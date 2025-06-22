墾丁自由行6大親子遊人氣景點　鹿境可與梅花鹿、水豚互動必去

總是充滿耀眼陽光的墾丁，是個國際化的渡假天堂，不少人一到了暑假就會安排到墾丁渡假。



提起墾丁第一個想到的是，沙灘？衝浪？逛大街？除了很受歡迎的龍磐公園、南灣遊憩區、鵝鑾鼻燈塔等知名景點外，2025墾丁景點你有更好玩的選擇，像適合全家大小的親子樂園、刺激有趣的叢林冒險、與呆萌可愛的動物來一場超療癒的水中同游，墾丁真的有許多好玩有趣的景點值得到訪，而且無論大人小孩都能玩得超開心，屏東墾丁景點TOP 6推薦，跟著我們一起墾丁之旅吧！

屏東墾丁自由行6大景點推薦，一家大細都適合，帶你體驗不一樣的南台灣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

墾丁旅遊6大親子景點 萬里桐海洋生態豐富 海水清澈浮潛必去（01製圖）

+ 28

1. 鹿境 Paradise Of Deer

台版最美小奈良



陽光明媚的墾丁有個號稱台版小奈良的鹿境，是全台第一個人工復育、馴養並開放近距離接觸、互動體驗的梅花鹿生態復育區。園區內有著黑曜石般濕漉漉大眼的鹿群，簡直就要萌化你的心，不同於野外的梅花鹿，這裡的小鹿們非常親人，喜歡和遊客互動，遊客可以零距離接觸或餵食鹿群，欣賞小鹿溫馴可愛的模樣，還有超療癒的水豚（卡皮巴拉）君家族，呆萌的牠們也是超人氣明星。鹿境–墾丁的必遊之地！親子出遊、情侶約會都合適。

鹿境 Paradise Of Deer

景點地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

聯絡電話：08-888-1940

營業時間：10：00–16：30



2. 墾丁森林沙灘車

墾丁必玩的沙灘越野車，在專業教練前導車帶領下，騎著最酷的沙灘車，帶你克服各種崎嶇地形，展開緊張刺激的叢林探險之旅，適合喜愛戶外活動的你。超人氣的哈利波特勇闖森林沙灘車，行前會有教練一對一教學駕駛方式，接著就可騎上帥氣的沙灘車奔馳在叢林中，在欣賞草原、樹林等不同景色後，前往秘境，最夯網美打卡景點——天空之鏡，為精彩的活動，留下美好的回憶。

墾丁森林沙灘車

景點地址：屏東縣恆春鎮南灣路770號

聯絡電話：08-886-2777

營業時間：09：00–17：00



3. 萬里桐

萬里桐坐落於恆春鎮的西側，是一處充滿迷人魅力、鮮少人知道的小漁村。這裡擁有得天獨厚的自然景觀，更以豐富的海洋生態聞名，海水蔚藍清澈，幽藍的海底世界裡，有色彩繽紛的熱帶魚群與壯麗的珊瑚礁，也成為潛水和浮潛愛好者的朝聖之地。岸上是美麗的純白沙灘，在海邊的石頭步道上漫步，你可以感受到清涼的海風，欣賞落日餘暉，這裡的黃昏美景絕對會讓你流連忘返。

萬里桐

景點地址：屏東縣恆春鎮萬里路16-1號

聯絡電話：0935-790-430

營業時間：09:00–17:30



4. 墾丁金享主題樂園

2024暑假墾丁全新開幕的大型室內親子主題樂園，金享主題樂園裡面有超大型的溜滑梯球池、彈跳床、水彈場、泡泡足球場、砰砰車，還有超刺激的鬥牛機，以及大人小孩都愛的大型電動機台，各種遊樂設施一應俱全，通通都是一票玩到底。園區還提供無限暢飲的飲料吧、各式各樣的甜食、鹹食，甚至還有滷肉飯、涼麵、小菜等，真的是玩的過癮吃得盡興，非常物超所值，無論是晴天或雨天都是不錯的玩樂好選擇。

墾丁金享主題樂園

景點地址：屏東縣恆春鎮恆公路903號

聯絡電話：08-888-0611

營業時間：10：00–19：00



相關文章：台灣手信｜韓國人赴台必買10種伴手禮 第一名是「這個」不意外（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 24

+ 21

5. 國立海洋生物博物館

全台規模最大海生館



國立海洋生物博物館是全台規模最大海生館，館內魚種豐富，分為台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館三大主題館，主要介紹台灣的水域生態，用海底隧道觀察繽紛亮眼的珊瑚礁世界，以虛擬實境呈現世界千奇百樣的海洋生態，深具寓教於樂功能。更有許多深受遊客喜愛的體驗活動，像是夜宿海生館、迷你解說員、魚你同行、夜巡海生館、日潮—潮間帶探秘等，讓孩子們在有趣的體驗活動中，了解海洋生態，進而學習保護珍貴的生態，這麼有意義的活動，一定要帶孩子來參與體驗。

國立海洋生物博物館

景點地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號

聯絡電話：08-882-5678

營業時間：09：00–17：30



6. 鹿ㄦ島水豚生態園區

鹿ㄦ島的水豚生態園區是一個充滿自然風光與豐富生態的樂園。這片保有大自然美景的土地，以獨特的水豚生態園區而聞名，被譽為「水豚君的天堂」，成群結隊的水豚在這片土地上自在遊走，形成了一幅與自然和諧相處的畫面。

鹿ㄦ島水豚生態園區裡，另設有梅花鹿互動區，遊客可以近距離與這些可愛的生物互動，是動物愛好者和遊客們的絕佳選擇。全台唯一「與水豚共游」、「以水豚為主」的互動園區，吸引許多人前來，超解壓的奇妙體驗，值得全家大小來一起渡過療癒的一天！

墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區

景點地址：屏東縣恆春鎮省北路275-1號

聯絡電話：08-888-1278

營業時間：10:00-17:30



相關文章：台灣溫泉懶人包｜全台10大特色冷泉/熱泉/濁泉/海底泉 各有療效（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 24

+ 36

+ 27

+ 6

延伸閱讀：

墾丁景點｜Top 8 適合水上活動的墾丁海灘推薦，衝浪天堂佳樂水、外國旅客最愛的沙灘小灣，南台灣超 Chill 小旅行

屏東景點｜可以吹著海風欣賞夜景的屏東！盤點屏東的夜生活

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】