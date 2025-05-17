旅遊心得｜住酒店發現門鎖被整壞過點算？網友教路用「2物」防盜

到國外旅遊時要特別提高警戒心。



一名網友表示到西班牙馬德里旅遊時入住飯店，看到房間門鎖似乎有被破壞過的跡象，於是使用杯子及門擋作為防盜措施，貼文一出，引發不少網友紛紛分享各種防盜方法。

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網友在Threads上發文，指出近日入住一間位於西班牙馬德里的連鎖飯店，原以為連鎖飯店被竊機率較低，沒想到卻看到房間門鎖有被破壞過的痕跡，再加上房間走廊沒有監視器，原PO決定提高警覺提前做好防範措施。

首先，他將不鏽鋼的杯子掛在門的手把上，

「杯子在轉動把手時掉落會先發出聲音」



接著加上門擋，

「當門被推開時會觸動警報聲響，且有阻力使門不太容易被推開」



原PO也好奇詢問網友是否還有其他更好的防盜措施？

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貼文一出，網友紛紛留言，

「杯子+門擋 防盜高手」

「可以備個門阻，幾十塊而已，出國也方便帶」

「去年底去意大利親戚也一直建議我要帶件門檔，一開始還覺得很多餘，還要多件東西增加行李重量，結果第二晚同行的團員就被撬門偷了」

「有用過房間內的椅子，把椅背頂在門把的下面不讓它被轉動」



此外，也有網友分享獨旅時的防盜教學，使用兩個衣架或毛巾扣住門扣，可以多一層安全防護。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】