旅遊心得｜空姐曝登機行李常見4錯誤 建議「這樣做」亂流都唔驚
撰文：中天新聞網
出版：更新：
香港人近年盛行出外旅遊，但如何打包行李有訣竅。
一名英國空姐近日分享「撇步」，包括隨身行李不要太重，以及帶些簡單零食和水，以免亂流無法分發餐點餓肚子，此外，液體的空氣要擠出，以免因高壓而「擠爆」。
相關文章：搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+11
英國《每日郵報》報導，這名空服員曾在美國一家大型航空公司工作6年，如今轉型為旅遊專家，她表示，在她的空服員生涯中，目睹許多旅客因隨身行李惹麻煩的狼狽事件。
她表示，人們最常犯的錯誤就是攜帶的隨身行李太重，以至舉不起來難以塞入頭頂置物箱。
她指出，幫助乘客塞登機行李「並非空服員職責」，且會拖慢登機速度，而超重還要另外付費。此外，她也建議旅客不要把運動衫、靴子之類的笨重物品，塞滿手袋背囊，而是盡量穿上，如此可減輕行李。
相關文章：10大行李收納技巧，去旅行再不怕帶漏東西或爆喼了！（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+25
她說，至於旅客常犯的另一個錯誤，則是沒有把必需品放在方便的地方，
「比如機上要看的書、要用的耳機等。」
如果放托運行李中，機上就無法使用了。她並建議隨身攜帶簡單零食，因為有時亂流會導致空服員無法送餐，乘客將被迫餓肚子。
至於最後一點，她呼籲包裝液體一定要把空氣擠出來，因為當氣壓變化時，氣體會膨脹，導致液體被「擠爆」，打開行李就會慘不忍睹。
相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+7
旅行心得｜行李箱個轆一拖就爆 網友分享12蚊店好物修好旅行喼旅遊心得｜行李喼個轆驚整污糟屋企地板？教1招免髒手實用解決法旅遊心得｜搭飛機被偷航空公司唔負責？前空姐揭乘客「3大迷思」旅遊注意｜擔心酒店安全？空姐教入房安全檢查 「4地方」要小心旅遊住宿揭秘｜酒店常用玻璃浴室勁尷尬？並非情趣是「這3用途」
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】