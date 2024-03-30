又買鳳梨酥？小紅書女推「台灣4種隱藏手信」　網民讚：妳很懂

許多人出去旅遊都會買手信回來和親朋好友分享，若說到台灣的手信，你會想到什麼呢？



最近有名大陸網友，去台灣旅遊大量掃貨某品牌的蛋捲，卻讓台灣人一頭霧水表示沒聽過。對此，就有網友分享了台灣「4款隱藏伴手禮」，呼籲大家去台灣別再買太陽餅、花生糖、鳳梨酥。

談到台灣的伴手禮，許多人會想到牛軋糖、太陽餅、鳳梨酥、茄芷袋等，但內地卻有一名女網友在「小紅書」發文，表示台灣的面膜價格便宜、效果又好，且各大藥妝店都有出售，取得相當容易；此外，在台灣買隱形眼鏡也是價格便宜又好戴，戴過一次便成主顧。

另外，比起糕餅、零食，她更建議大家可以買明信片及車票，前者除了一般紙質，還有木頭材質、鋼鐵材質可選，且各大景點及部分商家也會提供印章讓人留下「到此一遊」的紀念。她也建議大家可以在回國前將明信片寄出：「從台灣寄明信片到大陸大概2個月，收到之後會是一份意外的驚喜。」

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至於「車票」，她則建議大家可到各車站購買，例如：

平溪線的「十分幸福」

內灣線的「榮華富貴」

成追線的「追分成功」

台南永康和保安「永保安康」



直言比起買一些裝飾品，還不如選擇一些更有紀念意義的東西當作手信，不僅更有心意又有寓意，還不容易令人覺得俗氣無品味。

貼文曝光後，許多網友也紛紛大讚專業：

「我覺得妳很懂」

「鳳梨酥真的到處都買得到」

「想要跟大家不一樣的伴手禮得看這篇」

「車票太值得」

「全部存起來，以後去台灣的時候買」



另外也有不少台灣人驚呼「沒想過面膜這麼受歡迎」、「原來面膜和隱形眼鏡也能當伴手禮」。

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