日本旅行注意｜13個遊客NG行為：神社不能露肩　搭車要注意這4項

在日圓近年不停貶值的情況下，日本吸引比往年更多的國際遊客前往，儘管刺激觀光消費，但卻讓不少當地民眾苦不堪言。過多的旅客使許多熱門城市、景點、街道人滿為患，同時因為文化差異，也出現許多不尊重當地風俗的行為，讓居民們相當不滿。



據《日本時報》報導，疫情後國際觀光迅速復甦，加上日圓「歷史性」的貶值，使許多國外遊客大量湧入，日本國家旅遊局的數據顯示，今年前五個月，有超過1450萬人入境。這一數字比去年同期增長了70%，預計今年將打破2019年所創的3100萬名遊客紀錄。但這也造成旅館房價飆升、餐廳和巴士過度擁擠，還有各種不尊重當地習俗的行為。

對此，日本生活雜誌《Tokyo Weekender》列出13項旅日行為守則，並分出四大項，如在大眾運輸工具的禮儀、餐廳用餐的禮儀、到神社及寺廟的禮儀，和其他禮儀等，希望遊客訪日時能尊重當地文化，做為一個合格旅人。👇👇👇

日本旅遊13項行為守則（01製圖）

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在大眾運輸工具中

1. 不要講電話

2. 不要吃東西

3. 坐下時雙腿應併攏，避免伸展肢體；將包包放在腿上，不要放地上佔用空間

4. 說話時請輕聲細語



用餐禮儀

5. 不用給小費

6. 用餐完後稍微清理桌面

7. 正確使用筷子：勿用筷子傳遞食物，也勿將筷子直立插在碗裡，這些舉動會讓日本人聯想到葬禮



神社寺廟禮儀

8. 留意允許步行區域：通常會有路標，不確定時勿隨意行走

9. 穿著得體：在神社穿著露出肩膀的服裝可能會引人側目

10. 保持安靜



其他禮儀

11. 勿亂丟垃圾：建議遊客若找不到垃圾桶，請像當地人一樣打包帶走

12. 遵守拍照禮儀：若不確定能否拍照，請不要拍攝

13. 尊重大自然：櫻花季、楓葉季期間，請勿破壞櫻花及樹枝



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