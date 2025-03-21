日本折扣季時間表｜1月搶褔袋！11月減價半價起　9個時間掃貨最抵

日本購物｜日本作為購物天堂，一年四季都有不同的折扣季，從年初的福袋到年尾的清倉特賣，買到手軟！《香港01》好食玩飛記者為大家整理日本全年折扣季攻略，足足有9個特賣季，讓你用最抵價錢入手心儀好物！



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日本折扣季｜一月：新年福袋與冬季特賣

新年伊始，日本的商店會推出福袋，裏面裝滿意想不到的超值好物，價格更是遠低於原價！現象級人氣IP CHIIKAWA便在今年新年推出了蛇年褔袋（9,900日圓），建議大家新年前便可以關注心儀福袋的販售消息！此外，冬季服飾如羽絨外套、毛衣等也會開始進行大幅折扣，是購買保暖單品的最佳時機。

2025年Chiikawa蛇年造型褔袋（雜貨士多網店圖片）

日本折扣季｜二月：冬裝最後清倉期

為了準備在推出新一季春裝，二月是冬季服飾的最後清倉期，折扣力度更大。這時候可以超低價入手之前喜歡卻因為太貴買不下手的冬裝。不過二月已經是冬裝清倉期的尾聲，一些受歡迎的商品不一定還有存貨，要留意一下喔！

韓國KOL宋智雅的冬季羽絨外套look！（IG@dear.zia）

日本折扣季｜三至四月：新生活折扣季

每年3月日本迎來畢業季，多數學校和公司都將在4月踏入新的年度。學生迎接新學年的開始，畢業生則邁入社會、展開職場生涯，甚至伴隨搬家的需求。日本3月便會推出針對學生與職場新人的「新生活折扣季」。

各類生活用品、文具、西裝、皮包、家電與家具等商品往往有優惠促銷。例如在Amazon Japan的「新生活折扣季」，就有下殺55%的Q&Q手錶，售價僅3,973日圓（原價8,800日圓），這種平價錶款學生和職場新人都啱用 。而日本文具出名設計精巧，文具控不能錯過！

日本3月便會推出針對學生與職場新人的「新生活折扣季」。（《大叔的愛》劇照）

日本折扣季｜四月底至五月初：日本黃金周

每年四月底至五月初，日本迎來一系列國定假日，形成了「黃金周」（Golden Week，簡稱GW），這是日本全年最長的連假。許多購物中心、Outlet與車站大樓的商家會抓住這波大型連假的旅遊熱潮，推出「黃金周折扣季」，成為購物掃貨的最佳時機！

去到日本，掃貨是指定動作！（FB@Shopping Heaven / Premium Outlets Japan）

日本折扣季｜五月：下雨天折扣

5月日本進入梅雨季，一些商家會推出「下雨天折扣」（雨の日割り）。只要當天下雨，特定商品就能享受折扣，讓人在雨天也有出門血拼的理由的動力，為被雨天影響的旅程帶來一點小確幸。

5月日本進入梅雨季，一些商家會推出「下雨天折扣」。（社廣告截圖）

日本折扣季｜七月至八月：夏季特賣

日本的夏季特賣與冬季特賣並列為一年中最盛大的兩個購物季。各大百貨公司與品牌紛紛推出夏季折扣，許多夏季必備的季節性商品，如無袖洋裝、短袖襯衫、帽子與墨鏡等，均有特別優惠。日本平價鞋履品牌ヒラキ，在2024年夏季特賣時便推出了85折至46折涼鞋特價優惠！此外，百貨公司和商場內的冷氣既涼爽又舒適，讓人在盡情血拼之餘，也能避暑享受冷氣！

夏季特賣最啱入手各式可愛泳裝。（日本國民女團AKB48《ラブラドール・レトリバー》MV截圖）

日本折扣季｜十月：秋天換季特賣+萬聖節促銷

每逢換季都會迎來一波折扣，秋季自然也不例外。夏季商品開始進行出清特賣，雖然折扣幅度不算特別大，但仍然能撿到不少實惠好物。此外，近年來萬聖節在日本越發受到重視，從9月起至10月31日萬聖節結束後，相關糖果、裝飾品以及商品等也會推出促銷活動！

日本折扣季｜十一月：黑色星期五

起源於美國的「黑色星期五」，日本當然也不甘落後！這波折扣潮通常在每年11月第4個星期五前後展開，各大網購平台紛紛推出優惠促銷。近年來，許多實體商店如「永旺夢樂城」這類購物中心也緊跟潮流，推出相應的優惠活動。服飾品牌GAP在日本Black Friday也會推出5折至6折精選貨品優惠！除了服飾，促銷商品還涵蓋食品、服飾、家電等各種類別！

每年11月第4個星期五前後展開折扣潮，各大網購平台紛紛推出優惠促銷。（unsplash圖片）

日本折扣季｜十二月：聖誕節／年末特賣

12月最重要的節日之一就是聖誕節了。在年度規模最大的冬季特賣會，無論是交換禮物用的雜貨、錢包、飾品，還是冬裝、暖氣等冬季相關商品，都會有折扣優惠。此外，來年1月的新年福袋也會在年尾提前開放預購。由於人氣福袋經常「秒殺」，想搶購的朋友務必要抓準時機！

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