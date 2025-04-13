旅行心得｜訂酒店會揀含早餐方案嗎？網友教以「3點」作衡量標準

你旅行習慣睡到自然醒，還是喜歡早起吃早餐呢？



一名網友好奇，大家出國旅遊訂酒店時，會選擇有附早餐的方案嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

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這名網友在台灣PTT女版發起旅遊話題，好奇問大家，

出國旅遊訂旅館時，會選擇有附早餐的方案嗎？

貼文一出後，多數網友都認為「以價格、行程、附近是否有美食商圈」這3大情況來衡量，紛紛表示，

「看你要睡到幾點以及附近有沒有其他選擇」

「價差沒有很大的話會訂，感覺吃得比較健康」

「不趕行程的話，我通常建議去外面吃啦」

「附近很多美食就不需要」

「最多只會想吃一天，其他天會想吃外面的餐廳」

「如果周邊有很多美食想嘗試，那飯店就沒必要一定要有早餐」



此外，也有不少網友指出旅行國家也很重要，回應，

「美國覺得不用，因為我遇過的不好吃」

「美國千萬不要」

「歐洲會訂，大多沒什麼早餐店」

「歐洲的話，我會選含早餐」

「日韓當然要！不然都出國了還超商早餐」

「日本早餐超屌」

「日本的可以訂吧，好吃耶」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】