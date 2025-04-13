旅行心得｜訂酒店會揀含早餐方案嗎？網友教以「3點」作衡量標準
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
你旅行習慣睡到自然醒，還是喜歡早起吃早餐呢？
一名網友好奇，大家出國旅遊訂酒店時，會選擇有附早餐的方案嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+17
這名網友在台灣PTT女版發起旅遊話題，好奇問大家，
出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？
貼文一出後，多數網友都認為「以價格、行程、附近是否有美食商圈」這3大情況來衡量，紛紛表示，
「看你要睡到幾點以及附近有沒有其他選擇」
「價差沒有很大的話會訂，感覺吃得比較健康」
「不趕行程的話，我通常建議去外面吃啦」
「附近很多美食就不需要」
「最多只會想吃一天，其他天會想吃外面的餐廳」
「如果周邊有很多美食想嘗試，那飯店就沒必要一定要有早餐」
此外，也有不少網友指出旅行國家也很重要，回應，
「美國覺得不用，因為我遇過的不好吃」
「美國千萬不要」
「歐洲會訂，大多沒什麼早餐店」
「歐洲的話，我會選含早餐」
「日韓當然要！不然都出國了還超商早餐」
「日本早餐超屌」
「日本的可以訂吧，好吃耶」
相關文章：住酒店最怕遇上10大狀況 乜都要排隊、食物難吃、隔音差未算最慘（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+19
旅行住宿心得｜酒店房務員認證最佳住客4行為：毛巾請放「這裡」旅遊住宿揭秘｜點解酒店要將被子攝喺床墊底？整齊外有「1原因」旅遊住宿揭秘｜酒店常用玻璃浴室勁尷尬？並非情趣是「這3用途」旅遊心得｜搭飛機被偷航空公司唔負責？前空姐揭乘客「3大迷思」旅遊心得｜搭飛機冷氣凍到人都震 專家揭有「3原因」特登調低溫
延伸閱讀：
同學胖10幾公斤！她納悶「運動咖」出社會不動了 上班族嘆制度害的
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】