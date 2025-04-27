旅遊住宿揭秘｜點解酒店風筒要按壓出風？原來設計基於「1考量」

許多人旅遊時會入住酒店，不過，房間裡一些設備卻相對不太便捷，像是最常見按壓式吹風機，通常風小又不熱，但要持續按著開關才能使用，就頗受網友熱議。



近日有網友也受不了直呼「飯店如果提供這種吹風機，能不能在房型介紹中說明！」再度引發網上討論，而內行人則出面幫業者解答真實原因，「其實是怕你被電死」。

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為何很多酒店吹風機「按到手酸頭髮還是吹不乾」？

一名網友在社群平台Threads發文表示，

「飯店如果是用按住才能吹的吹風機，能不能在房型說明講一下！」



並直呼自己使用時，每吹五秒就手抽筋一次！

一名網友在社群平台Threads發文表示，一名網友在社群平台Threads發文表示，「飯店如果是用按住才能吹的吹風機，能不能在房型說明講一下！」（Threads@hhhyy85764）

貼文一出，隨即引起許多網友共鳴，

「看到這種吹風機我會先：吼！我晚上不洗了」

「不知道哪個白X設計的，很多舊飯店還是用那種，歐洲最多」

「飯店介紹的照片應該要有一張是吹風機的！」

「我都直接打去飯店問提供的是什麼類型的吹風機……」

「那個已經不是吹完髮質炸掉的問題了，重點是根本不會乾」

「不要求提供Dyson或Panasonic，但黏在牆上要按住才能吹的，真的很母湯，我至少要把吹風機吹到過熱三次，才能吹完我的頭髮」

「重點還吹不乾，吹到吹風機還過熱停掉」



對此，不少人透露，出去玩都自備吹風機，

「我都直接自己帶，頭髮長又多看到旅館提供固定在牆上的那種吹風機，真的會憤怒」

「自從燒掉過一隻按壓型吹風機後，只要出門住宿一律自己帶吹風機」

「我已經放棄了，現在不管去哪玩都自己帶，有些甚至五星級飯店的吹風機也都偏爛氣死」

「我家在台灣住宿一律自備」

「我還被這種的吹風機電到過，電了一下之後那個吹風機就不能用了，從此出門都自己帶吹風機」



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事實上，過去曾有內行人解答過正確答案，

「科普一下，有人說是怕忘記關浪費電、甚至失火，也有說是怕被偷。其實正確的答案是，怕你被電死。超級多人嫌棄這種吹風機，那是因為你不知道他為什麼做成這種開關和固定鎖在牆上，這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被感電的機率。」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何很多酒店吹風機「按到手酸頭髮還是吹不乾」？內行解答真實用途，原來我們都錯怪了】