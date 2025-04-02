日本入境｜新自助通關機使用教學 Visit Japan Web＋海關一機完成

日本旅行｜日本入境｜日本三大機場（羽田、成田、關西）即日起，陸續啟用「共同自助通關機（共同Kiosk）」！旅客可以一機辦理入境+海關兩道手續，加快入境所需時間！有關設備今後還將落實至日本更多機場。本文為大家整理旅客使用「共同自助通關機」入境日本詳細教學，以及使用注意！即睇下文了解！



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日本當局宣布，4月1日起在羽田、成田、關西三大機場陸續啟用可統一辦理入境所需的入境與海關手續的「共同自助通關機」。此前旅客需分別在入境審查和海關檢查時出示護照等信息。新設備有望提升入境手續辦理效率。此外，預計停留中長期的外國旅客不適用於「共同自助通關機」，須出示相關文件給海關審查後才能入境。

日本入境新制【1】「共同自助通關機」啟用日期

三大機場啟用「共同自助通關機」日期如下：

關西機場第一、第二航站樓均為4月1日

羽田機場第二航站樓4月1日、第三航站樓4月11日

成田機場第三航站樓4月7日



日本入境新制【2】使用「共同自助通關機」入境詳細教學

1. 旅客出發前，先在數字廳的入境手續服務網站「Visit Japan Web」，完成出入境信息登記，並獲得入境QR Code；👉Visit Japan Web填寫教學

旅客出發前預先提寫「Visit Japan Web」，可加快入境時間。（日本海關網站截圖）

2. 抵達機場後使用「共同自助通關機」，分別掃瞄「Visit Japan Web」入境QR Code及護照；

3. 分別確認螢幕顯示的入境申請表及海關申報表；

4. 掃瞄雙手食指指紋；

外國入境旅客需掃瞄雙手食指指紋。（日本海關YouTube影片截圖）

5. 完成容貌認證；

旅客需進行容貌認證（日本海關YouTube影片截圖）

6. 「共同自助通關機」最後會跟據是否需要海關檢查，指示旅客應前往哪條優先專用通道（分為a、b、c、d），前往拿取行李；

7. 跟據「共同自助通關機」之前分配的路線，前往並通過具臉部辨識技術在海關電子通關閘口，以直接步行通過、毋須停留的方式完成海關手續，便可正式入境日本！

日本入境新制【3】「共同自助通關機」使用注意

● 每名入境者必須逐一完成入境程序。

● 由於設備規格原因，身高低於135cm的人無法使用「共同自助通關機」。

● 「共同自助通關機」適用於輪椅使用者。

● 使用「共同自助通關機」以及海關電子通關閘口時，需要進行容貌識別，因此需脫下口罩、太陽眼鏡或其他臉部遮蓋物。

● 即使在「共同自助通關機」辦理入境手續，如果行李超出免稅限額或有單獨行李需要申報，旅客仍會被指示到海關檢查櫃檯。



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