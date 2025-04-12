旅遊心得｜空姐曝登機行李常見4錯誤　建議「這樣做」亂流都唔驚

香港人近年盛行出外旅遊，但如何打包行李有訣竅。



一名英國空姐近日分享「撇步」，包括隨身行李不要太重，以及帶些簡單零食和水，以免亂流無法分發餐點餓肚子，此外，液體的空氣要擠出，以免因高壓而「擠爆」。

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英國《每日郵報》報導，這名空服員曾在美國一家大型航空公司工作6年，如今轉型為旅遊專家，她表示，在她的空服員生涯中，目睹許多旅客因隨身行李惹麻煩的狼狽事件。

她表示，人們最常犯的錯誤就是攜帶的隨身行李太重，以至舉不起來難以塞入頭頂置物箱。

她指出，幫助乘客塞登機行李「並非空服員職責」，且會拖慢登機速度，而超重還要另外付費。此外，她也建議旅客不要把運動衫、靴子之類的笨重物品，塞滿手袋背囊，而是盡量穿上，如此可減輕行李。

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她說，至於旅客常犯的另一個錯誤，則是沒有把必需品放在方便的地方，

「比如機上要看的書、要用的耳機等。」



如果放托運行李中，機上就無法使用了。她並建議隨身攜帶簡單零食，因為有時亂流會導致空服員無法送餐，乘客將被迫餓肚子。

至於最後一點，她呼籲包裝液體一定要把空氣擠出來，因為當氣壓變化時，氣體會膨脹，導致液體被「擠爆」，打開行李就會慘不忍睹。

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