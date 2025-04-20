旅遊注意｜出國旅行別帶「1款」行李喼 塞唔入儲物櫃仲易被罰錢
撰文：中天新聞網
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不少人出國旅行的心常蠢蠢欲動。
有網友在社群平台詢問，
胖胖箱到底好不好用？
竟意外釣出一票人疾呼，帶胖胖箱（又稱戰艦箱）出國會被刁難，甚至還有苦主曾因胖胖箱超規被罰錢。
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有網友在社群平台《Threads》指出，想添購29或30吋大行李箱，上網爬文後跳出不少胖胖箱，好奇胖胖箱和一般行李箱的差異，希望買過的人能分享使用心得。
據了解，胖胖箱為改良式行李箱，主打3：7比例，和一般行李箱相比，外型較為方正、寬大、底部深厚方便收納，又有更多的容納空間。
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但不少網友並不建議帶胖胖箱出國，更推薦正常尺寸，但是有額外置物空間的「前開式行李箱」，
「常跟團可以買胖胖箱，自由行居多真的建議不要，常常找不到行李箱可以寄放啊啊啊啊」
「這個絕對會被刁難，因為塞不進去置物箱，真的不要帶」
「我因為行李箱超過3公分，被罰錢」
「需要寄放行李的時候只能找旅客中心寄放，大多數行李寄放櫃都沒有胖胖箱的尺寸，只能拖行李跑行程」
「前開式ok，胖胖箱不推，大部分的置物櫃都塞不進去……」
「前開式最香！！！」
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此外，還有人提到歐洲的國內航線，即便胖胖箱尺寸長、寬、高都符合航空公司規定，仍有可能會被特別檢查，如果地勤發現無法放進行李箱架，可能會加收50～60歐元，折合約490港元。
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