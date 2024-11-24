旅遊住宿揭秘｜酒店常用玻璃浴室勁尷尬？並非情趣是「這3用途」

難得出門旅遊放鬆，酒店的格局、設計，你會想怎麼選擇呢？



對此，就有一位台灣網友提到，出門旅遊時，遇到酒店內的浴室是「透明玻璃」的設計，洗澡、上廁所都能一目了然，讓她相當不自在，直呼：

這種房間真的只有滿滿的尷尬啊！

貼文曝光後，引發網友熱議，有內行網友指出，酒店透明浴室的3作用。

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一位台灣網友在Dcard上以「透明浴室真的很有情趣嗎」為題發文，透露她與男友或是家人出遊住酒店時，曾遇到牆壁為「透明玻璃」的浴室，儘管有些可能是霧面或有窗簾的遮擋，但仍讓她相當不解，因此詢問大家，

大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃，很有情趣嗎？

她也表示，與家人一起出遊時，住到這樣的房間浴室設計，

「真的只有滿滿的尷尬啊，甚至還有那種只有霧面一半的房間，明明是正經的旅館欸，個人完全無法理解，求指教，謝謝」



貼文曝光，網友紛紛留言，

「一般旅館真的有，不小心住到真的滿臉尷尬」

「上禮拜才住過一間這種的，跟家人住真的超級尬」

「幾年前遇到過喔，那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早晨，我再自己洗」

「跟男友出去遇到這種會想試試，但家人/朋友就尷尬了」



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不過，也有內行網友指出，酒店浴室「透明玻璃」設計的作用，

「其實這種設計只是為了讓房間整體看起來比較大間」

「之前有人說怕進去洗澡出來錢包手機全部被偷，但可能僅限於約Ｘ那種吧」

「在浴室安裝透明玻璃門，可以增大視覺延伸，顯得房間更加寬敞舒適，另外，也有很多人在睡覺時會開浴室燈，設計成透明的，能提醒客人關燈；而衛生方面，因為透明設計，浴室內的光可以通透，也有利於房務人員打掃」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何酒店浴室常選用透明玻璃？內行人揭3大真實用途，不只是為了情趣】