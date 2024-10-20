高雄自由行8大打卡景點　《龍貓》同款樹木隧道　宮崎駿粉絲必去

現代人愛拍照，喜歡為每一個到此一遊的景點留下紀念，並長久保存當時的人物與風景。而在都會風情與生態文化兼具的台灣高雄，又有哪些必拍景點，值得一探究竟呢？



本篇盤點了一直以來，吸引許多遊客朝聖美拍的高雄景點，包含素有「高雄小香港」之稱的社區，還有宛如「龍貓隧道」的經典場景等等，快跟我們一起來看看吧！

一網打盡高雄旅行熱門必去景點，這8個網紅打卡勝地你絕不能錯過！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

高雄旅行打卡必去8個人氣景點（01製圖）

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1. 鼓山魚市場

曾見證哈瑪星繁榮時刻的「鼓山魚市場」，隨著漁業重心轉移而逐漸沒落，後來歷經整修、調整營運方向，如今終於再次回到眾人的視野。

鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，周邊還有西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等知名高雄景點，而裡頭除了販賣新鮮海鮮、特色伴手禮、豐富美食之外，還設有景觀咖啡廳等店家，超適合想要看海、欣賞夕陽和夜景的讀者。

地址｜高雄市鼓山區濱海一路109-1號

電話｜07 521 0776

營業時間｜11:30-20:30



2. 果貿社區

位於左營軍港附近的「果貿社區」，前身為海軍眷村，曾是南部最大的眷村聚落，現為集合式國民住宅群，共有13棟公寓大樓。

果貿社區的特色為一棟棟圓弧形建築，獨特的建築設計與密集程度，讓人聯想到香港的住宅景象，因此被稱為「高雄小香港」，始終是人氣居高不下的高雄景點之一，也特別推薦大家從公園由下往上取景，將同心圓建築完整入鏡。

地址｜高雄市左營區果峰街3巷



3. 內惟藝術中心

在鼓山，一處純白且不規則的建築，引來許多人目光的注意。「內惟藝術中心」以跨域、輕盈、清新三大精神為理念，並結合展覽、典藏、修復、影廳、輕食、文創等主題，開啟新型態藝術生活的想像與實踐。

建築的外觀，其實是呼應柴山連綿的山形，有著與自然共融的舒適氛圍，而作為高雄的文化藝術場地之一，不只因參觀免費，其多樣化的活動也是深受居民和遊客喜愛的原因。

地址｜高雄市鼓山區馬卡道路329號

電話｜07 553 8935

營業時間｜11:00-21:00（週一公休）



4. 衛武營國家藝術文化中心

「衛武營國家藝術文化中心」由荷蘭建築師Francine Houben設計，外型看起來像是一艘太空船，是目前全世界最大單一屋頂綜合劇院，因其前衛又具科技感的設計，曾被《時代雜誌》選為2019全球百大最佳景點。

衛武營裡頭包含四個室內表演廳院，且設有戶外劇場與都會公園中央草坪連結，戶外最多可容納三萬人欣賞演出，來這裡除了拍照打卡，有機會的話也不妨聽曲看戲！

地址｜高雄市鳳山區三多一路1號

電話｜07 262 6666

營業時間｜11:00-20:00



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5. 龍貓隧道（輕軌C21美術館站）

吉卜力粉絲請舉手！位在環狀輕軌C21A內惟藝術中心站、C21美術館站之間，近500公尺長的路段種植著小葉欖仁樹，由於像極了宮崎駿作品《龍貓》的場景，因此被網友稱為「龍貓隧道」。

不過，請大家在行穿道拍攝時不要長時間逗留，且當警示燈亮起時務必馬上離開，以安全為第一優先。

地址｜高雄市鼓山區美術館路290號



6. 大港橋

「大港橋」橫跨於高雄港第三船渠，並連結駁二藝術特區、高雄港蓬萊商港區，是全台首座水平旋轉景觀橋樑，也是亞洲最長的跨港旋轉橋。

每天下午三點，大港橋會進行旋轉開合秀，而週五、六、日晚上七點還會加開一場，每場大約五分鐘，現場會搭配音樂，可以看到橋由連接兩岸的狀態，緩慢地轉為平行貌。推薦大家走上大港橋，從橋上欣賞港口，並將高雄市景盡收眼底！

地址｜高雄市鹽埕區新化街1號

電話｜07 561 2311



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7. 淨園農場

結合休閒廣場、可愛動物互動、戶外婚禮服務的「淨園農場」，擁有寬廣的草坪和豐富的自然生態，此外還是最佳看飛機起降的地點，所以廣受大人小孩的喜愛。

在淨園農場，可以看到的可愛動物繁多，像是迷你馬、羊駝、狐獴、水豚、梅花鹿都有，另外還設有觀機坪、帳棚區、落羽松林、魚池湖景、兒童遊戲區等區域，在拍出自然系風景美照之餘，同時也被療癒身心。

地址｜高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話｜07 793 2223

營業時間｜09:30-21:00



8. 旗津星空隧道

全長約88公尺的「旗津星空隧道」，原為一條開鑿於日治時期的軍事戰備隧道，在2005年重新整修後正式開放，牆面以海洋與星空為主題，默默成為高雄打卡秘境！

最特別的是，隧道內還會搭配藍色多瑙河、雷神降臨、穿梭、程式碼、聖誕節、歡樂焰火等不同主題的光影動畫，讓遊客有沉浸式體驗的感覺，堪稱是台灣最奇幻又繽紛的城市光廊也不為過！

地址｜高雄市旗津區廟前路1巷

電話｜07 799 5678



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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】