早生富士）

11月：柿、洋梨、蘋果（世界一、紅顏姬）、蜜柑、紅麥當娜蜜柑（紅まどんな）



日本水果盛產狀況

當然，根據產區和當年氣候狀況，當下販售的品種也會有所不同，如果大家想看到更仔細的品種和佔比，可以看日本果物網站（果物ナビ）整理的月份詳細圖，裏面可以看到各水果的品種介紹喔！

相關文章：東京手信又係甜點零食？15款特色伴手禮推薦 老牌名店紅豆醬必買（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

+ 17

+ 17

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】