旅遊心得｜日本住酒店「4備品」千祈勿攞走　業者稱：有詳細紀錄

北海道札幌東急REI酒店近日表示，住客切勿帶走酒店內任何備品，特別提醒四項最常被竊取的物品，包括毛巾、 浴袍、熱水壺及吹風機。



酒店強調，每間客房的備品數量都有詳細記錄，一旦發現短少將立即察覺。

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該酒店在社群媒體TikTok上指出，住日本酒店時4種物品千萬不要帶走，包括毛巾、浴袍、熱水壺和風筒等，即使是衣櫃內的噴霧瓶等小型物品，都屬於酒店財產。

影片引發網友討論，更有自稱曾任酒店清潔人員的網友分享，曾遭遇房客企圖竊取電視、椅子等大型家具的情況，情節嚴重到必須報警處理。除了大型家具外，也有不少房客會順手帶走毛巾、拖鞋等消耗品，讓清潔人員感到困擾。

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對此，不少網友驚訝表示，

「真的有人這樣嗎？」

「完全沒想過吹風機和熱水壺可以帶走」

「不知道帶走要幹嘛」

「熱水壺要帶走太誇張」

「飯店之間應共享不良住客紀錄，採取拒絕入住等措施」



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