頂樓無邊際泳池酒店6間｜維港景打卡able＋大理石浴缸!人均$427起

頂樓無邊際泳池酒店｜天時暑熱，最適合就是游泳！如果想避開人潮暢遊，其實香港有不少酒店的頂樓也有無邊際泳池，不但可在高處俯瞰繁華的香港景色，還可享受在仿如無邊無際的空間裡自由暢泳的快感，與好友或另一半住上一兩天也不錯！以下推介6間頂樓擁有無邊際泳池的酒店，最平人均只需$427，詳情即睇下文！



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頂樓無邊際泳池酒店推介【1】港島英迪格酒店（Hotel Indigo Hong Kong Island）

洲際酒店集團旗下的港島英迪格酒店，位於香港商業區灣仔，酒店頂層的無邊際懸空玻璃底泳池曾獲得香港最佳酒店建築大獎。泳池於頂樓懸空突出，大家在透明玻璃泳池中暢遊時，仿如飄浮在香港的半空之中，非常寫意！酒店的精品房除了包2位住客早餐外，還有咖啡機、雪櫃、風筒等設施和物件提供，而且浴室與廁所位乾濕分離，配套完善舒適。

港島英迪格酒店（Hotel Indigo Hong Kong Island）

房價：人均HK$649起（精品房）

地址：灣仔皇后大道東246號

交通：灣仔站步行約3分鐘

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頂樓無邊際泳池酒店推介【2】香港帝苑酒店（The Royal Garden）

香港帝苑酒店（The Royal Garden）坐落於尖沙咀，在天台的泳池足足長達25米，走地中海建築風格，配有充滿氣派的拱門，仿如置身歐洲度假。值得一提，泳池不但設有恆溫系統，還可眺望維多利亞港海景。酒店客房時尚簡約，配備浴缸或淋浴間、書桌、風筒。此外，酒店內共有7間餐廳及酒吧，即使足不出戶也能享受各式各樣的美食。

香港帝苑酒店（The Royal Garden）

房價：人均HK$497起（豪華房）

地址：尖東麼地道69號

交通：尖東站步行約3分鐘／尖沙咀站步行約6分鐘

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頂樓無邊際泳池酒店推介【3】香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）於1928年開業至今，是香港歷史悠久的酒店之一。酒店曾在2013進行翻新，現在擁有300間房，以巴洛克復興風格設計，豪華海景套房和特級豪華海景套房更配備轉角大理石SPA浴缸，面向海景超打卡able！酒店亦設有8間餐廳及酒吧，包括米芝蓮一星餐廳，以及位於酒店頂層的羅馬式泳池、水療中心、健身房等設施。

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

房價：人均HK$1,726起（豪華大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通：尖東站步行2分鐘

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頂樓無邊際泳池酒店推介【4】香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）位於旺角，與朗豪坊購物商場相連，吃喝玩樂一應俱全！酒店擁有多達665間房，均以落地玻璃設計，坐擁香港市景，配備大理石浴室、甜夢睡床等，其中高級套房更附設廚房。酒店設有4家餐廳、頂樓室外游泳池、桑拿、健身室等設施，房客更可參加多項免費康得思體驗，如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

房價：人均HK$434起（高級客房）

地址：旺角上海街555號

交通：旺角站步行2分鐘

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頂樓無邊際泳池酒店推介【5】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）位於北角，屬凱悦酒店集團旗下五星級酒店。地理位置極佳，徒步可達地鐵站、碼頭，附近亦有往來深圳的大巴車站。酒店擁有一個25米室外無邊際泳池，位於酒店東座頂樓（23樓），開放時間由上午6時30分至晚上10時，泳池無邊際設計彷彿一直延伸至維港，是熱門的打卡位，酒店更被Trip.com評為「香港靚景酒店第19名」。

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香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$427起（特大床房 ）

地址：香港東區北角邨裏一號

交通：地鐵北角站步行約2分鐘；地鐵炮台山站步行約13分鐘

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頂樓無邊際泳池酒店推介【6】香港港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）

香港港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）位處北角，鄰近銅鑼灣及維多利亞公園，距離炮台山站亦僅需步行3分鐘，交通方便！酒店頂樓擁有開揚的室外游泳池，可眺望維多利港。而客房共有828間客房及套房，全部房間均坐擁維多利亞港的海景，房間亦提供浴缸或淋浴、電影、迷你吧等。酒店亦配備健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

香港港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）

房價：人均HK$429起（高級海景大床客房）

地址：北角油街23號

交通：炮台山站步行3分鐘

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