日本人都識玩「食字」？住酒店畀1萬円小費 房務員放低隻紙青蛙
撰文：TVBS新聞網
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許多人在出國旅行時，都會為酒店房務人員準備一些小費。
不過，台灣知名直播主「天后闆妹」丈夫「豪哥」（陳正豪）就透露，他近日至日本旅遊時，本在酒店房間放了一張1萬日圓（約2176元新台幣）的小費，結果房務人員不但沒有拿走，還用紙摺了一隻青蛙，讓他覺得非常新奇。貼文曝光後，立刻引發熱議，更有內行解釋青蛙的真實意涵。
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豪哥近日晚間在Threads發文指出，各國的酒店小費習慣非常不同，像是他先前去韓國首爾玩時，為房務人員準備了2萬韓元（約108港元）的小費，對方則親筆寫了感謝卡片。不過，他最近在日本留了1萬日圓的小費，結果房務人員不但原封不動放著，還在紙鈔旁摺了一隻紙青蛙。
貼文曝光後，立刻引發網友們熱烈討論，不少內行人也解釋，「青蛙」其實是「歸還」的諧音哏，
「日文裡面青蛙的發音和歸還發音一樣，這個房務人員太可愛了」
「青蛙=帰る返る=還給您，貼心的服務一切盡在不言中」
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不過，也有網友透露，日本其實並無小費文化，但如果真想感謝服務員，建議直接當面給，
「我在日本給小費都會寫紙條說這是小費，不然大部分房務人員是不敢拿的」
「日本想要給小費不是這樣給的唷！這樣放在房間只會認為是客人忘記拿，而且會有被說偷竊的可能性。如果真的想給的話，紙幣折一折放在小信封裡（類似紅包的概念），然後假裝偷偷給」
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